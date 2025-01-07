Lenovo brengt nieuwe LOQ-gamelaptops en -desktop uit

Lenovo introduceert tijdens CES nieuwe laptops in de LOQ-reeks. Deze laptops zijn goedkoper dan Lenovo's Legion-laptops en hebben in de snelste uitvoering een RTX 5070-videokaart aan boord. Nieuw voor 2025 is een 17"-model.

Lenovo brengt drie 15"-LOQ-modellen uit. De eerste is de LOQ 15AKP10, die een AMD-processor met codenaam Krackan Point heeft. Lenovo noemt 'maximaal' de Ryzen AI 7 350-processor en vermoedelijk komen er ook uitvoeringen met de Ryzen AI 5 340-processor met twee cores minder. Beide processors maken gebruik van AMD's Zen 5-architectuur en zijn tijdens CES aangekondigd. Deze laptops komen in juni beschikbaar voor een startprijs van 1200 euro.

Lenovo LOQ 17 2025

Lenovo LOQ 17" 2025

Er komen ook uitvoeringen met AMD's Hawk Point-processors, de 15AHP10. Deze laptops beschikken over processors uit de Ryzen 200-serie. De Ryzen 200-cpu's zijn hernoemingen van Zen 4-chips. In de snelste uitvoering gaat het om een Ryzen 7 260, die ook wel bekendstaat als Ryzen 7 8845HS. Deze laptops komen in mei beschikbaar met een startprijs van 1100 euro.

De 15"-LOQ's zullen ook verkrijgbaar zijn met Intel Raptor Lake, met typenummer 15IRX10. In de snelste uitvoering beschikt die laptop over een Intel Core i7-14650HX-cpu. Dat is ook de snelste processor waarmee Lenovo de 17"-LOQ uitrust. Dit model zal niet met AMD-chips worden geleverd. De 15"-versie van dit model komt al in maart beschikbaar voor 1100 euro, terwijl het 17"-model in juni volgt en 1200 euro gaat kosten.

Alle laptops krijgen 'maximaal' een RTX 5070-videokaart. Dat is ook de langzaamste videokaart die Nvidia op dit moment in de RTX50-serie heeft aangekondigd. Of de goedkopere LOQs daardoor ook nog van RTX40-videokaarten worden voorzien of nog niet aangekondigde RTX50-videokaarten krijgen, is nog niet bekend.

Tot slot brengt Lenovo ook een LOQ-desktop uit. Daar zit volgens Lenovo maximaal een Core Ultra 9 280HX-processor in. Intel heeft die processor nog niet aangekondigd. Gezien de naamgeving gaat het om een laptopvariant van een desktopprocessor. De LOQ-desktop krijgt ook maximaal een RTX 5070-videokaart en Lenovo belooft makkelijk upgradebare componenten. De LOQ Tower zal in mei verkrijgbaar worden voor 1200 euro.

