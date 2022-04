Mogelijke details over Windows 11-widgets van derde partijen verschijnen

Er zijn mogelijk details verschenen van hoe widgets van andere ontwikkelaars dan Microsoft zouden gaan werken in Windows 11. In het besturingssysteem zijn nu alleen nog widgets te zien van Microsoft.

De informatie komt van Microsoft-leaker FireCube. De afbeeldingen zijn antwoorden op vragen over de ondersteuning van widgets van derden in Windows 11. Dat er screenshots zijn, duidt er volgens FireCube op dat Microsoft de ondersteuning voor widgets snel wil toevoegen in Windows 11. Microsoft heeft nog niet gezegd of en wanneer dat zal gebeuren.

De screenshots wijzen uit dat ontwikkelaars widgets via de Microsoft Store kunnen publiceren. Er zijn drie manieren waarop ontwikkelaars widgets kunnen installeren. In een 'packaged' app kan dat via het App Extension Manifest. In een 'unpackaged' app, die een dergelijk manifest niet heeft, gebeurt dat via de installer. Bij 'web widgets' staat dat ze ondersteund worden, maar dat informatie later komt.

Widgets kunnen functioneren via het al bestaande Adaptive Cards-framework. Dat is een stuk json-code, waarvan de interface zich automatisch kan aanpassen en die informatie haalt uit een andere app.

Widgets zitten in Windows 11 in een apart paneel links van de desktop. Vooralsnog zijn daar alleen widgets van Microsoft zelf toe te voegen met informatie over het weer of headlines uit het nieuws.