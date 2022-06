OPPO toont optische zoomlens met 85-200mm-equivalent voor smartphones

OPPO werkt aan een periscopische optische zoomlens met bewegende delen voor in smartphones. De zoomlens heeft een bereik dat overeenkomt met 85-200mm op een fullframe-camera. Ook toont OPPO vijfassige beeldstabilisatie voor in smartphones.

OPPO spreekt over 'continu optische zoom' en doelt daarmee op het feit dat de 85-200mm-lens daadwerkelijk een zoomlens met verschillende brandpuntsafstanden is. De Chinese fabrikant gebruikt daarvoor een periscopische constructie, waarbij de lens plat in de telefoon ligt en de sensor onder een hoek staat. Het licht komt via een prisma de telefoon binnen.

Huidige 'zoomlenzen' op smartphones zijn vrijwel altijd telelenzen met een vaste brandpuntsafstand. In marketingtermen spreken fabrikanten bijvoorbeeld over of 5x 'optische zoom', als de brandpuntsafstand van die telelens 5x langer is dan die van de primaire camera.

In vergelijking zou de 85-200mm-zoomlens maximaal zo'n 8x 'optische zoom' bieden. De primaire camera van telefoons heeft meestal rond een equivalent van een 24mm- tot 28mm-lens. Het zoombereik van de 85-200mm is in feite 2,3x, want dat wordt bepaald door de verhouding tussen de langste en de kortste brandpuntsafstand.

OPPO zegt een lensconstructie te gebruiken van glas en plastic, met 'ultradunne asferische lenzen', die voor goede beeldkwaliteit moeten zorgen. Wanneer de zoomlens naar smartphones komt, is nog niet bekend. VIVO toonde vorig jaar al een conceptsmartphone met een optische zoomlens. Sony heeft met de Xperia 1 III ook al een camera met telelens die kan wisselen tussen twee brandpunten, namelijk 75 en 105mm.

Vijfassige beeldstabilisatie

Ook demonstreert OPPO zijn Five-axis OIS-technologie. Die vijfassige beeldstabilisatie gebruikt de gyroscoop om bewegingen te detecteren. Zowel de lens als de beeldsensor kunnen bewegen om over vijf assen die bewegingen te compenseren. Bij kleine bewegingen wordt de optische stabilisatie van de lens gebruikt en voor grotere bewegingen wordt ook de sensor-shift ingezet.

OPPO claimt dat dit een maximale stabilisatiehoek van 3 graden mogelijk maakt en dat dit drie keer meer is dan bij andere beeldstabilisatietechnieken in smartphones. Vanaf begin volgend jaar gaat OPPO de techniek gebruiken in smartphones.

Nieuwe rgbw-sensor en camera achter scherm

Verder toont OPPO een nieuwe versie van een rgbw-sensor, een sensor met een extra witte subpixel, wat de lichtgevoeligheid ten goede moet komen. OPPO claimt dat de nieuwe sensor tot 35 procent minder ruis genereert. Over de afmetingen van de sensor zegt de fabrikant niets. Eind dit jaar komt de nieuwe sensor naar OPPO-telefoons. Sommige telefooncamera's hebben al eerder de pixel-lay-out aangepast om lichtgevoeligheid op te krikken. Zo hebben Sony-sensors in Huawei-telefoons de groene subpixels verruild voor gele. Huawei gebruikt die sensors sinds enkele jaren. Daarvoor gebruikte Huawei al rgbw-sensors, onder meer in zijn P8-smartphone.

OPPO toont ook zijn verbeterde techniek voor camera's achter het scherm, die het begin deze maand aankondigde. De fabrikant zegt nu schermen te kunnen maken met een pixeldichtheid van 400ppi op de plek waar de camera achter zit. Dat is vergelijkbaar met wat Xiaomi en ZTE claimen met hun nieuwste generaties van camera's achter het frontscherm. Door deze hoge pixeldichtheid valt de plek waar de camera zit minder op, omdat de pixeldichtheid gelijk is aan die van de rest van het scherm. OPPO toonde de nieuwe technieken op zijn Future Imaging-evenement.