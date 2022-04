Microsoft test bèta Windows 11 die prestatieproblemen van AMD-cpu’s oplost

Microsoft heeft een bèta uitgebracht van een Windows 11-build waarmee het de L3-cache-problemen van Ryzen-cpu's deels oplost en een bug verhelpt waardoor de Windows 10-taakbalk te zien was bij sommige gebruikers. AMD komt later deze maand uit met een bijkomende fix.

Build 22000.282 is beschikbaar in de Beta- en Release Preview Channels voor Windows Insiders en zou volgens Microsoft de prestatieproblemen bij compatibele AMD-cpu’s aanpakken. Die werden veroorzaakt door problemen in het L3-cache.

In Windows 11 ligt de latentie van het L3-cache van AMD-cpu's drie keer hoger dan bij Windows 10. Dat zorgt ervoor dat programma’s die gevoelig zijn voor memory subsystem acces time-verschillen trager werken dan voorheen. Games zoals esports zouden volgens AMD 10 tot 15 procent langzamer werken op Windows 11 in vergelijking met Windows 10.

De verhoogde latentie van het L3-cachegeheugen was niet het enige probleem dat voor tragere prestaties bij AMD-cpu’s onder Windows 11 zorgde. Er was ook een probleem met de CPPC2 binnen de UEFI van Windows 11. Die bepaalt welke threads door welke cores verwerkt moeten worden en wees onder Windows 11 niet automatisch meer de snelste core toe aan een thread. Voor dit probleem is het nog wachten op AMD dat deze maand met een oplossing zou komen. Naast andere fixes meldt Microsoft ook dat het een bug verhelpt waardoor de Windows 10-taakbalk te zien was bij sommige gebruikers van het Windows 11-besturingssysteem.

Videopreview van Windows 11, op basis van de bèta van afgelopen zomer