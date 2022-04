Crack voor pc-versie Resident Evil Village lijkt prestatieproblemen te verhelpen

Een nieuwe crack voor de pc-versie van Resident Evil Village lijkt de prestatieproblemen die zich voordoen wanneer men bijvoorbeeld zombies ombrengt, te verhelpen. De crackmaker stelt dat de kopieerbeveiligingen van ontwikkelaar Capcom en Denuvo het probleem waren.

"Alle ingame-stotteringen zoals wanneer je een zombie afmaakt, zijn verholpen omdat Capcoms entry points eruit zijn gehaald dus de meeste van hun functions worden nooit meer uitgevoerd," vertelt crackmaker Empress in de .nfo van de crack. "Wat het nog erger maakt, is dat Capcoms drm volledig verborgen werd in Denuvo's vm , waardoor de boel nog langzamer draaide."

De problemen met het gestotter werden rond de release al aangekaart door onder andere Digital Foundry, die het in een video uiteenzette. Die tekenen ook aan dat er flinke prestatieproblemen optreden wanneer de speler de heksen tegenkomt, die omringd worden door een zwerm vleermuizen. Ook die prestatieproblemen lijken verholpen.

Verschillende partijen hebben de proef op de som genomen en claimen dat de crack inderdaad de prestaties verbetert. Dat zijn zowel kanalen op YouTube, als John Papadopoulos van Dark Side of Gaming.

Crack lijkt wel een ander probleem te introduceren

Een keerzijde van de crack lijkt wel te zijn dat bepaalde animaties, waarbij de drm zijn checks vermoedelijk uitvoert, geheel verwijderd lijken te zijn. Reageerders op een piraterijwebsite wijzen naar een andere vergelijkingsvideo waarbij een van de heksen het spelerspersonage in de gewone versie nog op allerlei manieren beetpakt en in de gekraakte versie voornamelijk de speler aanstaart. Hoeveel animaties dan ontbreken, is niet bekend. Let overigens op dat de prestaties in die video niet zomaar te vergelijken zijn omdat de videomaker twee verschillende gpu-driverversies gebruikt.

Dat Denuvo en andere kopieerbeveiliging de prestaties van de games die ze beschermen, negatief beïnvloeden, is niet nieuw. Een uitgebreide benchmarksessie van het YouTube-kanaal Overlord Gaming toonde dit bijvoorbeeld al aan in 2018.

Dat kanaal tekende ook aan dat een crack niet per se de prestaties van een game zal verbeteren, terwijl een verwijdering van Denuvo door de ontwikkelaar zelf een veel grotere kans heeft om dit te bewerkstelligen. Resident Evil Village en de crack van Empress lijken de uitzondering daarop, met het addertje onder het gras in de vorm van de ontbrekende animaties. Wellicht dat Capcom nu de crack er is, de kopieerbeveiliging er zelf uit haalt, wat vaker gebeurt met Denuvo.

Update, woensdag 14 juli: Digital Foundry heeft een video gewijd aan de situatie. Ze bevestigen dat de crack de prestatieproblemen verhelpt en stellen dat het gebruik van RE Framework, een mod framework voor onder andere deze game, kan helpen om vermiste animaties terug te brengen.