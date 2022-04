Windows 11 vereist geen TPM 2.0 - update

Voor de installatie van Windows 11 is TPM 2.0 niet vereist, ondanks dat Microsofts PC Health Check-app dat suggereert. In uitgebreide documentatie staat dat TPM 1.2 voldoet. Daarmee komen veel meer systemen in aanmerking voor het nieuwe besturingsyssteem.

Bij de introductie van Windows 11 donderdagavond leek het erop dat TPM 2.0 een vereiste is voor de upgrade naar het nieuwe besturingssysteem. Microsoft schrijft op de pagina met hardwarevereisten dat deze feature aanwezig moet zijn en ook de PC Health Check-app die Microsoft uitbracht, geeft aan dat een systeem geen upgrade naar Windows 11 kan krijgen als er geen TPM 2.0 aanwezig is.

In uitgebreidere documentatie van Microsoft staat dat de aanwezigheid van TPM 2.0 echter geen harde vereiste is. Windows 11 kan ook geïnstalleerd worden op systemen met TPM 1.2, maar er zal dan een waarschuwing getoond worden dat dit minder veilig is. TPM 2.0 werd eind 2017 geïntroduceerd en als dit vereist is, zouden oudere systemen dus buiten de boot vallen. Voor TPM 2.0 is bijvoorbeeld UEFI vereist.

TPM 1.2 bestaat al veel langer en wordt door vrijwel alle systemen ondersteund. De trusted platform module kan aanwezig zijn als een fysieke chip, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Veel moederborden ondersteunen fTPM in het bios; dat is een firmware-implementatie van de techniek. AMD's marketingdirecteur merkt op dat de meeste AMD-moederborden minimaal fTPM 1.2 ondersteunen. Mogelijk moeten gebruikers de functie wel eerst activeren in het bios.

TPM, ofwel trusted platform module, is een beveiligingstechniek in de vorm van een losse cryptoprocessor, die gebruikt wordt om cryptrografische sleutels te genereren en op te slaan. Microsoft gebruikt dit in Windows onder andere voor BitLocker.

Microsoft heeft ook lijsten met ondersteunde processors op zijn website gezet. Daarop staan vrijwel alle AMD- en Intel-processors van de afgelopen jaren, maar de Ryzen 1000-serie ontbreekt. Ook Intel-processors van voor de achtste generatie staan niet op de lijst. Het is echter niet vereist om een processor te gebruiken die op de lijst staat. Microsoft beveelt dat wel aan, maar de 'harde vloer' is dat een cpu minimaal twee cores moet hebben en een kloksnelheid van 1GHz of hoger.

Update, zaterdag: Windows 11 vereist wél TPM 2.0 en ook is een processor van de lijst met ondersteunde cpu's verplicht. Volgens Microsoft was de documentatie die aangaf dat TPM 1.2 voldoende is onjuist en die pagina is aangepast. Tweakers heeft een nieuw artikel gepubliceerd over de hardwarevereisten voor Windows 11.