Intel heeft eerste cpu's op basis van '1,8nm'-procedé 18A aangezet

De eerste chips op basis van Intels nieuwe 18A-procedé zijn inmiddels ingeschakeld. Dat bevestigt de chipmaker in een persbericht. De fabrikant verwacht volgend jaar te beginnen met de productie van processors op die node, zowel voor consumenten als voor servers.

Intel schrijft in een persbericht dat 'de belangrijkste producten op Intel 18A' inmiddels uit de fabriek zijn. Volgens de chipmakers zijn de processors in kwestie aangezet en hebben ze succesvol een besturingssysteem opgestart. Het gaat specifiek om de komende Panther Lake-processors voor consumenten en de Clearwater Forest-chips voor servers. De chipfabrikant zegt dat de grootschalige productie van die cpu's volgend jaar gaat beginnen.

Het 18A-procedé komt ook beschikbaar voor externe klanten. Intel heeft daarvoor inmiddels een volledige process design kit beschikbaar gesteld. Bedrijven kunnen daarmee hun eigen chips ontwerpen, om die vervolgens door Intel op het 18A-procedé te laten produceren. In de eerste helft van 2025 vindt de eerste tape-out van zo'n externe chip plaats, zegt Intel. Dat is de laatste stap in het ontwerpproces, voordat de chip naar de fabriek wordt gestuurd voor massaproductie.

Intels 18A-node is de vijfde en laatste node op Intels oude roadmap. Het wordt het tweede procedé van Intel dat gebruikmaakt van gate-all-aroundtransistors. Anders dan bij finfets, worden de kanaaltjes in die transistors volledig omsloten door de gate. Dat zorgt voor betere controle over lekstromen. Dat wordt gecombineerd met PowerVia, Intels implementatie van backside powerdelivery.

Eerder deze week liet Intel weten meer dan 15.000 banen te schrappen. Het bedrijf voert bezuinigingen door na een verlies van 1,6 miljard dollar in het afgelopen kwartaal en 436 miljoen in het kwartaal daarvoor. Het bedrijf gaf toen aan dat het, in tegenstelling tot eerdere geruchten, ook gaat bezuinigen op r&d-werkzaamheden.

Tegelijkertijd blijft de chipmaker naar eigen zeggen gericht op de IDM 2.0-bedrijfsstrategie van ceo Pat Gelsinger. Daarmee gaat het bedrijf onder andere chips produceren voor andere bedrijven. Het 18A-procedé wordt daar een belangrijk onderdeel van. Meerdere bedrijven hebben al toegezegd chips te gaan ontwerpen op die node, waaronder Microsoft.