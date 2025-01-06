AMD brengt Radeon RX 9070 en 9070 XT in eerste kwartaal uit, later ook RX 9060

AMD heeft de nieuwe generatie RX 9000-videokaart op basis van de RDNA 4-architectuur aangekondigd. In eerste instantie verschijnen er twee modellen: de RX 9070 en RX 9070 XT. De fabrikant bevestigt dat er ook lager gepositioneerde gpu's volgen.

De RX 9070 en RX 9070 XT maken gebruik van een nieuwe Navi 48-chip die wordt geproduceerd op TSMC's N4-procedé. Hoewel AMD dat nog niet officieel bekendmaakte, gaan er al lange tijd geruchten dat deze gpu 64 CU's heeft, wat net iets meer is dan bij de RX 7800 XT, maar minder dan bij de 7900 XT. Volgens AMD zijn de CU's echter geoptimaliseerd, waardoor er toch betere prestaties behaald kunnen worden. Eerdere listings duidden op de aanwezigheid van 16GB GDDR6-geheugen.

Daarnaast maakt AMD melding van een tweede generatie AI-accelerators en een derde generatie raytracingaccelerators. Bovendien zou de vernieuwde Radiance-displayengine voor een verbeterde encodingkwaliteit moeten zorgen.

AMD RDNA 4

Met ingang van de nieuwe serie neemt AMD een nieuwe naamgeving in gebruik voor zijn Radeon-videokaarten. Het overslaan van de 8000-serie trekt de nummering gelijk aan die van de Ryzen-processors, terwijl het gebruiken van een tiental voor de serie en een tiental voor de klasse het vergelijken met Nvidia-gpu's eenvoudiger zou moeten maken.

In de uitleg van de nieuwe nummering plaatst AMD de RX 9070-serie naast de RX 7900 XT, 7900 GRE en 7800 XT; het nieuwe topmodel lijkt dus langzamer te worden dan de RX 7900 XTX. De nieuwe AMD-gpu's worden hier vergeleken met de RTX 4070 Ti en RTX 4070 Super van Nvidia; de 4080 (Super) blijft buiten schot. Ook wordt hier de komst van een toekomstige RX 9060-serie bevestigd, die het best vergelijkbaar zou moeten zijn met de RTX 4060 Ti en RX 7700 XT.

AMD Radeon RX 9700 XT RDNA 4 vs Nvidia GeForce en AMD Radeon RX 7000

Tegelijk met de nieuwe gpu's kondigt AMD ook FSR 4 aan, dat gebruikmaakt van machinelearning. Deze nieuwe generatie van AMD's upscalingtechniek vereist een RX 9000-gpu en werkt alleen in games die nu ook al FSR 3.1 ondersteunen. Op softwaregebied heeft AMD enkele AI-features toegevoegd aan de Adrenalin-driver, waaronder een imagegenerator en een chatbot voor vragen over driverfuncties.

AMD Adrenalin AI

De Radeon RX 9070 en RX 9070 XT komen in de loop van het eerste kwartaal op de markt. Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, Sapphire, Powercolor en XFX zullen de kaarten in ons deel van de wereld gaan verkopen. MSI lijkt definitief te zijn afgehaakt als fabrikant van AMD-videokaarten.

De aankondiging ontbrak opvallend genoeg tijdens de CES-keynote van AMD, maar de fabrikant heeft de informatie over de nieuwe gpu's wel naar de pers gestuurd.

AMD Radeon RX 9070 en 9070 XT

Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:45 120

06-01-2025 • 20:45

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Reacties (120)

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kiiv3H 6 januari 2025 20:55
Is er überhaupt iets bekend bij de redactie waarom AMD de GPU's last minute geschrapt heeft uit de presentatie?

Beste wat ik zo snel kan bedenken is juridische issues met Nvidia, die zullen het ongetwijfeld niet leuk vinden dat AMD overstapt naar een x060 en x070 benaming. Wellicht dat de juridische afdeling van Nvidia last minute een stokje voor deze presentatie heeft gestoken?
bwerg @kiiv3H6 januari 2025 21:14
Op een nummertje zit geen auteursrecht of patent. Dus nee.

