'Intel biedt aan om investeringen in EU-chipfabriek te spreiden over lidstaten'

Intel heeft gezegd dat het bedrijf zijn geplande investering van 20 miljard dollar in een Europese chipfabriek kan spreiden over meerdere lidstaten. Intel zei eerder al dat het bedrijf verschillende locaties overweegt, waaronder Duitsland en de Benelux.

Met deze uitspraken bedoelt Intel dat het bedrijf verschillende productiestappen zou kunnen uitvoeren in verschillende Europese landen, schrijft de Financial Times. Daarmee hoopt het bedrijf op financiële en politieke steun van de EU voor zijn uitbreidingsplannen binnen het continent. "We zouden de productie op één locatie kunnen onderbrengen en de packaging op een andere", vertelt Intel-vice-president Greg Slater aan de krant. Slater maakt volgens de Financial Times onderdeel uit van het team dat de mogelijkheden voor Intels uitbreiding in Europa onderzoekt.

Werkzaamheden omtrent onderzoek en ontwikkeling zouden ook verspreid kunnen worden over verschillende EU-landen. Met de plannen zou Intel ook meer inkopen doen bij Europese leveranciers. "Wij bevinden ons in een goede positie om van deze plannen een ecosysteembreed project te maken, en niet slechts een paar geïsoleerde trajecten binnen één lidstaat. Wij geloven dat dit een project is dat heel Europa ten goede zal komen", aldus de Intel-topman.

De initiële plannen van Intel omvatten volgens de Financial Times twee chipfabrieken, die gezamenlijk een kostprijs van 20 miljard dollar zouden hebben voor een werkperiode van 10 jaar. Dat komt omgerekend neer op ongeveer 16,8 miljard euro. De totale investeringen zouden kunnen oplopen tot 100 miljard dollar gedurende de levensduur van de fabriek, stellen leidinggevenden van Intel.

Intel gaf eerder al aan dat het 8 miljard euro subsidie wil voor de bouw van een Europese chipfabriek. Dat is onder andere om het aantrekkelijker te maken om een chipfabriek in Europa te bouwen, ten opzichte van een Aziatisch land als Taiwan of Zuid-Korea. "Het kostennadeel is 30 tot 40 procent ten opzichte van Azië en veel daarvan is te danken aan overheidssteun," vertelt Slater.

Het is nog niet bekend waar Intel zijn Europese chipfaciliteit wil bouwen. Het bedrijf zei eerder verschillende lidstaten te overwegen. In een interview met het Duitse Handelsblatt noemde Intel-ceo Pat Gelsinger onder andere Duitsland en de Benelux als geschikte locaties voor een chipfaciliteit. De Financial Times schrijft dat ook Frankrijk wordt overwogen. Intel heeft momenteel al een chipfabriek in Ierland, die het bedrijf momenteel klaarstoomt voor de productie van 7nm-chips.

Franse overheidsfunctionarissen vertellen aan dat medium dat Intel niet alleen afgaat op de hoeveelheid subsidie die een land biedt. Het bedrijf kijkt ook naar het ecosysteem van het land en de locatie van de fabriek. Intel zou ongeveer 1000 hectaren aan grondgebied willen in een lidstaat met een ontwikkelde infrastructuur die tot acht chipproductiefaciliteiten aan zou kunnen, schrijft de Financial Times.

Intels plannen volgen Europa's ambitie om haar positie in de chipsector te versterken. Het continent wil flink investeren in zijn halfgeleidersector en hoopt zijn marktaandeel in de wereldwijde chipproductie tegen 2030 te verdubbelen naar 20 procent. De Europese Commissie wil ook meer geavanceerde chipproductie binnen het continent, met 2nm-productie als uiteindelijk doel. Daarvoor spreekt het met verschillende halfgeleiderfabrikanten, waaronder Intel.