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 17:00 2

07-01-2025 • 17:00

2

Lees meer

Een verklede 4070 met identiteitscrisis

8 jun 2025

Een verklede 4070 met identiteitscrisis

Mobiele RTX 5070 en 5060 Round-up

69
Deze Nvidia RTX 5000-laptops komen eraan

27 jan 2025

Deze Nvidia RTX 5000-laptops komen eraan

46 nieuwe gaminglaptops vergeleken

66
Lenovo komt met nieuwe Yoga Pro-laptops en IdeaPad Slim met AMD- en Intel-chips
Lenovo komt met nieuwe Yoga Pro-laptops en IdeaPad Slim met AMD- en Intel-chips Nieuws van 3 maart 2025
Lenovo kondigt nieuwe ThinkPad- en ThinkBook-laptops met Intel- en AMD-chips aan
Lenovo kondigt nieuwe ThinkPad- en ThinkBook-laptops met Intel- en AMD-chips aan Nieuws van 3 maart 2025
Lenovo ontwikkelt laptop met verticaal vouwbaar scherm
Lenovo ontwikkelt laptop met verticaal vouwbaar scherm Nieuws van 18 februari 2025
Geekom gaat 'kleinste watergekoelde game-pc' upgraden naar Nvidia RTX 50-gpu
Geekom gaat 'kleinste watergekoelde game-pc' upgraden naar Nvidia RTX 50-gpu Nieuws van 10 januari 2025
Gigabyte voorziet Master-laptop van maximaal 128GB DDR5 en RTX 5090
Gigabyte voorziet Master-laptop van maximaal 128GB DDR5 en RTX 5090 Nieuws van 10 januari 2025
Lenovo-laptop met uitschuifbaar oledscherm komt in juni uit vanaf 3499 dollar
Lenovo-laptop met uitschuifbaar oledscherm komt in juni uit vanaf 3499 dollar Nieuws van 9 januari 2025
Intel introduceert low-end Twin Lake-processors
Intel introduceert low-end Twin Lake-processors Nieuws van 9 januari 2025
Lenovo brengt nieuwe Legion Pro-laptops uit in het voorjaar van 2025
Lenovo brengt nieuwe Legion Pro-laptops uit in het voorjaar van 2025 Nieuws van 7 januari 2025
Lenovo kondigt Legion Go S-handhelds aan, waaronder versie met SteamOS
Lenovo kondigt Legion Go S-handhelds aan, waaronder versie met SteamOS Nieuws van 7 januari 2025
AMD Ryzen Z2-line-up voor gaminghandhelds bestaat uit drie modellen, tot 16 CU's
AMD Ryzen Z2-line-up voor gaminghandhelds bestaat uit drie modellen, tot 16 CU's Nieuws van 6 januari 2025
'Lenovo plant dunne ThinkPad X9-laptop zonder TrackPoint'
'Lenovo plant dunne ThinkPad X9-laptop zonder TrackPoint' Nieuws van 27 december 2024
'Lenovo Legion Go S krijgt 8-inchscherm en 16GB of 32GB geheugen'
'Lenovo Legion Go S krijgt 8-inchscherm en 16GB of 32GB geheugen' Nieuws van 25 december 2024
Intel werkt niet meer aan X86S-instructiesetarchitectuur
Intel werkt niet meer aan X86S-instructiesetarchitectuur Nieuws van 21 december 2024
Gerucht: Lenovo werkt aan SteamOS-versie Legion Go S en model met groter scherm
Gerucht: Lenovo werkt aan SteamOS-versie Legion Go S en model met groter scherm Nieuws van 14 december 2024
IFixit gaat samen met Microsoft officiële Xbox-onderdelen en -gidsen aanbieden
IFixit gaat samen met Microsoft officiële Xbox-onderdelen en -gidsen aanbieden Nieuws van 6 december 2024
Renders tonen Lenovo Legion Go S-handheld
Renders tonen Lenovo Legion Go S-handheld Nieuws van 3 december 2024
Nikkei: Apple wil AI-servers van Foxconn en Lenovo in Taiwan laten bouwen
Nikkei: Apple wil AI-servers van Foxconn en Lenovo in Taiwan laten bouwen Nieuws van 7 november 2024
Intel-ceo toont eerste Panther Lake-cpu die wordt gemaakt op '1,8nm'-node 18A
Intel-ceo toont eerste Panther Lake-cpu die wordt gemaakt op '1,8nm'-node 18A Nieuws van 16 oktober 2024
Intel en AMD gaan samenwerken met techbedrijven om x86 te harmoniseren
Intel en AMD gaan samenwerken met techbedrijven om x86 te harmoniseren Nieuws van 16 oktober 2024
Meer producten en artikelen
Laptops Pc's Lenovo LOQ CES 2025

Reacties (2)

-Moderatie-faq
2
2
0
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
laserfreak 7 januari 2025 17:12
Ik hoopte zelf een beetje op een nieuwe Thinkpad P of T met Arrow Lake, maar dat lijkt nog wat te vroeg wellicht.
Seahorse29 @laserfreak7 januari 2025 19:37
Was arrow lake geen uitstapje van intel om een beetje te concurreren met de batterijduur van qualcomm? Meende onlangs nog te lezen dat deze soc niet door intel voortgezet zou worden.. ( te duur)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.