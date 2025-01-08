Tweakers op de CES: AMD-gpu's, gaminghandhelds en een 'handige' robotstofzuiger

Op de CES-beurs in Las Vegas komen niet alleen gekke gadgets zoals robotstofzuigers met grijparmen voorbij, maar ook serieuze, grote releases zoals de nieuwe RX 9000-gpu's van AMD en Lenovo's SteamOS-handhelds. We zetten de leukste shorts voor je onder elkaar!

Al het nieuws over de CES

Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.

Onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

Zenbook Air A14 en de nieuwe AMD-gpu's

Jelle mocht eind 2024 al een kijkje nemen bij ASUS, dat de nieuwe Zenbook 'Air' A14 uitbracht. Dat is een heel lichte laptop van net geen kilogram zwaar. Dat is geen nieuw record, maar het verschil met de gemiddelde 14"-laptop is absoluut te merken. Verder heeft AMD de nieuwe generatie RX 9000-videokaarten op basis van de RDNA 4-architectuur aangekondigd. In eerste instantie verschijnen er twee modellen: de RX 9070 en RX 9070 XT. Je kon daarover eerder al lezen in dit artikel. De fabrikant bevestigt dat er ook lager gepositioneerde gpu's volgen. Overigens kondigde ook Nvidia deze week zijn langverwachte RTX 5000-gpu's aan. Daarover lees je hier meer.

Lenovo's gaminghandhelds en een 'handige' stofzuiger

Lenovo heeft niet een, niet twee, maar wel drie nieuwe gaminghandhelds meegenomen naar de CES. Los van de opvolger van de Legion Go komen er ook twee nieuwe S-varianten. Een draait op SteamOS en een op Windows. Natuurlijk had onze crew ter plekke ook genoeg tijd om over de beursvloer te lopen. Daar kwam Wout onder andere deze robotstofzuiger tegen die wel héél handig is.

Door Jasper Janssen

Socialmediaredacteur

Feedback • 08-01-2025 10:46 30

08-01-2025 • 10:46

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Reacties (30)

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Tielenaar 8 januari 2025 12:00
Gaat Tweakers nu ook aan de shorts? Hele zorgwekkende ontwikkeling waar ik niet achter kan staan.
IHVD @Tielenaar8 januari 2025 12:44
Nieuw publiek die gewend is om micro-doses aan serotonine binnen te halen door 5 filmpjes per seconde te scrollen op mobieltjes.
Een hele goeie business oplossing om meer traffic te genereren. Als je wilt dat Tweakers over 10 jaar nog bestaat zonder voor Hero of Elite te hoeven betalen, is het een goede ontwikkeling waar jij geeneens last van gaat krijgen.

Daarnaast zijn Shorts een snelle manier om korte content die zich niet veroorloven om hele producties voor op te zetten over te brengen naar de kijker die het interesseert, ik zie alleen maar voordelen.
Chrosser @IHVD8 januari 2025 14:44
Ik ben geen boomer maar zo voel ik me af en toe wel ;)
Maar ik waardeer de shorts tot nu zoals van de CES wel heel erg. Geeft net even wat context over het onderwerp en geeft net even wat meer real life info dan een foto. De opmaak van de pagina is er bij tweakers er alleen nog niet helemaal op afgestemd. Het artikel over de Legion handhelds krijgt een beetje een rare indeling door het langewerpige formaat van de video.

Verder toch wel tof hoor. Zolang het geen teasers worden die als clickbait worden gebruikt ben ik voorstander.
Tielenaar @IHVD8 januari 2025 13:13
Alleen maar voordelen? Je kan echt geen nadeel koppelen aan het doelloos scrollen door filmpjes met overprikkeling en stress tot gevolg?
Sinester @Tielenaar8 januari 2025 13:28
overprikkeling en stress tot gevolg?
Van Shorts van Tweakers? :z

Voelt meer als dat je er tegen bent, omdat tegenwoordig nou hip is om tegen dit soort dingen te zijn.
Mocht je er wel echt stress van krijgen, zou ik je aanraden Internet helemaal te vermijden

