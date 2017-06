Onderzoekers ontwikkelen ultrasone 3d-printer

Een onderzoeksbureau heeft een techniek ontwikkeld waarmee 3d-printers op basis van ultrasoon geluid gemaakt kunnen worden. Met de ultrasone techniek kunnen deeltjes zeer precies gemanipuleerd worden en zouden ook elektronische componenten geprint kunnen worden.

De techniek is afkomstig van de Ultrasound Research Group van het in Vilnius in Litouwen gevestigde bedrijf Neurotechnology. Dat bedrijf houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van algoritmes voor biometrische identificatie, maar in 2014 werd de Ultrasound Research Group opgericht om onderzoek naar onder meer ultrasoon 3d-printen te doen. Dat heeft tot een prototype van een 3d-printer geleid die materialen met behulp van ultrasone geluidsgolven kan manipuleren. Door dichte arrays van ultrasone transducers in een vierkant te plaatsen kan binnen dat vierkant materiaal zeer precies worden verplaatst door de geluidsgolven op elkaar af te stemmen.

Zo kunnen niet alleen kleine deeltjes van allerlei materiaal als plastics en metalen, maar ook vloeistoffen of zelfs complete elektronische onderdelen bewogen en gepositioneerd worden. Omdat ultrasoon geluid wordt gebruikt, hebben onderdelen geen last van elektrostatische effecten en hoeven gevoelige componenten niet fysiek aangeraakt te worden. Als proof-of-concept heeft de onderzoeksgroep een 'printer' gemaakt die uit vier arrays ultrasone transducers bestaat, met erboven een camera om de exacte positie van componenten te volgen en een laser die gebruikt wordt om te solderen. Zo kunnen elektronische componenten precies op een printplaat gepositioneerd worden en met de laser gesoldeerd worden.

De techniek zou kunnen worden ingezet om zeer gevoelige componenten zonder contact te assembleren. De onderzoeksleider, dr. Osvaldas Putkis, geeft aan dat het zelfs mogelijk zou zijn om een complete smartphone te printen, inclusief alle elektronica. Hoe hij van pcb-assemblage en manipulatie van materialen naar een complete smartphone springt is niet helemaal duidelijk: het ligt voor de hand dat voor veel smartphone-onderdelen, zoals de behuizing, traditionele productiemethoden goedkoper zijn dat 3d-printmethodes met lasersintering.