Ik vermoed dat het technisch gewoon nog niet af is, of dat ze eerst willen zien welke kaarten NVidia op tafel legt om daar dan op te reageren.
Twanekel @bwerg7 januari 2025 00:04
Niet helemaal waar, Tesla mocht bijvoorbeeld geen Model E uitbrengen omdat Mercedes ze heeft aangeklaagd op het gebruik van deze naam. Daarom is het uiteindelijk een Model 3 geworden.
_Pussycat_ @Twanekel7 januari 2025 04:26
Echter heeft Intel de naam "Pentium" destijds bedacht omdat ze het nummer "468" niet konden beschermen.
Beetje raar dat schijnbaar een enkele letter wel, maar een getal met drie cijfers niet te beschermen is. Of misschien wilde Tesla gewoon geen rechtzaak afwachten?
catfish @_Pussycat_7 januari 2025 10:03
Het kan wel, Peugeot heeft het recht op 3-cijferige combinaties met een 0 in het midden (en daarom noemt de Porsche 911 en niet 901).
Maar blijkbaar is er toch iets speciaals met cijfers waardoor sneller letters gebruikt worden.
TheTeek @catfish7 januari 2025 12:12
Volgens mij hebben Ford en Ferrari ook ooit een geschil gehad over de Ford F-150 naam.
YouTube: Ford thinks people will confuse the F150 truck for a Ferrari

Wat ik tot nu toe zie is dat AMD veel negativiteit over zich heen krijgt voor deze naamswijziging.
En terecht, wat een domme actie.
Linus heeft er gister ook een item over uitgebracht, ze maken het vooral onnodig moeilijk voor zichzelf.

[Reactie gewijzigd door TheTeek op 7 januari 2025 12:15]

Sinester @TheTeek7 januari 2025 16:43
Vind het ook niet echt handig dat ze dat gedaan hebben

Echter als je een beetje over nadenkt maakt het echt helemaal geen drol uit, en is het flink nutteloos om je daar om druk te maken

Enige wat mij betreft belangrijk is, zijn de prestaties en de prijs.. hoe zo'n kaart heet zou me echt een worst zijn

Binnen een maand weet niemand meer beter en hoor je er niks meer over
TEAser_ @Twanekel7 januari 2025 08:19
Verschil is denk ik dat E klasse en Series E te veel op elkaar lijkt en het gaat om een enkel model. Terwijl xx0x een segmentatie is en niet een modelnaam.
FreezeXJ @TEAser_9 januari 2025 23:32
Wel geinig dat de E-type (die toch ietsje ouder is) dan weer geen belemmering vormde.

Wat naamgeving betreft vind ik dit wel weer een trendbreuk, zoals ongeveer elke keer als we richting de 9 gaan. Ik ben benieuwd wat de volgende gaat worden, weer een 100-series, of gaan ze 91X0-doen? NVidia kan nog even verder, maar die heb ik ook al een paar keer 'klokje rond' zien gaan, ook met 3-cijferige edities.
TEAser_ @FreezeXJ13 januari 2025 10:16
Ja nee dat dus, en naar 10070 gaan is ook een dooddoener.
Echt een hekel aan Intels naming, tis gewoon een te groot nummer.
bwerg @Twanekel7 januari 2025 08:33
Op zich een goed punt, ik had "nummerschema" moeten zeggen. NVidia kan moeilijk claimen dat zij het alleenrecht hebben op nummertjes met als tweede en vierde cijfer een nul. Dan ben je na een paar schema's snel door de nummertjes heen.