Persoonlijk vind ik shorts prima, en kan me inderdaad niks bedenken wat echt een nadeel zou moeten zijn
Komt nog bij dat volgens mij Tweakers uit redelijk volwassen mensen bestaat die dit soort problemen (imo) minder ervaren

[Reactie gewijzigd door Sinester op 8 januari 2025 13:28]

jaenster @Sinester8 januari 2025 13:32
Tja zolang ze geen app hebben, al dan niet een wrapper om de site, gaat niemand van tiktok tweakers bezoeken :+
PrimusIP @Sinester8 januari 2025 14:49
Ik ben er niet tegen dat Tweakers hierin met z’n tijd mee wil gaan.

Ik vind YouTube shorts daarentegen persoonlijk helemaal niks, omdat ik YouTube juist voor de “klassieke” YouTube filmpjes gebruik en meestal op een tv-scherm (of soms laptop) zit te kijken. YouTube pusht vervolgens shorts ook nogal.
Havelock @PrimusIP8 januari 2025 21:29
Klopt dat YouTube shorts veel gepusht word uiteindelijk eindig ik ook met YouTube shorts gek genoeg…
Blijkbaar valt daar meer geld te mee te verdienen anders ga het niet zo erg pushen.
Ik dacht eerder dat ze meer geld konden verdienden met oude manier van kijken blijkbaar niet anders push je niet zo erg als nu.
Tielenaar @Sinester8 januari 2025 15:23
Ik ben geabonneerd op tweakers op youtube en deze komen daar niet voorbij in de feed, en daarnaast heb ik shorts geblokkeerd in mijn browser omdat ik ondanks mijn "volwassen" interesses continu bullshit voorgeschoteld krijg in de shorts categorie. Daarom blokkeer ik het hele concept en vind ik het jammer dat Tweakers denkt hier een plekje in te kunnen vinden. Dat je denkt dat ik dit roep om hip te zijn is nogal een aanname en voelt haast beledigend.
Ik kom er zojuist achter dat twakers enorme hoeveelheden shorts heeft op het kanaal. Deze hebben allemaal gemiddeld zo'n 3 tot 5x zo weinig views, dus voor de views hoeven ze het ook niet te doen. Dat concept is bovendien een nog slechter verdienmodel dan normale video's.
Het past niet in de site, het ziet er raar uit op een desktop browser (nog steeds waar de meeste bezoekers vandaan komen, niet?) en breed is gewoon veel prettiger om te kijken. Of kijk je je series en films binnenkort ook liever vertikaal? Bij VVS video's moeten er altijd dingen gecropt worden en dat zie je hierboven ook.

Dus, waarom!?
IHVD @Tielenaar8 januari 2025 18:55
3 tot 5x minder views zegt nou ook weer niet zo heel veel. Je moet het vergelijken tegenover het publiek wat sowieso al naar Tweakers toe gaat.

Jij zegt geabonneerd te zijn op hun Youtube kanaal, en aan jouw profiel te zien, kom je regelmatig naar de site, en laat je veel van je horen. Jij haalt jouw "content fix" niet uit de shorts en toont zelfs afschuw voor dat format, maar waarschijnlijk eerder uit de langere formaat videos en de standaard nieuwsartikelen. Net als vele andere tweakers precies zo.

De shorts-doelgroep, die misschien een ietwat kortere spanningsboog heeft, komt toevallig tijdens hun (doom-)scrollsessie een short van tweakers tegen, vindt het misschien interessant, bezoekt daardoor de langere format videos of de website, en komt waarschijnlijk daarna vaker terug.

Er is zeker een overlap tussen beide doelgroepen, maar jouw doelgroep hoeft niet persee de content van/voor de andere doelgroep te waarderen of te bekijken / op te nemen. De content is niet voor jou gemaakt in dat geval. Nou, klaar dan toch? Dat is bijna net alsof jij boos wordt omdat iemand anders hun verjaardagsfeestje viert en het niet om jou gaat.

