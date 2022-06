OPPO toont smartphone met camera die uitschuift aan achterkant

OPPO toont een teaser van een smartphone met aan de achterkant een camera waarvan de lens uitschuift. Details uit de video wijzen erop dat het niet om een zoomlens gaat. OPPO lijkt de techniek te willen gebruiken om een telelens te combineren met een grotere sensor.

OPPO spreekt over een 'zelfontwikkelde intrekbare camera'. Op het toestel staat het opschrift 1/1,56" en 50mm f/2.4. Dat gaat respectievelijk over de sensormaat en de eigenschappen van de cameralens. Het gaat vermoedelijk om een telelens met een 50mm-equivalent, wat bij smartphones meestal wordt aangeduid als een lens met 2x zoom.

De sensormaat van 1/1,56" heeft een oppervlak van zo'n 50 vierkante millimeter en dat is niet opvallend groot voor smartphones, maar wel voor gebruik in combinatie met een telelens. De grootste sensoren in huidige smartphones hebben een oppervlak van bijna 100mm², maar die worden gebruikt in combinatie met primaire camera's die een lens met een brandpuntsafstandequivalent van zo'n 25mm hebben.

Voor telelenzen met een langere brandpuntsafstand moeten fabrikanten een kleinere sensor gebruiken, omdat telefoons anders te dik zouden worden. Een oplossing is het gebruik van een periscopische constructie, waarbij de sensor verticaal in het toestel wordt geplaatst. Ook dat kan alleen met een relatief kleine sensor.

OPPO's intrekbare camera zou dus ingezet kunnen worden om een telecamera te maken met een relatief grote sensor, wat kan zorgen voor betere beeldkwaliteit. Of de fabrikant daadwerkelijk van plan is om een toestel met de techniek uit te brengen, is nog niet bekend. OPPO toont de teaser in de aanloop naar zijn Innoday op 14 december. Op dat evenement toont de fabrikant nieuwe technieken.

OPPO laat geregeld concepten zien van smartphonetechnieken zonder concrete producten aan te kondigen. Eerder dit jaar toonde de Chinese fabrikant nog een periscopische optische zoomlens met 85-200mm-equivalent voor smartphones.