Lenovo-laptop met uitschuifbaar oledscherm komt in juni uit vanaf 3499 dollar

Lenovo heeft zijn ThinkBook Plus Gen 6-laptop aangekondigd, die dit jaar uitkomt vanaf 3499 dollar. Deze beschikt over een flexibel oledscherm, waarmee het schermdiagonaal 'vergroot' kan worden. De fabrikant toont ook verschillende nieuwe ThinkPad-laptops.

De Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 beschikt over een oprolbaar oledscherm dat uitgeschoven kan worden via kleine motors in het scharnier. Standaard beschikt de laptop over een 14"-scherm met een resolutie van 2000x1500 pixels. Wanneer het display volledig is uitgerold, meet het echter 16,7" met een resolutie van 2000x2350 pixels. Het scherm heeft een 120Hz-refreshrate met een helderheid van 400cd/m².

De laptop beschikt verder over een Intel Core Ultra 200-cpu, hoewel Lenovo niet zegt om welke concrete sku's het gaat. Het bedrijf zegt wel dat de laptop Copilot+ ondersteunt, wat doet vermoeden dat het om Intels Lunar Lake-cpu's gaat; de nieuwe Core Ultra 200-chips op basis van Arrow Lake voldoen niet aan de vereiste npu-rekenkracht voor dat AI-programma. De laptop wordt verder uitgerust met maximaal een 1TB-ssd, 32GB geheugen en krijgt twee Thunderbolt 4-poorten en een 3,5mm-jack.

Lenovo deelde twee jaar geleden al een vergelijkbaar concept van een laptop met uitschuifbaar oledscherm. Dat betrof echter een prototype, terwijl deze ThinkBook Plus Gen 6 daadwerkelijk op de markt moet komen. Dat gebeurt in juni. Lenovo verwacht de laptop aan te bieden voor 3499 dollar. Er is nog geen concrete europrijs, maar omgerekend en met btw zou dat neerkomen op ongeveer 4106 euro.

Dunne ThinkPad X9 Aura-laptops zonder Trackpoint

Daarnaast introduceert Lenovo nieuwe ThinkPad-laptops. Deze krijgen een X9 Aura-achtervoegsel en komen beschikbaar in 14"- en 15"-varianten. Beide modellen krijgen een versimpeld ontwerp met een dunne behuizing. Daarnaast ontbreekt de Trackpoint, het rode rubberen 'nopje' in het toetsenbord dat gebruikt kan worden om de muiscursor mee te bedienen. Voorgaande ThinkPad-modellen hadden die wel.

De laptops krijgen verder een 80Wh-accu, Wi-Fi 7-ondersteuninge en een 8-megapixelwebcam met fysieke privacysluiter. De laptops krijgen eveneens een Intel Core Ultra-cpu, maar ook hier zegt Intel niet om welke chips dat precies gaat. Ook hier wordt Copilot+ echter vermeld, dus gaat het vermoedelijk om Lunar Lake-cpu's. De laptops krijgen daarmee ook maximaal 32GB geheugen en tot 2TB aan ssd-opslag.

De X9-laptops krijgen daarnaast Lenovo AI Now, een lokale AI-assistent van Lenovo die is gebaseerd op Meta's Llama 3.0-model. Volgens de fabrikant kan die software onder andere zoeken naar documenten en andere bestanden.

De Lenovo X9 14 en 15 Aura-laptops komen allebei uit in februari. De 14"-variant krijgt daarbij een adviesprijs vanaf 1399 dollar, terwijl het 15"-model beschikbaar komt vanaf 1549 dollar. Omgerekend en met btw komt dat respectievelijk neer op 1642 en 1818 euro.