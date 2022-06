Microsoft brengt testversie van Windows 11 met stembesturing uit

Microsoft heeft een nieuwe Insider Preview van Windows 11 uitgebracht met daarin Voice Access. Daarmee kunnen gebruikers hun pc met hun stem besturen. De functie is gericht op mensen met een mobiliteitsbeperking.

Het is mogelijk om met stemcommando's programma's te openen, te wisselen tussen apps en te browsen. Ook kan steminvoer gebruikt worden voor het opstellen van bijvoorbeeld een e-mail. Volgens Microsoft gebruikt Voice Access spraakherkenningstechnologie die op het apparaat zelf werkt en dat werkt dus ook zonder internetverbinding. Vooralsnog werkt de functie alleen in het Engels. De taalweergave van Windows moet ingesteld staan op English-U.S. om de functie goed te laten werken.

De functie is te vinden onder Speech in het Accessibility-onderdeel van Settings. Als gebruikers Voice Access voor het eerst aanzetten, moeten ze een spraakmodel downloaden voor de spraakherkenning. Vervolgens dient een microfoon gekozen te worden en kan de functie gebruikt worden. Er zit al langer spraakherkenning in Windows, maar dat werkte voorheen alleen om tekst te dicteren. Stembesturing is nieuw in Windows 11. Wanneer de functie voor alle gebruikers beschikbaar komt, is nog niet bekend.

In de nieuwste testversie van Windows 11 keert de weerwidget terug op de taakbalk. Standaard verschijnt die links in beeld, maar bij gebruikers die hun taakbalk uitlijnen, staat de widget enkel als een icoontje in beeld. De widget is ook uit te schakelen.

Windows 11 Insider Preview Build 22518 bevat verder de Spotlight-collectie. Dat is een functie waarmee gebruikers wisselende foto's als achtergrond krijgen, inclusief een icoontje dat verwijst naar meer informatie over de locatie die te zien is. Rechtsklikken op het Spotlight-icoontje geeft ook de mogelijkheid om de getoonde plaat een duimpje omhoog of omlaag te geven. Vooralsnog werkt deze functie nog niet in Nederland en België.