Zie bijvoorbeeld de RX5700 en FX5700, de radeon 9800 en de Geforce 9800GT, etc.
Gregoor @Twanekel7 januari 2025 23:46
Je voorbeeld klopt echter niet. Het was Ford die Tesla verbood een model E uit te brengen.
Twanekel @Gregoor8 januari 2025 09:37
Ahh shit, had het in ieder geval nog ergens in mijn achterhoofd zitten.
sspiff @Twanekel12 januari 2025 10:57
Dat was Ford, niet Mercedes.
Corsa_GSi @bwerg7 januari 2025 09:57
Op een nummer kan wel rechten zitten.
Porsche wilde de 911 ooit uitbrengen als 901.
Dat mocht niet van Peugeot, want die gebruikten de x0x codering al voor hun modellen.
Was toen een uitspraak van de rechter.
helldogbe @kiiv3H6 januari 2025 21:19
Of zijn ze onzeker over de prijssetting? Als ze gaan concurreren met een 4070 (Ti) Super, dan vallen ze vermoedelijk tussen de 5060 Ti en de 5070 in rond de 450 à 550€?
Dekar @helldogbe6 januari 2025 21:26
Dat zou wel lekker zijn als het rond de 500 zou zijn. Gezien volgens leaks de 7900 XT ongeveer on-par zou moeten zijn met een 7900 GRE, welke ruim 600 euro kost.
SG
@Dekar6 januari 2025 22:56
Nee dat korte termijndenken. Nu cheap houd in minder R&D radeon afdeling doe slecht nog minder kans op door ontwikkeling innovatie laatst staan ooit high-end.
Low asp heeft AMD bij cpu bijna kapot laten gaan. Goedkoop is slecht voor bedrijfs continuïteit. Ergens is sweets spot kwa volumesales en voldoende margin.
TEAser_ @SG7 januari 2025 08:28
Dat is dus gewoon pure bullshit.
De reden waarom AMD geen high end kaart produceerd heeft niks te maken met niet kunnen, maar alles te maken met het feit dat niemand geld heeft om zo'n dure kaart te kopen, de markt is zo klein dat het simpelweg niet waard is om de benodigde kosten te maken voor het ondersteunen van zo'n kaart met zo'n weinig volume. Nvidia moet wel want dat is hun brand, dus die gaan de 5090 echt niet onder de 2000 euro uitbrengen, het wordt een ware Helo kaart waar waarschijnlijk weinig winst mee gedraaid gaat worden.

AMD heeft daarnaast gigantische orders voor de Steamdeck, Xbox,. PlayStation en Laptop APUs om mee te dealen, een mogelijk nieuwe Steam home console met AMD Apu, de PlayStation 5 Pro verdient AMD de komende jaren meer dan genoeg met alleen al de console en mobile markt waar AMD simpelweg gewoon dominant is.

Daarnaast geeft dit AMD de mogelijkheid om een jaar of anderhalf extra te ontwikkelen voor de komst van higher end chiplet GPUs.

De prijs die AMD vraagt voor haar producten is direct gelinked aan de prestaties en haar brand. AMD moet nog steeds veel markt% inhalen op Nvidia, als AMD de nieuwe generatie te duur maakt gaan ze alleen maar concurentie voeren tegen zichzelf en maken ze het Intel wel erg makkelijk.

[Reactie gewijzigd door TEAser_ op 7 januari 2025 08:30]

catfish @TEAser_7 januari 2025 10:06
nVidia verkoopt hun highend chip aan de servermarkt en een percentage wordt (eenvoudig gezegd uiteraard) verkocht als GPU.
AMD zou daar beter ook op inzetten, want in die servermarkt is duidelijk veel geld te verdienen.
Sinester @catfish7 januari 2025 16:46
AMD zou daar beter ook op inzetten, want in die servermarkt is duidelijk veel geld te verdienen.
Jij denk dat AMD geen geld maakt uit de servermarkt?

Volgens mij komt zo'n beetje al hun geld uit de servermarkt.. CPU's en GPU's
Lambo LP670 SV @kiiv3H7 januari 2025 11:08
Dat is bekend: https://www.tomshardware....n-its-ces-2025-livestream
"Just to set the record straight to begin with, the lack of RDNA 4 in this press conference has nothing to do with product development or any of that. The chips are in the lab, and they are performing well. It's hitting all the targets in terms of performance and power. You'll see many of our board partners showing off their designs, so they'll all be out there talking about products that they have coming from the RDNA 4 family products during CES."

"Graphics products and graphics launches are complicated, and there's a lot that has to be explained to really do it justice. We wanted to make sure, as we launch RDNA 4, that we do it justice and we cover the hardware improvements, the technology, the software, the FSR4, and the driver enhancements. All of that needs to be covered to really satisfy what gaming enthusiasts care about most," McAfee said.

"We made a lot of decisions in RDNA 4 that are different from prior generations. We know that most gamers buy graphics cards that are well, well south of $1,000, and we built the RDNA 4 architecture really from the ground up to make sure that we're delivering features and the performance and capabilities that gamers in the largest volume segments of the market care about

McAfee said that enthusiasts can expect a dramatic generational jump in ray tracing performance with RDNA 4, as well as expanded machine learning and AI compute capabilities that power complementary features like FSR.

"There were certain things we put in the press release that we didn't put into the press conference," Azor added. "Like the Z2 processors, for example, and we tried to include RDNA 4, we really did. We built the content." But numerous factors scuttled those plans. One of those factors was Nvidia's pending announcements tonight at CES 2025.

