Ontwikkelaar haalt drm-tool Denuvo uit Metro Exodus

Ontwikkelaar 4A Games haalt drm-tool Denuvo uit Metro Exodus. De tool was in de game al na een week gekraakt, maar bleef er tot nu toe inzitten. Denuvo verdwijnt uit de versies op Steam, de Epic Games Store en Xbox Gamepass.

Denuvo verdwijnt uit de game met de eerstvolgende update, meldt 4A Games. De hotfix is al uit voor Steam, Epic Games Store en Xbox Gamepass, maar die voor Google Stadia moet snel volgen, zo zegt de ontwikkelaar.

De kopieerbeveiliging was vijf dagen na de release gekraakt, maar 4A Games hield tot nu toe vast aan Denuvo in de game. Het is onbekend waarom de game de drm-tool verwijdert, maar wellicht heeft het te maken met de release op GOG, waar alleen drm-vrije games verschijnen. Tweakers publiceerde ten tijde van de release een review van Metro Exodus.