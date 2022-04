Android-apps komen naar Windows 11 via Amazon Appstore

Windows 11 krijgt de mogelijkheid om Android-apps te draaien. Gebruikers zullen die kunnen downloaden via de Amazon Appstore, die geïntegreerd is in de Microsoft Store. De apps draaien op Windows middels Intel Bridge-technologie, zegt Microsoft.

Microsoft kondigde de ondersteuning voor Android-apps aan tijdens de presentatie van Windows 11. De maker van het besturingssysteem laat zien dat apps als TikTok en Instagram daardoor werken op computers met Windows 11. De apps draaien in vensters en kunnen op de taakbalk gezet worden.

Over de technische werking heeft Microsoft nog geen duidelijkheid gegeven. Bij de presentatie noemt Microsoft dat er Intel Bridge-technologie voor wordt gebruikt. Of dat betekent dat de Android-apps alleen werken op Intel-systemen, is nog niet duidelijk.