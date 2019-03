'EU legt Google volgende week boete op voor concurrentiebelemmering via AdSense'

De Europese Commissie legt naar verluidt volgende week wederom een boete op aan Google, omdat het concurrerende zoekbedrijven zou hinderen in hun mogelijkheden om advertenties te verkopen. Het draait hierbij om Google AdSense. Eerder kreeg Google al twee miljardenboetes. in de vorm van Commissielid van Mededinging, Margrethe Vestager,

De Financial Times meldt dat drie bronnen die bekend zijn met de materie hebben gezegd dat Margrethe Vestager, de Eurocommissaris voor mededinging, volgende week de boete bekend zal maken. In november vorig jaar gaf de Commissie aan dat de zaak over Google AdSense binnenkort zou worden afgerond. Hoe hoog de boete wordt is nog onduidelijk. In theorie kan de Commissie een boete van maximaal 13 miljard euro opleggen; dat is tien procent van het meest recente jaaromzetcijfer van Alphabet.

Mocht Vestager inderdaad volgende week een boete opleggen aan Google, dan zal die naar verwachting niet in de buurt komen van het toegestane maximum. Google is in het verleden al twee keer beboet door de Commissie. Daarbij ging het om een boete van 4,3 miljard euro voor Android-machtsmisbruik en een boete van 2,4 miljard euro voor het bevoordelen van prijsvergelijker Google Shopping.

In 2016 begon de Commissie een zaak over Google AdSense, de advertentietak van Google. Volgens de commissie heeft Google in overeenkomsten met een aantal grote partijen die AdSense-advertenties vertonen, beperkende voorwaarden opgelegd. De partijen zouden geen gebruik mogen maken van zoekadvertenties van concurrenten van Google en moesten een minimumaantal zoekadvertenties een prominente plaats op hun website geven.