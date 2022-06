Google brengt volgend jaar Android-games via Play Games-app naar Windows-pc's

Google maakt in 2022 een Google Play Games-app voor Windows beschikbaar. De app maakt het mogelijk om games van Google Play te spelen via pc's. Die games draaien dan niet streaming maar vanaf het systeem.

Gebruikers kunnen vanaf volgend jaar Google Play-games niet alleen meer op mobiel, tablet en ChromeOS spelen, maar ook op Windows-pc's, zo maakte Google tijdens het evenement voor de Game Awards bekend. De komst van het Google Play Games-platform naar Windows maakt onder andere dat spelers vanaf mobiel verder kunnen spelen op hun pc. Het bedrijf toonde een korte teaser en beloofde op een later moment meer details bekend te maken.

Het gaat in ieder geval om een zelf ontwikkelde app, zonder hulp van Microsoft of een derde partij als BlueStacks, zo vertelt een Google-woordvoerder aan The Verge. Ook zegt het bedrijf dat games lokaal op systemen draaien, dus niet streaming. Verder komt de Play Games-software voor pc beschikbaar voor niet alleen Windows 11 maar ook Windows 10.

Microsoft zelf test sinds oktober het draaien van Android-apps in Windows, maar ondersteunt dit alleen voor Windows 11 via het Windows Subsystem for Android. De Android-apps voor Windows zijn afkomstig uit de Amazon Appstore en kunnen via de Windows Store geïnstalleerd worden. Het gaat dan ook niet om apps met Google Play-ondersteuning.