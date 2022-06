Intel onthult dinsdag details over nieuwe Europese chipfabriek

Intel kondigt op dinsdag 15 maart de locatie van zijn nieuwe Europese chipfabriek aan. Dat laat het bedrijf weten op zijn website. De chipmaker deelt verder nog weinig details. Verschillende media stellen dat de chipfabriek in het Duitse Maagdenburg komt te staan.

Intel kondigt de chipfabriek dinsdagmiddag 14.00 uur Nederlandse tijd aan. Dat doet het tijdens een persconferentie die live wordt uitgezonden via de website van Intel. Het bedrijf geeft aan dat Intel-ceo Pat Gelsinger tijdens de persconferentie details geeft over 'Intels nieuwste plannen voor r&d en productie van halfgeleiders in Europa'.

De Amerikaanse chipgigant gaf eerder al aan een nieuwe fabriek te gaan bouwen in Europa. Dat doet het bedrijf als onderdeel van zijn IDM 2.0-bedrijfsstrategie, waarmee het ook chips gaat produceren voor andere bedrijven. Voorheen maakte Intel alleen chips voor zijn eigen producten. Het bedrijf gaf eerder aan verschillende locaties te overwegen voor zijn nieuwe Europese chipfabriek, waaronder de Benelux. Volgens verschillende media heeft Intel uiteindelijk echter gekozen voor het Duitse Maagdenburg.

Los daarvan zou Intel ook willen investeren in chiplocaties in andere EU-landen. Italië zou bijvoorbeeld 4 miljard euro stoppen in de chipsector, schrijft Reuters. Een deel daarvan kan worden aangeboden als subsidie voor Intel, als stimulans voor de bouw van een packaging-fabriek in dat land. Ook Frankrijk zou met Intel in gesprek zijn voor de bouw van een r&d-centrum, schreef Bloomberg eind vorig jaar.

Dat Intel in Europa wil investeren, is niet verrassend. Het continent geeft zelf ook aan flink te willen investeren in de chipsector, om zo minder afhankelijk te worden van productielocaties in andere regio's. De EU heeft daarom een Chips Act voorgesteld waarin 43 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de chipindustrie en de regels omtrent staatssteun versoepeld worden. Ongeveer 30 miljard euro daarvan moet afkomstig zijn van individuele lidstaten. Dat bedrag kan daarmee worden ingezet als subsidie en Intel gaf eerder al aan dat het acht miljard euro subsidie wil voor de bouw van een Europese 'megachipfabriek'. Tweakers schreef eerder achtergrondverhalen over Europa's chipambities en de European Chips Act.