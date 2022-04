Microsoft maakt Windows 11 beschikbaar

Microsoft maakt Windows 11 vanaf maandag beschikbaar. Het bedrijf start daarmee de gefaseerde distributie van het besturingssysteem. Halverwege 2022 moet iedere Windows 10-pc die in aanmerking komt voor Windows 11, de upgrade aangeboden hebben gekregen.

Gebruikers van Windows 10 kunnen vanaf maandag via Windows Update controleren of Microsoft Windows 11 als update aanbiedt. Ook is de installatie via de installatie-assistent of de ISO vanaf 4 oktober mogelijk. Via de PC Health Check-app kunnen gebruikers vooraf controleren of hun systeem in aanmerking komt.

Microsoft maakt gebruik van het updatemechanisme die het ook voor Windows 10-updates inzet. Dat betekent dat het om een gefaseerde distributie gaat en systemen waarbij Microsoft de minste problemen verwacht, als eerste aan de beurt komen. Zo meldt het bedrijf dat in ieder geval nieuwe systemen die nog met Windows 10 geleverd worden, als eerste in de rij staan voor een upgrade. Daarnaast komen vanaf maandag ook de eerste systemen beschikbaar die direct met Windows 11 geleverd worden.

De release op 4 oktober markeert de start van de ondersteuningsperiode van 24 maanden voor de Home-, Pro-, Pro for Workstations- Pro Education-edities. Die periode beslaat 36 maanden voor de Enterprise- en Education-edities. Beheerders kunnen met Endpoint Manager controleren in hoeverre hun organisaties gereed zijn voor de overstap, om vervolgens upgrades via Windows Server Update Services, Windows Update for Business en het Volume Licensing Service Center in gang te zetten.

Windows 11 21H2, zoals de versie voluit heet, bevat tal van vernieuwingen tegenover Windows 10. Zo is het startmenu in het midden in plaats van links gezet en toont dit geen Live Tiles meer. Met Snap Layouts en Groups kunnen gebruikers vensters snel in een helft of een hoek van het scherm plaatsen. Skype is vervangen door Teams als communicatietool en er is een weergave met widgets die gepersonaliseerde feeds kunnen tonen. Ook nieuw zijn Auto HDR, om sdr-games een hdr-weergave te bieden bij gebruik van een ondersteunde monitor, en de opslag-api DirectStorage, die een versnelling van laadtijden moet bieden. De aangekondigde komst van Android-apps in de Microsoft Store komt op een later moment.