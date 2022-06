Intel wil twee chipfabrieken bouwen in Duitsland en productie in 2027 starten

Intel heeft zijn plannen voor een nieuwe Europese fabriekslocatie officieel aangekondigd. Het bedrijf wil die locatie opzetten in het Duitse Maagdenburg. Het bedrijf wil ook onderzoekscentra en back-end fabs bouwen in andere EU-lidstaten.

Intel schrijft dat de 'megalocatie' voor chipproductie wordt gebouwd in Maagdenburg, zoals al werd verwacht. Deze stad ligt in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Het bedrijf bouwt op die locatie in eerste instantie twee fabrieken. De bouw daarvan moet in de eerste helft van 2023 starten. Intel verwacht dat de productie in die fabrieken in 2027 begint. De fabrikant zei eerder al dat zijn Europese megalocatie op termijn kan worden uitgebreid naar zes tot acht losse fabrieken.

De chipgigant zegt verder dat de fabriek chips gaat produceren op Intels 'meest geavanceerde' procedés. Intel spreekt in een persbericht over 'ångströmtransistors'. Het bedrijf stapt vanaf 2024 over op die ångströmnaamgeving, met Intel 20A, wat overeenkomt met 2nm. Later komt het bedrijf met geavanceerdere procedés, waaronder Intel 18A.

Intel gaat overigens niet in op de exacte nodes die gebruikt zullen worden in Maagdenburg. Het bedrijf zegt wel dat de fabrieken zowel chips voor externe klanten als voor Intel zelf gaan produceren. De verdeling van de productiecapaciteit tussen Intel-chips en externe chips is niet bekend. De fabriek zou verder 3000 permanente banen opleveren, zo claimt Intel.

Renders van de Intel-locatie in Maagdenburg, Duitsland. Bron: Intel Corporation

Overige EU-investeringen: fabriek in Ierland, packaging en r&d

Naast de chipproductielocatie in Duitsland, zet het bedrijf ook andere investeringen door in Europa. Het bedrijf gaf eerder al aan zijn chipfabriek in Ierland uit te breiden. Daarmee wil de fabrikant onder meer zijn productiecapaciteit in Ierland verdubbelen. Intel meldt niet wanneer die uitbreidingen precies gereed moeten zijn.

Ook voert Intel onderhandelingen met Italië over de bouw van een geavanceerde backendproductiefaciliteit. Die fabriek zou onder meer de packaging van chips op zich nemen en moet tussen 2025 en 2027 operationeel zijn. Er gingen al berichten rond over de bouw van een packagingfabriek in Italië, schreef Reuters begin deze maand. Dat land zou 4 miljard euro uittrekken voor de chipsector. Daarvan kan een deel naar Intel gaan als het besluit een fabriek te bouwen in Italië.

Verder heeft Intel plannen voor een r&d-locatie van Intel in Frankrijk. Die hub komt in Plateau de Saclay te staan, ongeveer 20km ten zuiden van Parijs. Intel zegt dat Frankrijk hiermee Intels 'Europese hoofdkwartier' wordt voor het ontwikkelen en ontwerpen van high-performance computing- en AI-chips. In Frankrijk komt ook een foundry-ontwerpcentrum, waar het chipontwerpdiensten wil aanbieden aan Europese klanten. Het bedrijf spreekt verder over onderzoekscentra in Polen en Spanje.

Intels uitbreidingsplannen in Europa

Investeringen en subsidies

De totale investeringen komen volgens Intel neer op 33 miljard euro. Volgens het bedrijf kunnen die investeringen in het komende decennium oplopen tot 80 miljard euro. Het bedrijf zei eerder dat het in ieder geval voor de twee chipfabrieken subsidie wil krijgen. Volgens het bedrijf is dat nodig om de bouw van chipfabrieken in Europa aantrekkelijker te maken ten opzichte van andere regio's, zoals Azië.

De onlangs gepresenteerde European Chips Act moet dat mogelijk maken. Als onderdeel van dat plan worden de strenge Europese regels omtrent staatssteun versoepeld, waardoor individuele EU-lidstaten subsidie mogen verstrekken aan de chipsector. Dat is in de hoop om Europa minder afhankelijk te maken van productielocaties in andere regio's. Met die plannen volgt de EU andere landen, waaronder de VS met zijn Amerikaanse Chips Act.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, verwelkomt de toezeggingen van Intel tijdens een persconferentie. Von der Leyen ziet de aankondigingen van Intel naar eigen zeggen als 'de eerste grote prestatie van de Chips Act'. De Chips Act moet overigens nog worden goedgekeurd door het Europese Parlement en individuele lidstaten.