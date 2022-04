Chrome op Android-test toont alternatieve Google-zoekresultaten bovenaan pagina

Google test het weergeven van zoekresultaten bovenaan Chrome-pagina's op Android. Daarmee blijven zoekresultaten zichtbaar nadat gebruikers de resultatenpagina hebben verlaten. Het is niet bekend wanneer de feature beschikbaar komt voor alle gebruikers.

Google is recentelijk begonnen met het testen van deze functie, merkte ook 9To5Google op. Een flag voor de nieuwe feature is verschenen in de meest recente Google Chrome-build voor Android. De functie werkt alleen met de zoekmachine van Google.

Met de feature worden alternatieve Google-zoekresultaten bovenaan de pagina weergegeven. De functie voegt hiervoor een extra balk toe, direct onder de adresbalk. In deze balk vinden gebruikers een scrolbare lijst met dergelijke resultaten. Hiermee kunnen Chrome-gebruikers gemakkelijker verschillende zoekresultaten bekijken, zonder terug te moeten navigeren naar Google zelf. De balk wordt verborgen wanneer gebruikers naar beneden scrollen. Als gebruikers binnen een geselecteerde pagina op een andere link klikken, verdwijnt de balk volledig.

Android-gebruikers kunnen de functie testen door te navigeren naar chrome://flags, naar 'Continuous Search Navigation' te zoeken en deze functie vervolgens in te schakelen. Tweakers heeft deze feature kunnen testen in versie 91.0.4472.120 van de mobiele webbrowser. De Chrome-feature is vooralsnog niet beschikbaar op andere platforms.

Continuous Search Navigation in Google Chrome voor Android