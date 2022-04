Windows Subsystem voor Linux 2 verschijnt als aparte app voor Windows 11

Microsoft heeft een previewversie van Windows Subsystem for Linux 2 uitgebracht in de Microsoft Store. Door het subsysteem los te koppelen van Windows wil het bedrijf updates en nieuwe functies sneller uitrollen. De app is voorlopig enkel verkrijgbaar voor Windows 11.

Microsoft-medewerker Craig Loewen verduidelijkt in een blogpost dat dit geen nieuwe versie van WSL2 betreft, maar dat er wel enkele nieuwe functies zijn toegevoegd aan de previewversie van WSL2. Zo is Windows Subsystem voor Linux GUI nu onderdeel van de app, zijn er nieuwe wsl.exe- mountfuncties en is de kernel geüpdatet naar versie 5.10.60.1. Er werd ook een voortgangsindicator toegevoegd die tijdens projecten zichtbaar moet zijn.

De previewversie ondersteunt WSL 1-distributies. Hiervoor moet volgens Loewen wel nog het ingebouwde Linux-subsysteem van Windows worden geactiveerd. Dat bevat immers nog alle drivers die WSL 1-distro’s aansturen. Gebruikers die standaard met de ingebouwde WSL werken, kunnen deze nog steeds gebruiken. De preview-app krijgt wel voorrang.

De previewversie is voorlopig enkel voor Windows 11-gebruikers met versie 22000 beschikbaar. Het is nog onduidelijk of de app ook voor Windows 10 uitgebracht zal worden, al stelt Loewen dat het de bedoeling is van Microsoft om WSL in de toekomst via de Microsoft Store aan te bieden.

Microsoft bracht Windows Subsystem for Linux 2 uit met de Windows 10 May 2020 Update. Met het subsysteem richt Microsoft zich op ontwikkelaars die bijvoorbeeld Linux-tools binnen Windows willen gebruiken. In plaats van op een relatief eenvoudige compatibiliteitslaag, zoals bij WSL1, is de tweede versie gebaseerd op een virtuele machine waarbinnen een door Microsoft zelf ontwikkelde opensource-Linux-kernel en de usermode van Linux draaien.