Dat Tweakers moeite in steekt om een (potentieel) andere doelgroep aan te trekken, waardoor er meer traffic, meer reacties, meer leef op de site komt, heeft iedereen alleen maar profijt van.
Het past niet in de site, het ziet er raar uit op een desktop browser (nog steeds waar de meeste bezoekers vandaan komen, niet?) en breed is gewoon veel prettiger om te kijken.
Het past weldegelijk in de site, vooral op een mobiel of andere handheld (waar ik nu typ ;) ). Ziet er raar uit op een desktop browser, klopt, maar er zijn genoeg tweakers met een verticaal scherm.

Dus, waarom!? Omdat niet alle content speciaal voor jou wordt gemaakt, maar er ook mobiele gebruikers, verticale gebruikers, nieuwe gebruikers, en gebruikers van een amdere generatie zijn, die hier toevallig wel baat bij hebben.
Zoals ik zei; niet tevreden mee? Dan scroll ik bedoel klik je een artikel verder.
Tielenaar @IHVD9 januari 2025 09:14
Mijn bezwaar is dat ik iets heb tegen shorts in het algemeen, en als er meer content op geplaatst wordt stopt het nooit met bestaan.
Het zijn de algoritmes die slimme mensen dommer maken, kinderen verkeerde content voorschotelen en de keuze niet meer bij je bewustzijn legt maar bij het onderbewuste. Het is vergif van in de samenleving en ik kan me niet voorstellen dat je daarmee geassocieerd wil worden. Ik kan het haast vergelijken met het meedoen van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar waar mensenrechten geschonden worden. "Iedereen doet het, dus wij ook." Bah.
Xbeek @Tielenaar8 januari 2025 13:21
Hele zorgwekkende ontwikkeling
Ik zie het zorgwekkende aspect niet helemaal.
Mogelijk heb jij liever lange diepgaande video's, maar als er andere mensen (mogelijk andere generatie) blij worden van shorts is dit toch een prima aanvulling in een divers aanbod van Tweakers?

Ook ik als veertiger vind het fijn veel CES nieuws is shorts te screenen en als het mij interesseert zoek ik wel een diepgaander artikel en/of video.
Tielenaar @Xbeek8 januari 2025 13:25
Maak dan een kort filmpje in een normaal breed formaat. Je ziet bij de filmpjes dat de camera niet het volledige product in beeld kan krijgen en er onnodig van links naar rechts bewogen wordt. De productiekwaliteit is hierdoor om te huilen.
Ik vind het niet om aan te zien en heb gewoon een kotshekel aan het hele concept shorts vanwege het soort content dat er normaliter op staat. En daar komt dit dan tussen te staan... Waarom men hier zo positief over is kan ik echt niet begrijpen.
HugoBoss1985
8 januari 2025 11:13
Ik had, na het zien van het 9000 series kopje, wel iets meer info verwacht van Tweakers over deze nieuwe AMD kaarten.
Helaas alleen wat er al een paar dagen bekend was...

Kunnen jullie niet even die pc opzoeken waar een RDNA 4 kaart in zit en wat games testen?
https://videocardz.com/ne...reme-settings-without-fsr
Dan hebben we echt wat nieuws over RDNA 4 en wat benchmark/fps vergelijkingsmateriaal.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 8 januari 2025 11:14]

Sinester @HugoBoss19858 januari 2025 13:32
AMD heeft gezegt dat alle resultaten die nu geleakt zijn van RDNA4 niet kloppen, onder andere omdat niemand nog de echte drivers heeft

Neem het wel met een korrel zout natuurlijk wat AMD zegt
HugoBoss1985
@Sinester8 januari 2025 14:26
Ja, dat klopt, dat was mij in deze Q&A ook al duidelijk geworden (goed dat je het post).
https://www.pcworld.com/a...re-strategy-and-more.html
En het staat in het Videocardz artikel in de comments.

