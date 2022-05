Sony Xperia PRO-I van 1799 euro gebruikt 1"-camerasensor niet volledig

Sony brengt zijn Xperia PRO-I-smartphone begin december uit voor een adviesprijs van 1799 euro. Het toestel heeft dezelfde 1"-camerasensor als de Sony RX100 VII-compactcamera, maar gebruikt niet het hele sensoroppervlak.

Volgens Sony is de sensor in de Xperia PRO-I afkomstig uit de RX100 VII-camera, maar is die aangepast voor gebruik in smartphones. Dat blijkt ook uit de aangepaste resolutie, Sony spreekt van een 12-megapixelsensor in de smartphone met pixels van 2,4 micron, terwijl de compactcamera een 20-megapixelsensor heeft.

DPreview tekent aan dat de 24mm-lens in het toestel niet het hele oppervlak van de sensor kan belichten. Bij het maken van foto's wordt zo'n 60 procent van de sensor gebruikt, dat komt overeen met een sensormaat van 1/1.33" en dat is vergelijkbaar met de sensormaat van de Google Pixel 6 en 6 Pro. De lens is instelbaar op diafragma's van f/2.0 en f/4.0 en is daarmee minder lichtsterk dan lenzen van andere high-end smartphones, die gebruiken veelal een diafragma rond f/1.6.

Het toestel heeft een Bionz X-beeldprocessor, net als in recente Sony-camera's. De smartphone kan filmen in 4k-resolutie met 120fps; het is de eerste smartphone die dat kan. Dat is mede mogelijk door het gebruik van de stacked-sensor met geïntegreerd DRAM. Daardoor kan de sensor snel uitgelezen worden.

Fotograferen kan met maximaal twintig beelden per seconde en er is ondersteuning voor opnames in 12bits raw-formaat. Het toestel heeft een fysieke sluiterknop en een interface die is gebaseerd op Sony's Alpha-camera's. De telefoon heeft ook een 50mm-telecamera en 16mm-ultragroothoekcamera, beiden met 12-megapixelsensor. Daarvoor gebruikt Sony kleine camerasensoren van 1/2.9" en 1/2.5".

120Hz-scherm met '4k-resolutie'

Sony rust de Xperia PRO-I uit met een 6,5"-oledscherm met een refreshrate van 120Hz en een beeldverhouding van 21:9. De fabrikant spreekt van een 4k-resolutie, dat gaat om 3840x1644 pixels. De telefoon heeft afmetingen van 166x72,8,9mm en weegt 211 gram.

Sony verkoopt ook een extern schermpje dat aan de achterkant bevestigd kan worden. Dat accessoire is bedoeld voor vloggers; die kunnen zo de primaire camera's gebruiken, terwijl ze zichzelf in beeld zien bij het maken van opnames. Deze Vlog-monitor kost 199 euro.

Snapdragon 888, 12GB ram en 3,5mm-jack

De Sony Xperia PRO-I is uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 888-soc, een 5G-modem en is voorzien van 12GB ram. Het opslaggeheugen bestaat uit 512GB en is uit te breiden met microSD-kaartjes tot 1TB. Verder heeft het toestel een USB-C-poort met overdrachtssnelheid van 10Gbit/s. Sony levert een USB-C-naar-HDMI-kabel mee, om de telefoon te gebruiken als een extern scherm voor bijvoorbeeld camera's. Het toestel heeft ook een 3,5mm-jack.

Goedkoper dan voorganger

Met een adviesprijs van 1799 euro is de Xperia PRO-I een van de duurste smartphones op de markt, maar het Android-toestel is goedkoper dan zijn voorganger. De Xperia Pro kwam eerder dit jaar uit voor een adviesprijs van 2499 euro. Ook dat toestel was gericht op foto- en filmmakers, onder andere vanwege de mogelijkheid om het toestel als externe monitor voor camera's te gebruiken.