"There's no way, with everything else we had to do at this show, that you would have left happy if we had included RDNA 4 in the keynote. And not just because of time [limits], but the pricing perspective, performance review, FSR4 capabilities, architecture, and the incumbent [Nvidia] is going to launch something later tonight." Azor said. "Why not wait and see what they're going to do? Whatever we do to respond would just benefit the market. So it's good for gamers."

"This was a no-win scenario," Azor continued. "We debated all these different options and whether or not our customers, the gamers, the market, were going to walk away from today and say, 'Wow, that was amazing, I was blown away by it' if we included it in there for five or eight minutes. Why? Why do that? Let's give it its proper time. Let's put together a recipe that's going to win — positioning, performance, pricing, and the time that it deserves, and show people that we actually do care about gaming."

Azor also noted that the company didn't want to feed a narrative that it doesn't care about RDNA 4 because it only spent five minutes on the topic.
Ook niet onbelangrijk als dadelijk leaks uitkomen:
AMD noted that no one currently has the latest RDNA 4 drivers to test with, so any performance data isn't going to show how the final cards will perform.

[Reactie gewijzigd door Lambo LP670 SV op 7 januari 2025 11:09]

Ozzi 6 januari 2025 20:47
Jammer dat er nog niets bekend is over de performance en prijs
MPIU8686
@Ozzi6 januari 2025 21:27
Jammer dat er nog niets bekend is over de performance en prijs
De performance staat er gewoon duidelijk te lezen
De aanwezigheid van 16GB GDDR6-geheugen.
Daarnaast maakt AMD melding van een tweede generatie AI-accelerators en een derde generatie raytracingaccelerators.
De nieuwe AMD-gpu's worden hier vergeleken met de RTX 4070 Ti en RTX 4070 Super van Nvidia
Gezien hun prestaties met een RTX4070(Ti) vergelijkbaar zijn komen deze dus rechtstreeks tegenover de RTX5060(Ti) te staan .. dit is louter om verwarring te zaaien bij de onwetende consument
kiang @MPIU86866 januari 2025 22:20
Als we kijken naar hoe de 4060(ti) zich verhoudt tot de 3060/3070, dan zal een 5060 echt niet op het niveau van de 4070 zitten.

De 4060 was ietsje sneller dan de 3060, maar trager dan de 3060ti, en kwam uiteraard nergens in de buurt van de 3070.
De 4060ti was 9% sneller dan de 3060 ti, maar alsnog 5% trager dan de 3070.

Dus nee: een 5060(ti) zal niet vergelijkbaar zijn met een 4070(ti).
Amanoo @kiang6 januari 2025 23:31
Op zo'n manier kan je dus totaal niet de performance van een videokaart extrapoleren. De verschillen tussen generaties zijn totaal niet consistent. De ene keer is een kaart nauwelijks sneller dan zijn voorganger, de andere keer een enorme sprong. Om het eerste voorbeeld te noemen dat mij zo te binnen schiet: GTX1060 6GB wilde nog wel eens redelijk nek aan nek lopen met de GTX980 in benchmarks op ons eigen Tweakers.net. En als ik de 3060 opzoek, die wilde nog wel eens iets beter zijn dan de 2070. En dan heb je nog de andere kant van de munt, waar GPU bakkers ook nog wel eens chips wilden hernoemen, en je binnen de nieuwe productlijn chips uit de oude generatie had. Zo was de OEM versie van de 760ti een rebranded 660ti (een trucje waar zowel AMD als Nvidia in het verleden ook nog wel eens graag aan mee deden).

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 6 januari 2025 23:32]

kiang @Amanoo7 januari 2025 07:58
Mooi dat je nog wat hoop hebt, maar nvidia heeft duidelijk gemaakt wat de trend is: de mooie dagen zijn voorbij en alles is en blijft duur. Met amd die hun nieuwste generatie slechts laat concurreren met de 4070ti is er voor nvidia geen enkele prikkel om jou een goeie deal aan te bieden.

Je benoemt correct dat de verschillen per generatie kunnen verschillen, maar in het verleden was daar een technische reden voor. Met de 4000 serie was de reden puur marketing technisch: nvidia heeft wat normaal een xx50 kaart zou zijn genomen en dat een 4060 genoemd. Aangezien er weinig veranderd is (aka: er is geen echt concurrentie gekomen van amd) is er geen enkele reden voor nvidia om koers bij te sturen.

