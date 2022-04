BlueStacks begint Android-gamestreamingdienst

De Android-emulatordienst BlueStacks gaat een streamingdienst starten waarmee Android-games gespeeld kunnen worden. De dienst, BlueStacks X genaamd, zit nu in bèta met dertien streambare games.

Met BlueStacks X kunnen er volgens het bedrijf uiteindelijk meer dan tweehonderd Android-games gestreamd worden, zonder dat gebruikers een abonnement hoeven af te sluiten. De webversie bevat nu, tijdens de bèta, dertien games die speelbaar zijn via internet, maar BlueStacks belooft er wekelijks meer aan toe te voegen. Deze versie zou niet alleen via de browser op pc, Mac of Chromebook moeten werken, maar ook op Android- en iOS-toestellen, via de mobiele browser.

Daarnaast is er de BlueStacks-app voor de pc, waarmee de Google Play Store en diens games geëmuleerd kunnen worden, en die ook de optie krijgt om games streaming te draaien. Games die momenteel speelbaar zijn, zijn onder andere Raid: Shadow Legends en Rise of Kingdoms: Lost Crusade.

BlueStacks meldt dat het rekenwerk voor de streamingdienst niet alleen op zijn servers gebeurt, maar ook deels op de systemen van gebruikers. Dit zou de kosten voor het bedrijf verlagen. Inkomsten haalt het bedrijf uit advertenties. Op een later moment moet er een betaalde versie van de dienst zonder reclame uitkomen zegt Rosen Sharma, de ceo van BlueStacks, tegen VentureBeat.

BlueStacks werd in 2011 opgericht als een Android-emulator voor de pc. Volgens het bedrijf zelf is het emulatieprogramma een miljard keer gedownload. Het Windows 11-besturingssysteem gaat de optie bevatten om Android-apps native te kunnen draaien, maar niet alle apps zouden hiervoor beschikbaar komen.