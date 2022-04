Build van Windows 11 is uitgelekt

In aanloop naar de aankondiging van een nieuwe versie van Windows, op 24 juni, zijn eerst al een paar screenshots online verschenen en later een gehele buildversie van het nieuwe besturingssysteem, dat als Windows 11 uit gaat komen.

De screenshots van Windows 11 verschenen op het Chinese sociale netwerk Baidu. Kort daarna verscheen ook de volledige build online, waar onder andere XDA Developers over schrijft. XDA toont beelden van Windows 11 in een virtual machine, van het instellen van een Windows 11-machine tot aan de interface en het bureaublad.

Op de screenshots is te zien dat Windows 11 veel weg heeft van Windows 10X, het besturingssysteem dat Microsoft niet langer ontwikkelt. Het startmenu is naar het midden van de startbalk verschoven. Hier is ook het nieuwe Windows 11-logo te zien.

Verder valt op dat het zoeken in Windows een complete make-over krijgt. Zo heeft de zoekfunctie een nieuwe interface gekregen. Windows Verkenner ziet er voor een groot deel hetzelfde uit, maar krijgt wel nieuwe iconen voor de standaard mappen. Over het algemeen zijn er in het nieuwe ontwerp meer ronde hoeken aangebracht, waarmee Windows 11 een uitgesproken andere stijl krijgt dat de huidige Windows.