Lenovo-laptop met uitschuifbaar oledscherm komt in juni uit vanaf 3499 dollar

Lenovo heeft zijn ThinkBook Plus Gen 6-laptop aangekondigd, die dit jaar uitkomt vanaf 3499 dollar. Deze beschikt over een flexibel oledscherm, waarmee het schermdiagonaal 'vergroot' kan worden. De fabrikant toont ook verschillende nieuwe ThinkPad-laptops.

De Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 beschikt over een oprolbaar oledscherm dat uitgeschoven kan worden via kleine motors in het scharnier. Standaard beschikt de laptop over een 14"-scherm met een resolutie van 2000x1500 pixels. Wanneer het display volledig is uitgerold, meet het echter 16,7" met een resolutie van 2000x2350 pixels. Het scherm heeft een 120Hz-refreshrate met een helderheid van 400cd/m².

De laptop beschikt verder over een Intel Core Ultra 200-cpu, hoewel Lenovo niet zegt om welke concrete sku's het gaat. Het bedrijf zegt wel dat de laptop Copilot+ ondersteunt, wat doet vermoeden dat het om Intels Lunar Lake-cpu's gaat; de nieuwe Core Ultra 200-chips op basis van Arrow Lake voldoen niet aan de vereiste npu-rekenkracht voor dat AI-programma. De laptop wordt verder uitgerust met maximaal een 1TB-ssd, 32GB geheugen en krijgt twee Thunderbolt 4-poorten en een 3,5mm-jack.

Lenovo deelde twee jaar geleden al een vergelijkbaar concept van een laptop met uitschuifbaar oledscherm. Dat betrof echter een prototype, terwijl deze ThinkBook Plus Gen 6 daadwerkelijk op de markt moet komen. Dat gebeurt in juni. Lenovo verwacht de laptop aan te bieden voor 3499 dollar. Er is nog geen concrete europrijs, maar omgerekend en met btw zou dat neerkomen op ongeveer 4106 euro.

Lenovo ThinkBook Gen 6 PlusLenovo ThinkBook Gen 6 Plus

Dunne ThinkPad X9 Aura-laptops zonder Trackpoint

Daarnaast introduceert Lenovo nieuwe ThinkPad-laptops. Deze krijgen een X9 Aura-achtervoegsel en komen beschikbaar in 14"- en 15"-varianten. Beide modellen krijgen een versimpeld ontwerp met een dunne behuizing. Daarnaast ontbreekt de Trackpoint, het rode rubberen 'nopje' in het toetsenbord dat gebruikt kan worden om de muiscursor mee te bedienen. Voorgaande ThinkPad-modellen hadden die wel.

De laptops krijgen verder een 80Wh-accu, Wi-Fi 7-ondersteuninge en een 8-megapixelwebcam met fysieke privacysluiter. De laptops krijgen eveneens een Intel Core Ultra-cpu, maar ook hier zegt Intel niet om welke chips dat precies gaat. Ook hier wordt Copilot+ echter vermeld, dus gaat het vermoedelijk om Lunar Lake-cpu's. De laptops krijgen daarmee ook maximaal 32GB geheugen en tot 2TB aan ssd-opslag.

De X9-laptops krijgen daarnaast Lenovo AI Now, een lokale AI-assistent van Lenovo die is gebaseerd op Meta's Llama 3.0-model. Volgens de fabrikant kan die software onder andere zoeken naar documenten en andere bestanden.

De Lenovo X9 14 en 15 Aura-laptops komen allebei uit in februari. De 14"-variant krijgt daarbij een adviesprijs vanaf 1399 dollar, terwijl het 15"-model beschikbaar komt vanaf 1549 dollar. Omgerekend en met btw komt dat respectievelijk neer op 1642 en 1818 euro.

