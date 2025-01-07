Lenovo brengt nieuwe LOQ-gamelaptops en -desktop uit

Lenovo introduceert tijdens CES nieuwe laptops in de LOQ-reeks. Deze laptops zijn goedkoper dan Lenovo's Legion-laptops en hebben in de snelste uitvoering een RTX 5070-videokaart aan boord. Nieuw voor 2025 is een 17"-model.

Lenovo brengt drie 15"-LOQ-modellen uit. De eerste is de LOQ 15AKP10, die een AMD-processor met codenaam Krackan Point heeft. Lenovo noemt 'maximaal' de Ryzen AI 7 350-processor en vermoedelijk komen er ook uitvoeringen met de Ryzen AI 5 340-processor met twee cores minder. Beide processors maken gebruik van AMD's Zen 5-architectuur en zijn tijdens CES aangekondigd. Deze laptops komen in juni beschikbaar voor een startprijs van 1200 euro.

Lenovo LOQ 17" 2025

Er komen ook uitvoeringen met AMD's Hawk Point-processors, de 15AHP10. Deze laptops beschikken over processors uit de Ryzen 200-serie. De Ryzen 200-cpu's zijn hernoemingen van Zen 4-chips. In de snelste uitvoering gaat het om een Ryzen 7 260, die ook wel bekendstaat als Ryzen 7 8845HS. Deze laptops komen in mei beschikbaar met een startprijs van 1100 euro.

De 15"-LOQ's zullen ook verkrijgbaar zijn met Intel Raptor Lake, met typenummer 15IRX10. In de snelste uitvoering beschikt die laptop over een Intel Core i7-14650HX-cpu. Dat is ook de snelste processor waarmee Lenovo de 17"-LOQ uitrust. Dit model zal niet met AMD-chips worden geleverd. De 15"-versie van dit model komt al in maart beschikbaar voor 1100 euro, terwijl het 17"-model in juni volgt en 1200 euro gaat kosten.

Alle laptops krijgen 'maximaal' een RTX 5070-videokaart. Dat is ook de langzaamste videokaart die Nvidia op dit moment in de RTX50-serie heeft aangekondigd. Of de goedkopere LOQs daardoor ook nog van RTX40-videokaarten worden voorzien of nog niet aangekondigde RTX50-videokaarten krijgen, is nog niet bekend.

Tot slot brengt Lenovo ook een LOQ-desktop uit. Daar zit volgens Lenovo maximaal een Core Ultra 9 280HX-processor in. Intel heeft die processor nog niet aangekondigd. Gezien de naamgeving gaat het om een laptopvariant van een desktopprocessor. De LOQ-desktop krijgt ook maximaal een RTX 5070-videokaart en Lenovo belooft makkelijk upgradebare componenten. De LOQ Tower zal in mei verkrijgbaar worden voor 1200 euro.