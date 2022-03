Windows Virtual Desktop heet vanaf nu Azure Virtual Desktop - update

Microsoft hernoemt Microsoft Virtual Desktop naar Azure Virtual Desktop. Dat meldt het bedrijf in een blogpost. De dienst krijgt ook nieuwe functies, die medewerkers moeten helpen die zowel op kantoor als vanuit huis werken.

Met Azure Virtual Desktop kunnen gebruikers een gevirtualiseerde Windows-installatie in de cloud gebruiken vanaf het Azure-platform, zoals de naam ook doet vermoeden. Zo kunnen gebruikers vanaf elke locatie bij hun pc en bestanden. Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt het platform onder andere gebruikt door bedrijven, zodat medewerkers altijd bij hun werkcomputers kunnen, ook wanneer ze vanuit huis werken. De dienst kan volgens Microsoft ook gebruikt worden door 'hybride' medewerkers, die vanuit meerdere locaties werken.

Naast de nieuwe naam, krijgt de dienst ook nieuwe functies. Zo krijgt Azure Virtual Desktop ondersteuning voor het beheren van multi-session virtual machines in Microsoft EndPoint Manager. Met multi-session virtual machines kunnen meerdere gebruikers een enkele VM delen. Systeembeheerders kunnen dergelijke VM's in de toekomst dus beheren via EndPoint Manager, net zoals dat kan met fysieke Windows-apparaten. Dat moet het voor systeembeheerders gemakkelijker maken om applicaties en updates naar dergelijke VM's uit te rollen. Deze feature is momenteel beschikbaar als preview.

Verder wordt ook ondersteuning voor Azure Active Directory verbeterd. Dat wordt gebruikt door organisaties om de virtuele machines en apptoegang van gebruikers te beheren, en om beveiligingsfuncties te hanteren. Gebruikers kunnen hun Azure Virtual Desktop-instances in de toekomst gemakkelijker koppelen aan Azure Active Directory en daarmee gemakkelijker verbinding maken met de virtuele machines vanaf 'ieder apparaat'. In de toekomst krijgt deze AAD-integratie nieuwe beveiligingsfuncties, zoals ondersteuning voor FIDO2 en single sign-on. De Azure Active Directory-integratie komt binnenkort beschikbaar als preview.

Ook krijgt Azure Virtual Desktop een nieuwe QuickStart-optie waarmee gebruikers sneller een virtuele machine kunnen instellen. Volgens het bedrijf zou dat hiermee binnen enkele minuten moeten kunnen. Ook van deze functie komt binnenkort een previewversie beschikbaar. Verder kondigt Microsoft een nieuwe prijsoptie aan voor remote app streaming, waarmee bedrijven een app kunnen streamen naar externe gebruikers. Vanaf 1 januari gaat die functie voor apps 5,50 dollar per maand kosten per gebruiker. Voor apps en desktops dienen bedrijven maandelijks 10 dollar per gebruiker te betalen. Tussen 14 juli en 31 december 2021 is de functie gratis te gebruiken.

Update, woensdag 10:59: Aanvankelijk stond in het artikel dat de nieuwe prijsopties voor remote app streaming gelden voor medewerkers van bedrijven. Dat is niet het geval; deze prijzen gelden voor externe gebruikers. Het artikel is hierop aangepast.