En dat wordt met de eerste 50 kaarten bevestigd: de 5080 is net aangekondigd en het gat met de 5090 is veel groter dan bij de 4080/4090. Dat voorspelt weinig goeds voor de 5070 en 5060. De benchmarks komen er wel aan, en dan zullen we het weten.

Het zou mooi zijn als ik ongelijk heb natuurlijk, en de 5060 een beetje een redelijke kaart is, maar daarvoor is elke indicatie voorlopig zoek.
Fredi @kiang9 januari 2025 01:16
AMD moet ATI verkopen aan een koper die wel middelen genoeg heeft om terug op het niveau van Nvidia te komen want AMD heeft er het geld niet voor. Ik heb het wel gehad met AMD. Sinds ze ATI overgenomen hebben zijn ze nooit sneller geweest dan Nvidia. Ondertussen kan Nvidia maar de prijs vragen dat het wilt voor hun kaarten. Grote ontgoocheling, een 5070 met nog steeds veel te lage 12GB geheugen en de enige min of meer betaalbare kaart. Moest 16 GB geweest zijn zeker voor die prijs. Ik wou 4K gaan spelen met deze kaart maar met slechts 12GB? En een 5070Ti vind ik veel te duur.
FreezeXJ @Fredi9 januari 2025 23:43
Niet piepen en meer betalen jij.
Of je betaalt meer voor je NVidia die blijkbaar keurig on-point performt, of je gaat AMD maar sponsoren door duurdere kaarten te kopen, want ook zij leveren goed spul voor een goeie prijs (aldus mr Markt, en die heeft altijd gelijk).

Overigens heeft AMD destijds ATi overgenomen omdat die het op eigen kracht niet meer konden redden, en sindsdien vechten ze in elk geval weer mee (AMD-style als underdog, maar wie weet... Ooit moest je als XX-pr0-gamerr-XX ook Intel hebben want AMD kon niks goed doen).
Fredi @FreezeXJ10 januari 2025 18:19
Ik betaal just niks meer. Ga Nvidia zeker geen plezier doen. Max prijs die ik uitgeef aan een kaart is de 5070, ook al kun je daar niet deftig op 4K mee gamen. Ik ga nooit meer dan €750 voor een videokaart betalen. DLSS maar aanzetten dan.🤷‍♂️
Overigens heeft AMD destijds ATi overgenomen omdat die het op eigen kracht niet meer konden redden, en sindsdien vechten ze in elk geval weer mee (AMD-style als underdog, maar wie weet... Ooit moest je als XX-pr0-gamerr-XX ook Intel hebben want AMD kon niks goed doen).
Daarom zeg ik ook een koper die meer middelen heeft dan AMD.
TEAser_ @Amanoo7 januari 2025 08:07
Snap waar u vandaan komt, maar ben het wel met Kiang eens, Nvidia heeft een geschiedenis met videokaarten een bepaalde naam geven terwijl de performance een segment lager uitvalt, zie ook de shift tijdens de eerste Rtx lancering. Elk segment was 1 performance trede lager dan de naam van de kaart deed suggereren in vergelijking met generaties ervoor. Tijdens de 3000 serie was dit redelijk recht gezet, maar met de 4000 serie was de 60 serie uitermate teleurstellend en letterlijk in meerdere games slomer en duurder dan hetzelfde segment in de vorige generatie.

Tuurlijk kun je niet aannemen dat Nvidia diezelfde keuze opnieuw neemt, maar tegelijkertijd kun je ook niet aannemen dat Nvidia diezelfde keuze niet opnieuw neemt. Dus de claim dat de 5060ti vergelijkbaar gaat zijn met de 4070ti is het als andere claimen over de performance van de 5060ti niet te onderbouwen.
YGDRASSIL @kiang10 januari 2025 23:49
Alleen gaan die vergelijkingen mank. Bij de 50xx reeks is er een giga verschil tussen de 5080 en 5090 terwijl dat bij de 40xx reeks redelijk dicht bij elkaar zat.
Kubrix @Mindfree7 januari 2025 02:03
De 5070ti zit ongeveer aan de 4090 prestaties de 5080 sneller dan de 4090 rond de 15% en de 5090 zo een 50% sneller dan de 4090.
Bron?
Cerv47 @Mindfree7 januari 2025 08:08
Bron: trust me?
TEAser_ @Mindfree7 januari 2025 08:08
Nvidia heeft vandaag pas haar keynote dus de specs van de 5000 serie zijn nog onbekend dus wat voor lulkoek ben jij aan het verkopen hier.
dipje2 @Ozzi6 januari 2025 20:55
nou ja, wat de fabrikant zelf zegt is toch altijd een beetje 'mweh'.
Ze geven een indicatie van wat ze als concurrentie zien. Dus de prijs zal niet hoger zijn dan dat, de prestaties ook niet gok ik.

