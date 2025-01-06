AMD brengt Radeon RX 9070 en 9070 XT in eerste kwartaal uit, later ook RX 9060

AMD heeft de nieuwe generatie RX 9000-videokaart op basis van de RDNA 4-architectuur aangekondigd. In eerste instantie verschijnen er twee modellen: de RX 9070 en RX 9070 XT. De fabrikant bevestigt dat er ook lager gepositioneerde gpu's volgen.

De RX 9070 en RX 9070 XT maken gebruik van een nieuwe Navi 48-chip die wordt geproduceerd op TSMC's N4-procedé. Hoewel AMD dat nog niet officieel bekendmaakte, gaan er al lange tijd geruchten dat deze gpu 64 CU's heeft, wat net iets meer is dan bij de RX 7800 XT, maar minder dan bij de 7900 XT. Volgens AMD zijn de CU's echter geoptimaliseerd, waardoor er toch betere prestaties behaald kunnen worden. Eerdere listings duidden op de aanwezigheid van 16GB GDDR6-geheugen.

Daarnaast maakt AMD melding van een tweede generatie AI-accelerators en een derde generatie raytracingaccelerators. Bovendien zou de vernieuwde Radiance-displayengine voor een verbeterde encodingkwaliteit moeten zorgen.

Met ingang van de nieuwe serie neemt AMD een nieuwe naamgeving in gebruik voor zijn Radeon-videokaarten. Het overslaan van de 8000-serie trekt de nummering gelijk aan die van de Ryzen-processors, terwijl het gebruiken van een tiental voor de serie en een tiental voor de klasse het vergelijken met Nvidia-gpu's eenvoudiger zou moeten maken.

In de uitleg van de nieuwe nummering plaatst AMD de RX 9070-serie naast de RX 7900 XT, 7900 GRE en 7800 XT; het nieuwe topmodel lijkt dus langzamer te worden dan de RX 7900 XTX. De nieuwe AMD-gpu's worden hier vergeleken met de RTX 4070 Ti en RTX 4070 Super van Nvidia; de 4080 (Super) blijft buiten schot. Ook wordt hier de komst van een toekomstige RX 9060-serie bevestigd, die het best vergelijkbaar zou moeten zijn met de RTX 4060 Ti en RX 7700 XT.

Tegelijk met de nieuwe gpu's kondigt AMD ook FSR 4 aan, dat gebruikmaakt van machinelearning. Deze nieuwe generatie van AMD's upscalingtechniek vereist een RX 9000-gpu en werkt alleen in games die nu ook al FSR 3.1 ondersteunen. Op softwaregebied heeft AMD enkele AI-features toegevoegd aan de Adrenalin-driver, waaronder een imagegenerator en een chatbot voor vragen over driverfuncties.

De Radeon RX 9070 en RX 9070 XT komen in de loop van het eerste kwartaal op de markt. Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, Sapphire, Powercolor en XFX zullen de kaarten in ons deel van de wereld gaan verkopen. MSI lijkt definitief te zijn afgehaakt als fabrikant van AMD-videokaarten.

De aankondiging ontbrak opvallend genoeg tijdens de CES-keynote van AMD, maar de fabrikant heeft de informatie over de nieuwe gpu's wel naar de pers gestuurd.