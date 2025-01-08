Tweakers op de CES: AMD-gpu's, gaminghandhelds en een 'handige' robotstofzuiger

Op de CES-beurs in Las Vegas komen niet alleen gekke gadgets zoals robotstofzuigers met grijparmen voorbij, maar ook serieuze, grote releases zoals de nieuwe RX 9000-gpu's van AMD en Lenovo's SteamOS-handhelds. We zetten de leukste shorts voor je onder elkaar!

Al het nieuws over de CES Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.



Onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

Zenbook Air A14 en de nieuwe AMD-gpu's

Jelle mocht eind 2024 al een kijkje nemen bij ASUS, dat de nieuwe Zenbook 'Air' A14 uitbracht. Dat is een heel lichte laptop van net geen kilogram zwaar. Dat is geen nieuw record, maar het verschil met de gemiddelde 14"-laptop is absoluut te merken. Verder heeft AMD de nieuwe generatie RX 9000-videokaarten op basis van de RDNA 4-architectuur aangekondigd. In eerste instantie verschijnen er twee modellen: de RX 9070 en RX 9070 XT. Je kon daarover eerder al lezen in dit artikel. De fabrikant bevestigt dat er ook lager gepositioneerde gpu's volgen. Overigens kondigde ook Nvidia deze week zijn langverwachte RTX 5000-gpu's aan. Daarover lees je hier meer.

Lenovo's gaminghandhelds en een 'handige' stofzuiger

Lenovo heeft niet een, niet twee, maar wel drie nieuwe gaminghandhelds meegenomen naar de CES. Los van de opvolger van de Legion Go komen er ook twee nieuwe S-varianten. Een draait op SteamOS en een op Windows. Natuurlijk had onze crew ter plekke ook genoeg tijd om over de beursvloer te lopen. Daar kwam Wout onder andere deze robotstofzuiger tegen die wel héél handig is.