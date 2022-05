Microsoft test Windows 11-bèta met ondersteuning voor Android-apps

Microsoft heeft een bètaversie van het Windows Subsystem voor Android uitgebracht. Daarmee kunnen Amerikaanse leden van het Windows Insider-programma Android-apps testen op Windows 11. Het is niet bekend wanneer de feature uitkomt voor alle gebruikers.

Microsoft schrijft in een blogpost dat Windows-insiders in het bètakanaal vanaf woensdag Android-apps kunnen testen op Windows 11. Deze testfeature is beschikbaar voor systemen met chips van AMD, Intel en Qualcomm. Het bedrijf meldt dat de test momenteel alleen nog beschikbaar is voor gebruikers in de Verenigde Staten.

Het testaanbod bestaat momenteel uit vijftig apps, maar dat aanbod moet gaandeweg worden uitgebreid. Momenteel worden onder andere mobiele games als Lords Mobile en Coin Master aangeboden, naast de Kindle-app en kinderapplicaties zoals Khan Academy Kids, schrijft het bedrijf.

Android-apps op Windows 11. Afbeelding via Microsoft

De Android-apps voor Windows zijn afkomstig uit de Amazon Appstore en kunnen via de Windows Store geïnstalleerd worden. De apps functioneren net als reguliere Windows-apps en bieden ondersteuning voor features zoals de nieuwe Snap Layouts uit Windows 11. Android-apps worden ook geïntegreerd in het alt+tab-menu en task view, meldt Microsoft. Notificaties uit Android-apps worden daarnaast weergegeven in het action center en Windows- en Android-applicaties kunnen ook een klembord delen.

De feature maakt gebruik van het zogeheten Windows Subsystem for Android-component, dat op Windows 11 draait. Dit is gebaseerd op de Linux-kernel en een AOSP-build van Android 11. Dit component wordt verspreid via de Microsoft Store als onderdeel van de Amazon Appstore-installatie. Het subsysteem draait in een Hyper-V-vm, net als het Windows Subsystem for Linux.

Microsoft kondigde Windows 11 eerder dit jaar aan en bracht het OS op 5 oktober uit. Het bedrijf meldde eerder al dat Windows 11 ondersteuning zou krijgen voor Android-apps, maar maakte later bekend dat deze feature niet direct bij release beschikbaar zou komen. De functie maakt gebruik van de Intel Bridge-compiler, waarmee Arm-only-apps kunnen draaien op x86-machines. Het is niet bekend wanneer het Windows Subsystem for Android uitkomt voor alle Windows 11-gebruikers.

Afbeeldingen via Microsoft