App-ontwikkelaars hoeven vanaf 28 juli niets meer af te staan aan Microsoft

Microsoft voert zijn nieuwe Store-beleid vanaf 28 juli door. Ontwikkelaars kunnen vanaf dan eigen betaalmethoden gebruiken in hun programma's en hoeven dan geen commissie af te staan. Games zijn uitgezonderd van die regeling.

De nieuwe beleidsregels zijn onderdeel van de vernieuwingen die Microsoft aankondigde bij de introductie van Windows 11, maar gelden ook voor de downloadwinkel in Windows 10. Vanaf 28 juli kunnen ontwikkelaars third party commerce platforms toevoegen aan hun apps en voor betalingen die daarin gedaan worden, hoeft geen commissie afgedragen te worden.

Momenteel moet alle software in de Microsoft Store nog gebruikmaken van het betaalplatform dat in de downloadwinkel is geïntegreerd. Microsoft strijkt van alle betalingen 15 procent aan commissie op. Dit verdienmodel wordt ook door andere downloadwinkels gehanteerd, zoals de App Store van Apple, de downloadwinkels op consoles en Steam.

Als ontwikkelaars hun app in de Microsoft Store willen verkopen, dragen ze nog wel commissie af aan Microsoft. Het wordt echter mogelijk om software gratis aan te bieden met daarin andere betaalmethodes, bijvoorbeeld voor het ontgrendelen van een volledige versie of voor het afsluiten van een abonnement. Adobe heeft al bekendgemaakt dat het op deze manier zijn Creative Cloud-pakket naar de Microsoft Store brengt en ook Disney+ gaat zijn streamingapp aanbieden.

Games uitgezonderd

Microsoft maakt wel een specifieke uitzondering voor games. Zowel bij de verkoop van games als de verkoop van in-gameaankopen, blijft Microsoft een commissie opstrijken. In april verlaagde Microsoft die commissie voor pc-games naar 12 procent en dat blijft dus zo. Microsoft heeft niet toegelicht waarom er een uitzondering gemaakt wordt voor games. Dat heeft mogelijk te maken met de lucratieve markt voor free-to-playgames. Daar gaat jaarlijks zo'n honderd miljard dollar in om.

Epic Games-CEO Tim Sweeney, die zich met rechtszaken verzet tegen het opstrijken van hoge percentages aan commissie door bedrijven als Apple en Google, reageerde op Twitter enthousiast op de beleidswijziging van Microsoft. Het is niet duidelijk of Sweeney op de hoogte was van de uitzondering voor games. Bij de Windows 11-presentatie noemde Microsoft die uitzondering niet expliciet.

Meer vrijheden voor ontwikkelaars

Per direct kunnen ontwikkelaars ieder soort app in de Microsoft Store publiceren, onafhankelijk van het gebruikte framework of package-technologie. Het grootste gevolg daarvan is dat softwareontwikkelaars hun bestaande Win32-applicaties nu zonder wijziging in de downloadwinkel kunnen zetten. Microsoft geeft in een blog voor ontwikkelaars meer details over de wijzigingen.

Meer stores in de Microsoft Store

Microsoft maakte ook bekend dat Android-apps beschikbaar zullen komen voor Windows 11 en die zullen te downloaden zijn via de Amazon Appstore, die in de Microsoft Store wordt geïntegreerd. In een interview met The Verge geeft Windows-topman Panos Panay aan dat Microsoft open staat voor meer van dergelijke integraties. Ook Steam en de Epic Games Store zouden op die manier onderdeel kunnen worden van de Windows-downloadwinkel. Als de uitbaters daarvan commissie moeten afdragen aan Microsoft voor iedere verkoop, lijkt dat echter onwaarschijnlijk. Mogelijk hoeft dat niet, omdat de 'store-in-store'-integratie iets anders is dan het publiceren van een game in de Microsoft Store.