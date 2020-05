Microsoft ontwikkelt opensource package manager voor Windows

Microsoft heeft een bèta van een eigen package manager uitgebracht. Met deze functie, die het bedrijf 'winget' noemt, kunnen gebruikers applicaties installeren via de terminal. De werking is grotendeels gelijk aan die van Linux-package managers.

Microsoft meldt dat de winget-functie momenteel beschikbaar is als bètaversie en dat de definitieve versie nog substantieel kan veranderen. Versie 1.0 staat in de planning voor 2021. Om de feature te gebruiken, moeten gebruikers momenteel eerst een Windows 10 Insider-build installeren, of handmatig toegang aanvragen voor de bètaversie. Omdat de package manager opensource is, kunnen gebruikers de functie ook zelf compilen met Visual Studio 2019 en C++.

Na installatie kunnen gebruikers de functie starten door 'winget' te typen in de command-prompt. Om naar programma's in de repository te zoeken, kunnen gebruikers bijvoorbeeld ' winget search \<appname> ' typen. Als het programma naar keuze beschikbaar is, kan het geïnstalleerd worden met het install-commando. De functie kan verder gebruikt worden om een sha256-checksum van applicaties te genereren. Ook kunnen mensen applicaties insturen voor toevoeging aan de repository van Microsoft.

Versie 1.0 van de winget-feature staat op de roadmap voor mei 2021. Wel stelt Microsoft dat het bedrijf 'substantiële feedback' van de community verwacht, waardoor de planning mogelijk verandert. Er worden enkele grote features toegevoegd aan versie 1.0, waaronder de mogelijkheid om apps via de command-prompt te updaten en te deïnstalleren.