Lenovo ThinkPad X9 Aura - CES 2025

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 16:33 48

09-01-2025 • 16:33

48

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Reacties (48)

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PoJa84 9 januari 2025 16:38
Ik ben benieuwd of dit in praktijk handig is.
Ik ga liever in de breedte dan in de hoogte met m'n scherm.
Maar wellicht dat het anders als je code schrijft? Of papieren drukwerk maakt...?
Conrado @PoJa849 januari 2025 16:42
In het voorbeeld wordt een dual-window getoond met Teams en een applicatie.
Zoiets kan handig zijn, maar geen 3,5K waard.
Luchtbakker @Conrado9 januari 2025 17:08
Zoiets kan handig zijn, maar geen 3,5K waard.
Nu nog 3.5k , maar met een paar jaar de helft verwacht ik. En dan vind de zakelijke markt het denk ik wel interessant.
Florimon @Luchtbakker9 januari 2025 17:34
Voor 2000 euro heb je nu een Asus Zenbook Duo met 2 OLED touch screens van elk 3K resolutie en 120 Hz. Waarbij je ook nog 's kan kiezen of je ze in landscape of portrait mode wil gebruiken. Als je als user voor iets dergelijks in de markt bent waarom zou je in godsnaam dan nog voor zo'n duur gedrocht als deze thinkbook gaan...
Luchtbakker @Florimon9 januari 2025 18:49
Omdat ik wel durf te wedden dat deze oplossing een behoorlijk gewicht scheelt. Zo'n flexibel scherm weegt natuurlijk niets.
prein2 @Florimon9 januari 2025 20:36
Ik heb een yoga book 9i, das hetzelfde principe als die asus Zenbook.

Thuis aan de eettafel is het perfect, tijdens het 'even naar een belruimte gaan om te teamsen' is het perfect. alleen in de trein is het ruk, juist omdat je dan aan het externe toetsenbord en muis gebonden bent. (de onscreen versies zijn echt alleen geschikt voor 5min werk).

Dit concept is net andersom: voor in de trein prima, voor een snelle teamscall in een belhok prima alleen voor thuis aan de eettafel net iets minder dan de yoga book.

kortom: ik zie er wel wat in.. als de prijs wat gezakt is...
Erik @prein29 januari 2025 20:50
Klikt bij die yoga book het toetsenbordje ook vast aan de laptop? Dat doet die asus namelijk wel en dan functioneert het precies als een normale laptop, alleen wat zwaarder dan gemiddeld voor dat formaat
prein2 @Erik9 januari 2025 22:55
Het bijgeleverde externe toetsenbord zit met een magneetjes vast aan het frame. Is daardoor iets minder een echt toetsenbord, maar de laptop is veel stijlvoller dan de Asus...
MPIU8686
@Florimon9 januari 2025 21:43
Voor 2000 euro heb je nu een Asus Zenbook Duo met 2 OLED touch screens van elk 3K resolutie en 120 Hz. Waarbij je ook nog 's kan kiezen of je ze in landscape of portrait mode wil gebruiken. Als je als user voor iets dergelijks in de markt bent waarom zou je in godsnaam dan nog voor zo'n duur gedrocht als deze thinkbook gaan...
Zijn dat die "last in de nek" schermen ?

Voor iedereen is een markt, als jij denkt dat iedereen op een touchscreen wilt werken of in combo met een opkliktoetsenbord ben je mis. Een touchscreen is maximaal leuk voor wat smartphonegebruik waarbij 70% niet eens deftig een bericht of mail kan typen of dit automatisch moet laten bijwerken.