Iets van fps/benchmarks zou ik toch wel leuk/interessant vinden.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 8 januari 2025 14:35]

scramados 8 januari 2025 10:49
Lijkt er op dat tweakers VVS heeft opgelopen op CES
-Tim- @scramados8 januari 2025 10:54
Ik vind het wel te verantwoorden voor dit soort berichtjes. Het is snelle content, die ze daar ter plekke schieten zonder edits. Op mijn PC maakt het mij dus niet uit om het in het klein op de pagina te bekijken. Als je het artikel op je telefoon leest is het 'handig' (om maar even bij de woordgrap uit de titel te blijven) dat het overeenkomt met de ratio zoals je je telefoon waarschijnlijk al vast hebt.
En voordat iemand gaat klagen over de 'ondertiteling', dat lijkt me ook eigenlijk wel fijn als ik het ergens lees waar ik even m'n speaker niet aan kan of wil zetten (bijv. OV).
TL;DR: Voor dat ene snelle minuutje video werkt dit prima.
The Zep Man
@scramados8 januari 2025 11:02
Horizontaal en verticaal zijn zo ouderwets. Ik stel voor dat T.net overgaat op diagonaal. Dan heeft iedereen wat te klagen, dus dat is een stuk eerlijker. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 11:06]

[Roland] @scramados8 januari 2025 11:09
Wat betekent VVS?

Even gegoogled maar ik neem aan dat je niet "vulvair vestibulitis syndroom" bedoeld?
Rockabilly_1991 @[Roland]8 januari 2025 11:15
Vertical Video Syndrome
Alxndr @[Roland]8 januari 2025 11:26
Als ik DuckduckGo kom ik op "VVS Jewelry | VVS Cuban Chains and Diamonds"
Google stuurt me naar "Explicación de la claridad del diamante VVS - All Diamond"
of "Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart" (vvs.de)

Maar alle gekheid op een stokje, ik dacht dat VVS inmiddels zo ingeburgerd is als andere internet afkortingen zoals LOL, OMG en FYI. Maar misschien zit ik teveel op dumpert ;)
Tielenaar @Alxndr8 januari 2025 13:20
Of anderen zitten te weinig op dumpert ;)
aikebah @Tielenaar8 januari 2025 14:59
Onmogelijk om daar te weinig op te zitten :+
IHVD @scramados8 januari 2025 12:39
Shorts, Social Media, ik snap wel waarom.
AlainG 8 januari 2025 11:51
Ik vind die korte, verticale filmpjes wel top om snel te informeren. Heel leuk
Kaasdipje @AlainG8 januari 2025 13:24
Het mooiste is natuurlijk een combi. Shorts om aandacht te wekken en dan de mogelijkheid om een filmpje van enkele minuten om de diepgang te krijgen. Op die manier zie ik er geen problemen mee eigenlijk.
ThanosReXXX 8 januari 2025 12:46
Blijft toch altijd leuk en interessant, die tech beurzen. En al helemaal nu er, na het verdwijnen van de E3 doorgaans ook wat meer game-gerelateerde content op dit soort beurzen verschijnt. Alleen in geval van de gaming handhelds dan wel weer de net iets duurdere zoals de Steam Deck en dergelijke. De prijzen daarvoor vind ik echt belachelijk.

Ik heb na uitvoerig onderzoek in december voor mezelf al de keuze gemaakt voor de Retroid Pocket 5, en met alle daarbij behorende accessoires kwam ik al op ruim €300 en dat vond ik meer dan genoeg voor een extra handheld speeltje, en zeker qua verhouding met de kwaliteit en de prestaties. Wel nog een heel werk om al die zooi erop te zetten, maar goed; heb ik voorlopig weer wat te doen. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 8 januari 2025 12:48]

orionis1000 8 januari 2025 15:21
Tweakers op hardware unboxed :)
YouTube: 42 Graphics Cards! Hands-On With RTX 5090, RTX 5080, RX 9070 XT, RTX...
Cadarion 10 januari 2025 22:07
Ik zou graag de filmpjes weer gewoon horizontaal hebben... misschien ben ik echt super ouderwets maar van mij mag ook die tekst uit het beeld weg. Ik kijk nu geen filmpjes meer puur vanwege de extreem afleidende tekst :( Terwijl ik jullie filmpjes altijd zo leuk vind!

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