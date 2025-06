Intels 'kernstrategie' blijft intact na vertrek ceo, zegt interim-directeur

De kernstrategie van Intel blijft intact na het vertrek van voormalige ceo Pat Gelsinger. Dat zegt David Zisner, interim-co-ceo van het chipbedrijf. Hij verwacht ook dat Intels volgende topman ervaring zal hebben met het runnen van een foundry.

“Ik ben niet betrokken bij het proces, maar ik denk dat [de volgende ceo] zowel capaciteiten zal hebben op het gebied van foundry's als aan de productkant", zei Zisner volgens persbureau Reuters. Deze week bleek al dat Intel verschillende potentiële ceo-kandidaten op het oog heeft, waaronder een recent vertrokken bestuurslid en de ceo van Marvell Technology.

Zisner zei verder dat de kernstrategie van het bedrijf hetzelfde blijft, zonder daarover verder uit te wijden. Het bedrijf hanteert dezelfde vooruitzichten als in zijn kwartaalbespreking in oktober, toen het zich optimistisch uitte over de toekomst van zijn pc- en serverdivisies.

Het vertrek van Gelsinger

De uitspraken volgen kort na het plotselinge vertrek van ceo Pat Gelsinger, die van het bestuur de keuze kreeg om met pensioen te gaan of ontslagen te worden. Gelsinger, die zijn carrière in 1979 begon bij Intel, keerde een kleine vier jaar geleden terug bij het chipbedrijf, dat toen al terrein verloor aan concurrenten als AMD en technisch achterliep op chipmakers als TSMC.

Pat Gelsinger. Foto: Intel

De voormalige topman stippelde daarop een nieuwe bedrijfskoers uit, waarin de chipproductiedivisie van Intel centraal zou komen te staan. Het bedrijf wilde niet langer alleen zijn eigen processors maken, maar ook chips voor andere bedrijven gaan fabriceren. Gelsinger investeerde daarom miljarden in de bouw van nieuwe fabrieken en een ambitieuze roadmap om zijn technische achterstand op TSMC in te lopen.

Die investeringen hebben nog weinig opgeleverd; de productietak van Intel draaide vorig jaar 7 miljard verlies en op productterrein verliest Intel nog altijd marktaandeel aan de concurrentie. Gelsinger zei tot op heden altijd dat Intel 18A, het '1,8nm-procedé' waaraan de chipmaker nog werkt, een populairdere node moet worden onder klanten.

Intel heeft inmiddels overeenkomsten gesloten met Microsoft, Amazon en het Amerikaanse ministerie van Defensie om chips op 18A te gaan produceren. Ingewijden vertellen echter aan Reuters dat die deals onvoldoende volume met zich meebrengen om Intel Foundry winstgevend te maken. Tweakers schreef deze week een achtergrondverhaal over het vertrek van Gelsinger en de interne problemen bij Intel.

Intel 18A 'ligt op schema', marges van Intel Foundry 'worden volgend jaar beter'

Naga Chandrasekaran, het hoofd van Intels foundrydivisie, zei tijdens de UBS Global Technology Conference dat de chipmaker 'een grote culturele verandering' nodig heeft om van Intel weer een grote speler te maken op de chipproductie- en chipontwerpmarkt. De topman zegt wel dat Intels voortgang op het 18A-procedé 'verloopt zoals verwacht' en dat het bedrijf verschillende mijlpalen heeft voltooid, ondanks technische problemen; eerdere geruchten stellen dat de huidige testyields rond de twintig procent liggen.

“Er is nu niets fundamenteel uitdagends aan deze node. Het gaat erom de resterende uitdagingen op het gebied van yields en defectdichtheid te overwinnen”, zei hij. Intel is van plan om in de eerste helft van volgend jaar 18A-samples uit te delen aan klanten, waarna de productie in de tweede helft wordt opgeschroefd.

Zisner zei verder op woensdag dat de marges van Intels foundrydivisie volgend jaar zullen stijgen. Dat zou 'grotendeels vanwege de Lunar Lake-processors' zijn, zei de co-ceo volgens Reuters. Lunar Lake is overigens grotendeels afkomstig van TSMC. Enkel de base tile, die dient als actieve interposer waarmee de verschillende chiplets met elkaar worden verbonden, is van Intel afkomstig. Ook de packaging wordt door Intel gedaan met zijn Foveros-techniek. Mogelijk doelt Zisner op het gebruik van Foveros bij het ophogen van de marges. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij Intel.