Die ASUS Zenbook Duo heeft 1 normaal scherm en 1 scherm op toetsenbord hoogte .. is gewoon lastig om mee te werken en na een tijdje krijg je gewoon pijn in de nek, je zit toch ook niet de hele tijd op je toetsenbord te kijken als je typt. De hoogte in is beter, dan kijk je er recht op.
WillySis @Luchtbakker9 januari 2025 21:35
De flexibele schermen zijn nog peperduur en dat gaat niet heel snel veranderen. Er moet nog steeds veel aan verbeterd worden om krasbestendigheid, vouwbestendigheid en duurzaamheid te verbeteren. Er gaat dus voorlopig nog veel R&D gelden naartoe.
De productie is ook niet heel gemakkelijk. Men heeft nog steeds een hoge uitval (zo'n 40%) en met schermen van dit formaat zal die uitval vermoedelijk nog hoger worden.
TV_NERD @Conrado9 januari 2025 16:48
Op wat moet doorgaan voor 16.7" (maar met deze vreemde aspect ratio is diagonaal meten uiteraard een beetje misleidend) 2x 2000*1175 wordt heel snel priegelig en klein. Datadichtheid van je 2e applicatie zal nihil zijn en een teams call met meer dan 5 man worden postzegels. Ik zie hier eerlijk gezegd totaal het nut niet van in, behalve voor het lezen van documenten.
Vagax @PoJa849 januari 2025 16:46
Als programmeur lijkt het mij inderdaad handig als je zo je scherm verticaal uit kan breiden alleen die prijs maakt het voorlopig een idiote oplossing aangezien je makkelijk een externe (4k) monitor kan kopen.
84hannes @Vagax9 januari 2025 16:50
aangezien je makkelijk een externe (4k) monitor kan kopen.
Als je de luxe van een vaste werkplek hebt koop je natuurlijk geen laptop.
Vagax @84hannes9 januari 2025 16:59
We hebben flex werkplekken op kantoor maar iedereen heeft een laptop zodat je thuis makkelijk kan werken of voor bij de klant. Ik zie wel vaker bedrijven die laptops ipv desktops gebruiken ook al hebben ze vaste plekken.
Hans Gerard @84hannes9 januari 2025 17:04
We hebben eigen werkplekken, maar laptop is fijner om ook thuis te kunnen werken en komt in praktijk op hetzelfde neer.
84hannes @Hans Gerard9 januari 2025 20:35
komt in praktijk op hetzelfde neer.
Je hebt gelijk, wij hebben ook laptops maar ik haat het lawaai dat ze maken als je ze iets wilt laten doen en gebruik het scherm eigenlijk alleen heel af en toe tijdens vergaderingen, als ik echt mobiel moet zijn. Dus had liever een desktop gehad.
uiltje @84hannes10 januari 2025 13:55
Dat hangt natuurlijk veel af van de laptop. Ik heb altijd een power schema met een lage RPM aan staan, dan maar wat minder processor kracht. Merk op dat dat niet lineair gaat: beetje lagere frequentie betekend veel minder stroomverbruik / warmte. Dan maar wat langer wachten, of de fan hoog zetten als ik zelf niet zo veel er op hoef te doen.
84hannes @uiltje10 januari 2025 15:25
[rant]
Tuurlijk, je kan het finetunen. Maar als je de beste prijs/prestatie-verhouding zoekt en toch al een extern beeldscherm gebruikt, dan is een laptop met afstand een verkeerde keus. Helaas zijn we in een maatschappij beland waar we denken dat je alles kan hebben zonder compromissen, waardoor we in de praktijk overal op compromitteren.

Ik denk dat je voor het geld van een high-end laptop makkelijk twee desktops met dezelfde prestaties kan neerzetten, eentje thuis en eentje op kantoor. Pluggable hdd erbij en je bent mobiel zonder dat je je laptop hoeft te tunen om nog trager te zijn. Maar het maakt niet uit of ik gelijk heb of niet, want in de policy van het bedrijf staat nu eenmaal dat werknemers een laptop krijgen, dus je doet het er maar mee.[/rant]
uiltje @84hannes10 januari 2025 16:23
Ik denk dat de meeste mensen gewoon niet zitten te wachten op de complicatie om meerdere besturingssystemen bij te gaan houden. Of je moet al booten van de externe HDD, maar dan heb je weer last van het vele schakelen tussen twee systemen.

Wel dat mensen 2 systemen hebben natuurlijk, meestal een laptop en een PC. Dat was vooral vroeger zo als mensen ook buiten de deur moesten werken, tegenwoordig zie je dit ook al minder. Bij het vorige bedrijf waar ik bij dat had iemand een gaming laptop gekregen voor de extra prestaties, maar die zijn helaas nog steeds wel luid. Andere trucages zijn externe GPU's of externe koeling.

Maar goed, jouw combi heb ik nog op geen enkel bedrijf gezien, waarschijnlijk omdat het veel kosten maal 2 doet ook wat betreft SW-licenties. Je kan natuurlijk twee identieke systemen neerzetten, maar dan kom je weer in de problemen als er bijvoorbeeld eentje stuk gaat.

Laten we zeggen dat ik snap waarom het voor jou praktisch is, maar dat ik ook zie waarom het voor bedrijven anders wordt gezien. Ik werk zelf op een P16s en die werkt uitstekend en is eigenlijk nooit luid. Maar goed, development omgevingen vragen vooral RAM, minder CPU. Af en toe is een compile wat langzamer. Prima, bakje koffie.
84hannes @uiltje10 januari 2025 19:37
je moet al booten van de externe HDD, maar dan heb je weer last van het vele schakelen tussen twee systemen.
Ik vermoed dat een modern OS dat heel goed aan kan, mits je echt afsluit. Maar het is niet de standaard.

