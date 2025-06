Intel werkt niet meer aan X86S-instructiesetarchitectuur

Intel zegt dat het niet meer werkt aan de X86S-intructiesetarchitectuur. Het Amerikaanse chipbedrijf blijft zich wel inzetten om de x86-architectuur verder te ontwikkelen. Dat zal het bijvoorbeeld doen via de recent opgerichte x86 Ecosystem Advisory Group.

Intel heeft het nieuws aan de redactie van Tom’s Hardware bevestigd. Het bedrijf geeft geen reden voor de beslissing, maar verwijst in zijn communicatie wel naar zijn focus om te 'blijven innoveren' en te blijven samenwerken binnen het x86-ecosysteem. Het vermeldt bijvoorbeeld de x86 Ecosystem Advisory Group, maar ook concurrent AMD en andere bedrijven uit de chipindustrie.

De X86S-intructiesetarchitectuur was een project van Intel dat draaide rond een 64bit-onlyvariant van de x86-instructieset, waarbij onder meer native ondersteuning voor 32bit-OS’en zou worden geschrapt. Het Amerikaanse chipbedrijf had hier in 2023 een whitepaper over gepubliceerd. De X86S-isa zou betekenen dat cpu's alleen gestart kunnen worden in 64bit-modus. Intel wilde via deze isa verschillende legacymodi schrappen, die volgens het bedrijf momenteel weinig nut hebben. Een van de wijzigingen is dat 32bit-ring 0 uit de x86-architectuur gehaald zou worden. Datzelfde geldt voor ring 1 en 2, die momenteel niet gebruikt worden in moderne besturingssystemen. De wijzigingen zouden alleen impact hebben op het gebruik van dergelijke besturingssystemen; 32bit-applicaties zouden wel blijven werken.

In oktober van dit jaar raakte het nieuws bekend dat Intel en AMD de x86 Ecosystem Advisory Group hadden opgericht. De twee Amerikaanse chipmakers zullen via dit initiatief samenwerken om de x86-instructiesetarchitectuur te harmoniseren. De groep wil tevens architectuurrichtlijnen versimpelen en gestandaardiseerde interfaces 'voor alle x86-producten van Intel en AMD' ontwikkelen. Naast de twee chipmakers worden onder andere Broadcom, Dell, Google, HP, Lenovo, Meta en Microsoft lid van de adviesgroep.