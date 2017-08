Italiaan maakt 3d-printer van onderdelen defecte inkjetprinters

Een Italiaan heeft een 3d-printer gemaakt van onderdelen van inkjetprinters. Hij zegt dat zijn knutselwerk hem slechts tien euro heeft gekost. De zelfbouwprinter maakt volgens de maker 3d-prints met een resolutie van 33Ám.

Michele Lizzit beschrijft op zijn website hoe hij de 3d-printer heeft gemaakt van afgedankte inkjetprinters. Hij stelt dat dergelijke printers makkelijk gratis te verkrijgen zijn, omdat er vaak na een paar jaar iets stuk gaat en omdat het de moeite niet is om ze te laten repareren.

Voor zijn creatie gebruikte Lizzit onderdelen van drie printers en één scanner. Alle mechanische onderdelen wist hij uit de gerecyclede hardware te halen. Wel had hij een andere 3d-printer nodig om de extruder te printen. De hotend moest hij aanschaffen, dat betekende een aanslag van vier euro op het budget. De overige zes euro gaf Lizzit uit aan een ATmega328-microcontroller, een L298-motor driver, drie A4988-driver boards en een BDX53-transistor. Voor de microcontroller schreef hij de firmware, die hij op GitHub heeft gepubliceerd. Het geheel stuurt hij aan met Pronterface.

Lizzit stelt dat met zijn software printen met een precisie van 33µm per as mogelijk is. Momenteel gebruikt hij een frame van karton voor de printer en dat heeft de grootste invloed op de precisie. Met een steviger frame zou de printprecisie nog omhoog kunnen. Een andere limiet is de microcontroller; de gebruikte Atmega328 beschikt over slechts drie timers en 2kB ram. Lizzit is bezig om zijn firmware te porten naar een SAM3X8, met meer rekenkracht. Dat zal echter de prijs van de printer verdubbelen. Volgens de maker is het belangrijkste doel van zijn experiment om aan te tonen dat er een redelijke precisie mogelijk is bij het gebruik van onderdelen uit oude inkjetprinters.

Foto: Michele Lizzit