Je zag toen de iPad geïntroduceerd werd PC-fabrikanten geïnteresseerd kijken en vervolgens een concurrent uitbrengen met toetsenbord. Ik denk dat die mindset typerend is; we willen alles. Dus een mobiele harde schijf? Goed idee, we zetten er een toetsenbord en een cpu en een beeldscherm en geheugen bij. Oeps, we hebben weer de laptop uitgevonden. Maar we moeten ons niet wijs maken dat die kleine behuizing en dat beeldscherm en die batterij gratis zijn.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 10 januari 2025 19:38]

thedicemaster @84hannes9 januari 2025 18:00
externe monitor kan ook draagbaar.
en er zijn zelfs modellen die je achter je scherm kan plakken, en dan uit kan schuiven zoals bij deze laptop.
Zeekr001 @84hannes10 januari 2025 09:55
Dat is niet waar. Ik heb hier op kantoor een vaste werkplek. Ik werk alleen maar op een laptop. Mijn laptop scherm (MacBook Pro) is zoveel beter dan externe schermen dat het inpluggen ervan voelt alsof ik 10 jaar terug in de tijd ga.

Om mijn laptopscherm te benaderen qua prestaties moet je zoveel meer uitgeven dat het eigenlijk niet meer te verantwoorden is.

Bovendien gebruik ik lieven een touchpad dan een muis.
MPIU8686
@Vagax9 januari 2025 21:28
Als programmeur lijkt het mij inderdaad handig als je zo je scherm verticaal uit kan breiden alleen die prijs maakt het voorlopig een idiote oplossing aangezien je makkelijk een externe (4k) monitor kan kopen.
Als je regelmatig onderweg bent en toch die extra schermruimte wilt is een externe monitor meeslepen op de bus of trein niet echt een oplossing, heb ik die externe monitor thuis .. JA .. omdat ik daar ook een desktop heb staan. Dat is dus geen extra investering, maar een kwestie van de laptop aansluiten + daar ook mijn eigen keyboard en muis bij inpluggen.

Wil ik op verplaatsing die extra schermruimte zonder een externe monitor mee te slepen .. JA

Dit is een hele stap voorwaarts, al heb ik wel mijn twijfels over dat motorisch schuifsysteem en hoe lang dit zonder problemen gaat meegaan bij meerdere keren per dag IN/UIT schuiven
Vagax @MPIU868610 januari 2025 08:18
Snap de discussie niet zo, een portable monitor is een stuk dunner en hetzelfde formaat als mijn laptop dus het is niet zo zeer "helemaal slepen" zoals jij er van maakt, het scherm is dan wel weer 2k of 4k wat voor meer ruimte zorgt. Overigens heb je het nu over je eigen situatie wat leuk is maar daar had ik het niet over, in mijn situatie is het wel handig
uiltje @MPIU868610 januari 2025 13:58
Ik heb een tablet gekocht met USB-3 en een programmatje (driver + app) om het ding als extern scherm in te kunnen zetten als het nodig is. Ik had mazzel, laatste Lenovo met OLED scherm voor 300 euro, nu krijg je voor dat geld een zeer behoorlijk LCD scherm. De app moet je natuurlijk wel even opstarten en de driver eenmalig installeren.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 10 januari 2025 13:59]

MPIU8686
@uiltje10 januari 2025 14:33
Ik heb een tablet gekocht met USB-3 en een programmatje (driver + app) om het ding als extern scherm in te kunnen zetten als het nodig is. Ik had mazzel, laatste Lenovo met OLED scherm voor 300 euro, nu krijg je voor dat geld een zeer behoorlijk LCD scherm. De app moet je natuurlijk wel even opstarten en de driver eenmalig installeren.
Ik heb ergens in 2021 deze aangekocht gehad : uitvoering: ASUS ROG Strix XG17AHP Grijs, Zwart

Een extra 17" scherm met een eigen ingebouwde batterij, nam dus niks van de batterij van mijn laptop weg. Je kon deze op een standaard plaatsen of op een fold zoals bij tablets.

