Windows Terminal gaat met tabs toegang geven tot PowerShell en Linux-subsysteem

Microsoft brengt half juni een nieuwe commandline-applicatie voor Windows met de naam Windows Terminal uit. De applicatie ondersteunt tabs en thema's en biedt toegang tot cmd, PowerShell en het vernieuwde Windows Subsystem for Linux.

Naast tabs en thema's biedt de Windows Terminal volgens Microsoft volledige ondersteuning voor Unicode waaronder voor emoji. Bovendien ondersteunt de terminal extensies en is er gpu-acceleratie voor het renderen van tekst. De commandlinetool breidt de functionaliteit van bestaande tools zoals cdm, PowerShell en Windows Subsystem for Linux uit en kan dienen als enkele terminal voor meerdere shells. Een preview van de Windows Terminal is per direct beschikbaar en de uiteindelijke release volgt half juni.

Het Windows Subsystem for Linux krijgt zelf een update naar versie 2. Deze is gebaseerd op Linux-kernel 4.19 die daarmee onderdeel wordt van Windows. De versie zou voor kortere boottijden van Linux en efficiënter geheugengebruik zorgen. Daarnaast verbetert Windows Subsystem for Linux 2 de i/o-prestaties van het bestandssysteem en kan dit standaard Docker-containers draaien zonder dat nog een virtuele machine nodig is. Een preview van WSL 2 verschijnt later dit jaar. Microsoft introduceerde het Linux-subsysteem in 2016 in Windows 10, met de komst van Bash naar het OS.