Renders tonen Sony Xperia 10 III zonder grote wijzigingen aan ontwerp

Er zijn renders verschenen van wat de Sony Xperia 10 III zou worden. De midrange-smartphone laat op gebied van het ontwerp weinig wijzigingen zien ten opzichte van zijn voorganger. Sony zou de telefoon op korte termijn willen presenteren.

De renders van OnLeaks op Voice tonen dat de telefoon net als de voorgaande generatie een 21:9-scherm heeft, vermoedelijk een oled-scherm met een resolutie van 2520x1080 pixels. Met 15,4x6,8cm is hij bij benadering even groot als de vorige Xperia 10 en met 8,3mm iets dikker.

Eerdere informatie wijst erop dat Sony de telefoon voorziet van een Snapdragon 690-soc van Qualcomm, in plaats van een Snapdragon 665 van de vorige generatie. Daardoor zou hij mogelijk ook de beschikking krijgen over 5G. Veel midrange-smartphones ondersteunen nu de nieuwe generatie mobiel netwerk.

De telefoon beschikt bovendien over een ononderbroken scherm: Sony blijft kiezen voor een symmetrische rand boven en onder, in plaats van een gat in het scherm zoals bij veel andere telefoons. Daardoor is er ook ruimte voor twee speakers aan de voorkant. Aan de bovenkant zit een 3,5mm-jack. Sony kondigde de vorige twee Xperia 10-telefoons in februari aan. Het ligt voor de hand dat de Japanse fabrikant dat nu weer zal doen.