Topproduct, was hier zeer tevreden over en nog steeds, maar uiteindelijk is het toch maar "weer" extra gewicht dat je moet meeslepen. Gedurende 2023 nam ik deze alsmaar minder mee en de laatste keer was maart 2024. Nu wordt ie thuis als scherm gebruikt voor de deurbel .. :D .. werkt nog steeds, de ingebouwde batterij ook.
uiltje @MPIU868610 januari 2025 16:14
Ik heb specifiek een tablet genomen omdat ik die ook los voor media consumptie kan gebruiken. Dat gebruik ik nu een stuk vaker dan als 2e scherm. Het ding heeft ook redelijke speakers waardoor het ook als kleine radio dient.
phray @PoJa849 januari 2025 16:47
In de breedte krijg je juist een rare kijkhoek omdat je scherm dan zowel horizontaal als verticaal schuin komt te staan. Met scherm erboven kijk je tenminste een beetje recht vooruit wat zorgt voor beter postuur.
HetGezegde @PoJa849 januari 2025 16:48
Ik ga wel graag in de hoogte. Dit is misschien wat veel, maar vooral het vierkantere scherm van mijn toenmalige Surface Book 2 was een verademing in veel software zoals muziek- en video productie/bewerking. Er pasten opeens gewoon extra sporen op!
bzzzt @PoJa849 januari 2025 16:54
Maar wellicht dat het anders als je code schrijft? Of papieren drukwerk maakt...?
A4 correspondentie past hier veel beter op. En heel oude films kijken gaat ook veel beter zo ;)
MPIU8686
@PoJa849 januari 2025 21:55
Ik ben benieuwd of dit in praktijk handig is.
Ik ga liever in de breedte dan in de hoogte met m'n scherm.
Maar wellicht dat het anders als je code schrijft? Of papieren drukwerk maakt...?
Als je de hoogte in gaat is dit veel beter voor je houding en na een dagje werken geen last in de nek.

Als je in de breedte gaat zit je nog steeds naar beneden toe te staren.

Eens thuis koppel ik de laptop daarom ook altijd onmiddellijk op een externe monitor aan. De schermdiagonaal van die monitor begint pas op 16cm hoogte van mijn bureau. Dan kijk je recht toe recht aan. laptophoudingen zijn gewoon lastig en met die lift systemen heb je weer een extern keyboard nodig dat je onderweg mag meeslepen, heb eens een oprolbaar gehad .. dat is dan natuurlijk weer rommel tgv het keyboard op die laptop zelf vergeleken .. 8)7 .. liftsysteem gebruik ik ondertussen ook al niet meer. Dus toch maar doordoen in de slechte laptophouding met nekpijn tot gevolg ...
YStec 9 januari 2025 16:38
Die X9 is de naam ThinkPad echt niet waard.
secretqwerty10 9 januari 2025 16:47
Een ThinkPad zonder tepel is geen ThinkPad!
EzraTweaked 9 januari 2025 16:53
Over 20 jaar is deze laptop terug te zien op een of ander youtuber kanaal die obscure oude hardware reviewt.
Khalid. @EzraTweaked9 januari 2025 19:50
Klopt de Laptop dat was Promised to you
MPIU8686
@EzraTweaked9 januari 2025 22:10
Over 20 jaar is deze laptop terug te zien op een of ander youtuber kanaal die obscure oude hardware reviewt.
Denk dat dit een eerste stap is in een evolutie bij laptops zoals we die gezien hebben bij onze GSM/smartphones .. het uitschuifbare scherm .. en binnen de kortste keren plooien we gewoon een extra scherm naar rechts en een extra scherm naar links open waarbij we opeens naar 3 schermen op onze laptop zitten kijken. Die folded smartphones zijn momenteel ook een succes .. denk dat we dit over een paar jaar ook zien terugkomen bij laptops.

Het bestaat al, maar op een primitieve manier met scharniertjes .. :)

https://www.bol.com/be/nl...hOyqZIMRwO6hoCGTsQAvD_BwE
arendvw @EzraTweaked9 januari 2025 22:59
Dan kan dit 16 jaar oude juweeltje er ook bij
uiltje @arendvw10 januari 2025 14:01
Iew, omgekeerde idee van dit: het "butterfly keyboard": YouTube: ULTRA RARE IBM Thinkpad 701C Butterfly Keyboard Laptop from 1995. Allebei niet erg praktisch natuurlijk.
jumbos7 9 januari 2025 16:54
Ik vind de prijs erg stevig zeker gezien je maar van 14" naar 16,7" gaat en dus slechts zo'n 50% meer scherm krijgt. Ook zou ik graag hebben gezien dat je de keuze had of je het scherm kunt uitschuiven in de hoogte of breedte.
PCG2020 @jumbos79 januari 2025 17:38
Die prijs is natuurlijk niet gebaseerd op de grootte van de extra werkruimte. Een oprolbaar scherm van een beetje fatsoenlijke kwaliteit zal voorlopig nog niet goedkoop zijn.

