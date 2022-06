OPPO presenteert vouwbare smartphone Find N op 15 december

Smartphonefabrikant OPPO presenteert op 15 december zijn eerste vouwbare smartphone: de Find N. Volgens topman Pete Lau is het toestel al sinds 2018 in ontwikkeling. Het vouwbare scherm zit aan de binnenkant en aan de buitenkant zit ook een groot scherm.

In een blogpost toont OPPO een render van de dichtgeklapte telefoon. Volgens de Chinese fabrikant zijn er zes generaties aan prototypes vooraf gegaan aan dit model. Uit een teaserfilmpje blijkt dat de vouwbare telefoon een groot scherm aan de binnenkant heeft en een scharniersysteem dat doet denken aan de Galaxy Fold-toestellen van Samsung. Aan de buitenkant van de Find N is eveneens een scherm geplaatst, dat lijkt echter breder lijkt te zijn dan het paneel van de Fold-smartphones.

De eerste berichten over een vouwbare smartphone van OPPO dateren uit 2018. Toen liet de toenmalige productmanager van het bedrijf weten dat zo'n toestel in ontwikkeling was. Begin dit jaar stelde analist Ross Young van analistenbureau DSCC al dat OPPO in 2021 een vouwbare smartphone zou uitbrengen.

OPPO heeft nog niets bekendgemaakt over de specificaties van de Find N. Zo is nog niet duidelijk hoe groot de schermen op het toestel zijn en over welke hardware de eerste vouwbare telefoon van het bedrijf beschikt. De details over de Find N worden op 15 december bekendgemaakt op het OPPO Innoday 2021-evenement.