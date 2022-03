Kali Linux krijgt grafische interface op WSL2

De ontwikkelaars van Kali Linux hebben een grafische interface uitgebracht voor het Windows Subsystem for Linux 2. Daarmee is het OS voortaan niet alleen via de command line te bedienen in Windows, maar ook via de gui.

Kali Linux heeft in versie 2020.3 de package Win-KeX uitgebracht. Dat staat voor Windows + Kali Desktop EXperience. Gebruikers moeten de package kali-win-kex of de metapackage kali-linux-default nog wel handmatig installeren. Daarna is de persistent gui op te roepen binnen WSL2. De ontwikkelaars zeggen dat ze de package niet standaard mee installeren, omdat de image anders te groot zou worden.

De gui is alleen beschikbaar voor 64bit-systemen en niet met de eerste versie van WSL. De package opent een vnc-client in Windows die verbonden is met een Xfce-desktopomgeving die binnen WSL2 draait om de grafische interface te tonen. Microsoft kondigde in mei tijdens zijn Build-conferentie aan dat WSL2 ondersteuning zou krijgen voor gui's. Kali Linux is de eerste distro die ook daadwerkelijk een gui uitbrengt.

Een andere grote verandering in het besturingssysteem is de switch van de bash-shell naar ZSH. Die laatste is nog niet de standaardshell, maar wordt wel al meegeleverd met 2020.3. In Kali 2020.4 wordt ZSH wel de default shell. Volgens de ontwikkelaars biedt ZSH meer mogelijkheden en personalisatie, al noemen de ontwikkelaars geen specifieke voorbeelden.