En een scherm dat je in zowel de hoogte als de breedte uit kunt rollen wordt al helemaal een uitdaging. Dat gaat met dit systeem sowieso niet, omdat het opgerolde deel van het scherm aan één kant zit. Zou je dat kunnen kantelen om het in de breedte te gebruiken, dan steekt het naar links of naar rechts uit. De laptop lijkt mij nu al vrij topzwaar en dus instabiel met het scherm uitgerold.
jumbos7 @PCG20209 januari 2025 17:59
Dat nieuwe technologie in het begin altijd vrij duur is daar kijk ik uiteraard niet van op, het is meer dat ik persoonlijk graag meer scherm had gewild gezien de meerprijs t.o.v. een laptop met dergelijke specs zonder uitrolbaar scherm.

Dat in de hoogte en breedte uitrollen niet haalbaar is met de gekozen opzet begrijp ik inmiddels ook. Wellicht had een afneembaar scherm het mogelijk kunnen maken om de extra schermruimte in de breedte te gebruiken. Waarbij je het dan in het midden moet bevestigen zodat het even veel links als rechts uitsteekt en zodoende het gewicht van het scherm evenredig verdeeld wordt.
MPIU8686
@jumbos79 januari 2025 22:00
Dat in de hoogte en breedte uitrollen niet haalbaar is met de gekozen opzet begrijp ik inmiddels ook. Wellicht had een afneembaar scherm het mogelijk kunnen maken om de extra schermruimte in de breedte te gebruiken. Waarbij je het dan in het midden moet bevestigen zodat het even veel links als rechts uitsteekt en zodoende het gewicht van het scherm evenredig verdeeld wordt.
Of binnenkort plooibaar zoals met de opvouwbare smartphones.

.. plooi je een schermje naar links en eentje naar rechts uit .. ;)
koffieprutser 9 januari 2025 17:35
4000€ en dan heb je een ThinkBook :+

Ik weet dat het kinderachtig is maar je gaat toch je topmodel niet uitbrengen onder zo'n soort B-range? Met een verticaal scherm lijkt het me ook juist iets voor de thinkpad lijn.
Jacco011 9 januari 2025 17:44
Het is geen ThinkBook als er geen TrackPoint op zit :(
Of wacht, was dat er alleen op een ThinkPad?

[Reactie gewijzigd door Jacco011 op 9 januari 2025 17:45]

MPIU8686
9 januari 2025 22:05
De Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 beschikt over een oprolbaar oledscherm dat uitgeschoven kan worden via kleine motors in het scharnier.
.

Denk dat dit een eerste stap is in een evolutie bij laptops zoals we die gezien hebben bij onze GSM/smartphones .. het uitschuifbare scherm .. en binnen de kortste keren plooien we gewoon een extra scherm naar rechts en een extra scherm naar links open waarbij we opeens 3 schermen op een laptop hebben.

.. ;)
Fraggert @MPIU868610 januari 2025 08:59
en binnen de kortste keren plooien we gewoon een extra scherm naar rechts en een extra scherm naar links open waarbij we opeens 3 schermen op een laptop hebben.

.. ;)
Lekker een uurtje Flightsim in de NS coupé op weg naar je werk :+
MPIU8686
@Fraggert10 januari 2025 13:55
Lekker een uurtje Flightsim in de NS coupé op weg naar je werk :+
Tegen dan zien we laptops met een "double" RTX7090 // 96GB vram erin met achteraan grote hovercraft koelers erop gemonteerd .. :D
Roel1966 9 januari 2025 23:48
Ik betwijfel of die Lenovo Thinkbook met dat oprolbaar scherm een succes gaat worden alleen al door de abonromaal hoge prijs van dik 4100 euro. Voor veel minder als de helft kan je ook gewoon een 16 inch laptop kopen die dan maar 0.7 inch kleiner is. In feite betaal je dan puur zoveel extra voor dat stukje extra scherm maar het verder een vrij 'standaard' laptop is. Daarnaast kan je ook nog eens af gaan wachten hoe degelijk dat mechanisme is na veelvuldig gebruik en b.v. inwerking van stof.

Beetje jammer dat Lenovo zich toch meer is gaan richten op de high-end laptops terwijl ze eerder vaak net meer op de low en mid-range markt zaten, zeker dan qua prijs.

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