Sony introduceert Xperia 1 III-smartphone met 4k-scherm met 120Hz

Sony introduceert drie nieuwe smartphones in zijn Xperia-lijn: de Xperia 1 III en Xperia 5 III in het hogere segment en de Xperia 10 III wordt een midrangetoestel. De Xperia 1 III en Xperia 5 III hebben schermen met een verversingssnelheid van 120Hz.

De Xperia 1 III heeft een 6,5"-oledscherm met een 21:9-beeldverhouding en de resolutie is 4k in combinatie met een verversingssnelheid van 120Hz. De smartphone heeft verstevigd Gorilla Glass Victus-glas, dat Corning vorig jaar introduceerde en dat vallen van een hoogte tot twee meter zou moeten kunnen doorstaan. De Xperia 5 III is met zijn 6,1"-scherm wat compacter en moet het met een resolutie van 2520x1080 pixels en Gorilla Glass 6 doen. Beide toestellen ondersteunen hdr-weergave

Het camerasysteem van de Xperia 1 III en Xperia 5 III heeft drie lenzen voor brandpuntsafstanden van 16mm, 24mm, 70mm en 105mm. Sony heeft heeft twee brandpuntsafstanden opgenomen in de telefotomodule, met dubbele pdaf-sensoren, om te schakelen tussen 70mm en 105mm. De smartphones kunnen burstopnames van 20fps maken en bieden tot 60 keer per seconde continue AF/AE-tracking. De Xperia 1 III heeft daarnaast een time-of-flight-sensor om de afstand tot objecten te meten voor realtimetracking.

Sony Xperia 1 III

Beide smartphones hebben verder stereospeakers aan de voorzijde, ondersteunen Dolby Atmos-audio en hebben een 3,5mm-audioaansluiting. De processor is de Qualcomm Snapdragon 888 met Adreno 660-gpu en er is ondersteuning voor 5G. De accucapaciteit bedraagt 4500mAh en met de 30W-lader kan de de accu tot de helft laden in een half uur tijd. De Xperia 1 III ondersteunt draadloos laden en accessoires zijn aan te sluiten om deze te laden met de smartphoneaccu.

Sony Xperia 5 III

De Xperia 1 III is vanaf het begin van de zomer verkrijgbaar in Nederland en België, in zwart en paars. De Xperia 5 III komt in diezelfde periode op de markt in zwart en groen. Beide toestellen draaien dan Android 11. Sony maakt de prijzen pas op een later moment bekend.

Sony introduceert tegelijkertijd de Xperia 10 III. Dit is een midrangesmartphone die een Qualcomm Snapdragon 690 met 5G-ondersteuning bevat. Ook deze smartphone is met een 6"-scherm nog enigszins compact. Het betreft een oledscherm met fhd+-resolutie, 21:9-beeldverhouding en hdr-ondersteuning. Het camerasysteem heeft drie lenzen: een ultragroothoeklens van 16mm, een 27mm-lens en een 54mm-telelens. Ook dit toestel heeft een 3,5mm-audioconnector en een 4500mAh-accu. De Xperia 10 III verschijnt aan het begin van de zomer in het zwart, blauw en wit en ook de prijs van dit model maakt Sony nog niet bekend.

Sony Xperia 10 III