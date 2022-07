Microsoft stelt Windows Autopatch beschikbaar aan E3- en E5-licentiehouders

Microsoft heeft Windows Autopatch beschikbaar gesteld aan alle zakelijke klanten van Windows en Microsoft 365. Autopatch zorgt ervoor dat die software automatisch wordt bijgewerkt volgens regels die systeembeheerders kunnen opgeven.

Microsoft kondigde Autopatch al als bèta aan in april, maar inmiddels is de software voor iedereen beschikbaar. Windows Autopatch kan worden gebruikt door systeembeheerders met een Windows Enterprise E3- of een E5-licentie. A3-licentiehouders kunnen geen gebruikmaken van de dienst. Microsoft heeft ook meer documentatie voor Autopatch online gezet en er staan specialisten klaar om beheerders met meer dan 150 actieve licenties te helpen bij de implementatie. Beheerders met een abonnement moeten gebruikers en apparaten individueel aanmelden voor Autopatch.

Windows Autopatch is een betaalde dienst waarmee Windows, Microsoft 365-software, Edge en Teams automatisch kunnen worden bijgewerkt binnen een organisatie als er securityupdates beschikbaar zijn. Via regels in Endpoint Manager kunnen admins regels instellen voor wanneer welke apparaten welke updates kunnen ontvangen. Ze kunnen instellen welke beveiligingsupdates of juist alleen feature-updates apparaten moeten krijgen, of op welke apparaten de browser of Teams geüpgraded moeten worden naar het Stable Channel. Apparaten worden in Endpoint Manager aangeduid als Healthy of Unhealthy en op basis daarvan wordt bepaald of een update kan worden doorgevoerd. Als er tijdens het uitrollen van securityupdates problemen ontstaan op het apparaat, kan Autopatch de update tegenhouden of terugrollen.