EU-Commissie start onderzoeken naar advertentietechnologie en datagedrag Google

De Europese Commissie heeft twee onderzoeken ingesteld die zich richten op Googles advertentietechnologie en de wijze waarop Google omgaat met data. Daartoe heeft de Commissie een vragenlijst opgesteld die naar allerlei adverteerders is gestuurd.

De Europese Commissie heeft aangegeven dat de onderzoeken zich richten op alle diensten van Google, waaronder digitale advertenties en de advertentietechnologieketen. De vragenlijst is op touw gezet 'in de context van het onderzoek naar de manier waarop Google data gebruikt en verzamelt', zei de Commissie in een verklaring aan Bloomberg.

Politico berichtte als eerste over de vragenlijst, op basis waarvan de website concludeerde dat er sprake is van twee onderzoeken: hoe Google data gebruikt en verzamelt en hoe Google zich gedraagt in de advertentiemarkt. De vragenlijst zou bestaan uit dertien pagina's en naar allerlei adverteerders zijn gestuurd. In het document zou staan dat de Commissie potentiële zorgen heeft over de manier waarop Google data verzamelt, verwerkt, gebruikt, er geld mee verdient en er toegang toe krijgt.

Er zijn volgens Politico onder meer vragen gesteld over de impact van Googles productveranderingen op klanten en concurrenten. Daarbij wordt Google Display Network specifiek genoemd. In het document zou specifiek zijn gevraagd of bedrijven dit netwerk hebben verlaten nadat het in 2018 een standaardinstelling werd voor zoekcampagnes op Google Ads. De Commissie zou ook vragen of bedrijven zoekadvertenties en beeldschermadvertenties zien als inwisselbaar. Verder zou er gekeken worden naar de vraag of Facebook en YouTube gezien kunnen worden als concurrenten en naar Googles toekomstige plannen om cookies van derden uit te faseren in de Chrome-browser.

Google zegt mee te werken met de Commissie, schrijft Reuters op basis van een verklaring van een woordvoerder. 'We concurreren met vele anderen in de industrie en geven mensen gedetailleerde controlemogelijkheden om te bepalen hoe hun informatie wordt gebruikt om advertenties te personaliseren en het delen van persoonlijke data te beperken voor de bescherming van hun privacy', aldus de woordvoerder van Google.

In de afgelopen vijf jaar heeft de Commissie meerdere hoge boetes aan Google opgelegd wegens het schenden van de mededingingsregels, zoals 2,4 miljard euro voor bevoordelen van de eigen prijsvergelijker Google Shopping in de zoekresultaten van Googles zoekmachine. Ook kreeg Google een boete van 4,34 miljard euro voor Android-machtsmisbruik en een boete van 1,49 miljard euro voor machtsmisbruik met de zoekadvertentiedienst AdSense.

De deadline voor het invullen van de vragenlijst is vrijdag. Het lijkt te gaan om niet-openbare onderzoeken en het is nog onbekend wanneer die zijn afgerond en of het uiteindelijk zal leiden tot nieuwe onderzoeken, concrete aantijgingen of boetes. Een EU-functionaris zei tegen Politico dat de hoeveelheid geld die in deze zaak is gestoken erop duidt dat de Commissie op een later moment openbare, formele onderzoeken wil starten.