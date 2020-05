Microsoft brengt May 2020-update voor Windows 10 uit

Microsoft heeft de May 2020-update uitgebracht voor Windows 10. De update is te downloaden voor pc's wereldwijd, zo laat Microsoft weten. Microsoft brengt sinds enkele jaren twee keer per jaar een grote update voor zijn desktopbesturingssysteem uit.

De release komt niet als een verrassing, omdat ontwikkelaars de May 2020-update twee weken geleden al konden installeren. Gebruikers kunnen via de instellingen op updates checken om hem binnen te krijgen, meldt Microsoft. Het bedrijf somt in een andere post de nieuwe features op.

De Windows 10 May 2020 Update bevat onder andere Windows Subsystem for Linux 2 en uitbreidingen voor zoeken, taakbeheer, de gamebar en notificatiebeheer. Ook wordt het mogelijk om bluetooth-apparaten te beheren vanuit het notificatiescherm, waar dat in vorige versies in de Instellingen-app moet gebeuren. Als Microsoft hetzelfde patroon volgt als vorige jaren, dan volgt in het najaar een kleinere update als de November-update van vorig jaar. Tweakers zal binnenkort een uitgebreide bespreking van de nieuwe Windows-versie publiceren.