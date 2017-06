Europese Commissie legt Google recordboete van 2,4 miljard euro op

De Europese Commissie heeft Google een boete van 2,42 miljard euro opgelegd voor het bevoordelen van de eigen prijsvergelijker Google Shopping in de zoekresultaten van Googles zoekmachine.

Volgens Commissielid van Mededinging, Margrethe Vestager, heeft Google met het voortrekken van Google Shopping in de zoekresultaten misbruik gemaakt van de machtspositie die het bedrijf heeft op de markt van zoekmachines. Volgens Vestager was Googles beleid ten aanzien van de eigen prijsvergelijkingsdienst niet enkel erop gericht om de vergelijker beter te maken dan die van anderen en zodoende de concurrentie de pas af te snijden.

Google plaatste de resultaten van de eigen prijsvergelijker bij de zoekresultaten in Google, terwijl concurrerende prijsvergelijkers lager in de zoekresultaten werden geplaatst. Dit gebeurt volgens de Commissie automatisch op basis van een algoritme van Google, waarbij zelfs de meest populaire concurrerende prijsvergelijkers gemiddeld pas op pagina vier van de zoekresultaten verschijnen. Hierdoor is Googles eigen prijsvergelijker veel zichtbaarder dan die van concurrenten. Dit levert een schending van de Europese mededingingsregels op. Individuen die stellen schade te hebben geleden door Googles schending van de regels, kunnen zich wenden tot nationale rechtbanken voor een eventuele schadevergoeding.

Google moet deze praktijk binnen 90 dagen beëindigen en mag geen andere handelingen verrichten die hetzelfde concurrentiebelemmerende effect hebben. Als Google na deze periode van 90 dagen doorgaat met het bevoordelen van Google Shopping, moet het bedrijf een boete betalen tot op vijf procent van de dagelijkse wereldwijde omzet van moederbedrijf Alphabet. De hoogte van de boete van 2,4 miljard euro is berekend op basis op Googles inkomsten die het bedrijf heeft gegenereerd met Google Shopping in alle 31 verschillende Europese landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte.

Google heeft gereageerd op het besluit van de Europese Commissie. Het bedrijf meldt het oneens te zijn met het opleggen van een boete. Er zou geen sprake zijn van het voortrekken van Google Shopping. Google zegt de beslissing goed te gaan bestuderen en overweegt om tegen het boetebesluit in beroep te gaan.

De hoogste boete die de Europese Commissie in een mededingingszaak heeft opgelegd was tot nu toe 1,06 miljard euro in een zaak tegen Intel. Volgens recente berichtgeving van Reuters wil het Europese Hof van Justitie in 2018 uitspraak doen over Intels beroep tegen de boete.

De huidige zaak draait om Googles positie op de markt voor zoekmachines. Er lopen nog twee anderen Commissie-onderzoeken naar de praktijken van Google. De Europese Commissie diende een jaar geleden een klacht in tegen Google in de Android-zaak. De klacht vermeldde dat het internetbedrijf zijn marktpositie misbruikt door makers van smartphones en tablets te verplichten om Google-apps, zoals Search en de Chrome-browser, vooraf te installeren op hun Android-apparaten. Volgens Google is het meeleveren van apps nodig om investeringen in zijn besturingssysteem te kunnen blijven doen.

De laatste zaak heeft te maken met Googles AdSense. Kern van die zaak is dat Google in de afgelopen tien jaar volgens de Commissie via zijn AdSense-platform inbreuk heeft gemaakt op de mededingingsregels, door in overeenkomsten met een beperkt aantal grote derde partijen bepaalde voorwaarden op te leggen. Het gaat specifiek om zoekadvertenties die weergegeven worden nadat gebruikers iets hebben gezocht op websites die een custom search engine van Google gebruiken.