HP gaat sommige Z-modellen met Windows Subsystem for Linux leveren

HP gaat een aantal toekomstige laptops en desktops voortaan standaard voorzien van het Windows Subsystem for Linux. De Z-laptops en -desktops krijgen het WSL2 vooraf geïnstalleerd, met optimalisaties voor Nvidia-gpu's.

HP schrijft dat het het Windows Subsystem for Linux 2 standaard levert in alle internationale verkopen van verschillende laptops en desktops in de Z-lijn. Het bedrijf noemt specifiek de ZBook Fury G8, ZBook Studio G8, Z2 G8 Small Form Factor, Z2 G8 Tower, Z4, Z6 en Z8 als modellen waarbij dat gebeurt. Dat moeten wel laptops zijn met minimaal 32GB geheugen en een Nvidia RTX A3000, Quadro RTX 3000, of hoger.

De machines kunnen standaard gebruikmaken van het Linux-subsysteem. HP werkt samen met Nvidia om dat mogelijk te maken. Daardoor hebben de machines waarop WSL2 geleverd wordt, ondersteuning voor hardware acceleration voor gpu's van die fabrikant.

HP hoopt die modellen daarmee vooral interessant te maken voor gebruikers van machinelearning of kunstmatige intelligentie. Het Windows Subsystem for Linux is al een paar jaar uit, maar wordt maar door weinig fabrikanten vooraf geïnstalleerd meegeleverd op laptops of desktops.