Intel wil tot 2031 maximaal 80 miljard euro investeren in Europese chipproductie

Intels ceo Pat Gelsinger zegt dat zijn bedrijf over het komende decennium tot tachtig miljard euro wil investeren in de Europese chipproductie. Het bedrijf wil onder meer twee nieuwe grote chipfabrieken bouwen in Europa.

Gelsinger zegt dat Intel dit jaar nog zal aankondigen waar die twee nieuwe chipfabrieken moeten komen te staan. The Register meldt dat België en Nederland als mogelijke landen voor de chipfabrieken worden gezien, naast Duitsland, Frankrijk en Polen.

Het is niet voor het eerst dat Intel spreekt over investeringen in Europa, al gaat het nu wel om een groter bedrag. Eerder werd gesproken over een investering van twintig miljard euro. Toen werd gesproken over twee locaties, waarbij de ene locatie de productie zou doen en de andere locatie de packaging. Het lijkt er nu op dat er twee locaties komen voor de productie.

De ceo van Intel sprak bij de IAA-autobeurs in München. Daar zei hij ook de halfgeleiderfabriek in Ierland te willen openstellen voor autofabrikanten. Het bedrijf gaf al eerder aan dit jaar nog chips voor de auto-industrie te willen maken, al was het toen nog niet duidelijk in welke fabriek dit zou gebeuren. Het is niet bekend of Intel nog steeds van plan is om dit jaar chips voor autofabrikanten en -toeleveranciers te maken.

Autofabrikanten hebben vanwege huidige de chiptekorten moeite met het maken van auto's, veel autofabrikanten hebben de productie daardoor enige tijd moeten stilleggen. Het is niet duidelijk hoeveel chips Intel zou kunnen maken voor de auto-industrie. Auto's hebben daarnaast steeds meer chips nodig, vanwege onder meer toenemende connectiviteit, zelfrijdende functies en elektrificatie.