Maar ja, het blijft gokken. En weet je, je weet het toch pas als de pricewatch dingen laat zien... tot die tijd, kop in het zand steken.
SG
@dipje26 januari 2025 22:29
De performance bepaald prijs. Valt tegen performance gaat de prijs meevallen.
Is goedkoop dan komt dat door tegenvallende prestaties. Maar ook mindere features.
Maakt mij niet uit.
Performance minder dan 9070xt
Performance goed maar duur dan 9070.
TheDeeGee @Ozzi6 januari 2025 21:13
4070 Ti / 4070 Super, staat in het artikel hoor.
Eren @TheDeeGee6 januari 2025 21:26
Ik hoop dat het dan ook scherp geprijst is...
TheDeeGee @Eren6 januari 2025 23:57
Aangezien AMD uit de high-end markt is gestapt zullen ze wel lekker willen cashen met mid-range.
TEAser_ @TheDeeGee7 januari 2025 08:17
Denk ik niet aangezien Intel en Nvidia ook in de mid-range zitten. Als AMD de kaarten te duur maakt dan springt Intel in het gat. Daarnaast als de prijzen hoger liggen dan de huidige AMD generatie dan is AMD in concurrentie met zichzelf
Mattes1 6 januari 2025 22:00
Toch jammer dat AMD nog geen harde cijfers durft te delen. Ergens zal Radeon een keer initiatief moeten gaan nemen als ze meer dan de restjes van de gpu markt willen.
Nephalem82 @Mattes16 januari 2025 22:43
Restjes?

Low en mid end zijn verreweg grootste groep en de gehele consolemarkt loopt op AMD hardware. Restjes? AMD speelt dit gewoon heel slim.
Mattes1 @Nephalem826 januari 2025 23:19
Nvidia heeft Q4 2024 90% van de discrete gpu markt in handen. Een stijging van de afgelopen kwartalen. Dus ja, restjes voor Radeon.

Bron: https://wccftech.com/nvid...hipments-decline-q3-2024/
batteries4ever @Mattes17 januari 2025 12:07
De PC discrete GPU markt ja, nu nog even de PS5 Xbox enz. meenemen, dan ziet het plaatje er weer anders uit.
DLSS @Nephalem827 januari 2025 01:46
Nvidia heeft ook veruit het grootste marktaandeel bij midrange kaarten - Je moet aardig ver scrollen voordat je de eerste AMD kaart ziet.

Ik hoop dat AMD terug gaat vechten. De kaarten zijn op dit moment gewoon te duur voor wat ze brengen. Het lijkt er op dat de consument bij deze AMD prijzen liever een paar tientjes extra uitgeeft en een Nvidia product koopt dat daadwerkelijk wat meer kan met ray tracing.

Deze generatie van AMD zet waarschijnlijk ook stappen op het gebied van ray tracing. Dus wie weet, als ze dit eindelijk eens combineren met fors lagere prijzen krijgen ze misschien een stuk van de midrange markt in handen.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 7 januari 2025 01:47]

Ricco02 @DLSS8 januari 2025 11:13
De enige reden waarom ik voor NVIDIA kies is DLSS. Met een NVIDIA kaart kan ik zowel DLSS als FSR gebruiken. Dus games die geen DLSS ondersteunen maar FSR heb ik dan alsnog profeit.
aval0ne @Nephalem827 januari 2025 12:38
Je moet al een hele grote fanboy zijn om te de totale vernietiging van AMD GPU's door NVIDIA als slim te aanzien. Het is niet slim, het is omdat ze niet beter kunnen.
Nephalem82 @aval0ne7 januari 2025 14:01
Helemaal niet , Ik heb niet eens een AMD gpu. echter, de gehele console markt is in handen van AMD, dat zorgt voor hun ook voor de nodige inkomens. Het is een bewuste keuze van AMD om in low-midden segment tte gaan , simpelweg omdat daar verreweg het meest verkocht wordt en dus ook het grote geld zit . als ze daar met hun nieuwe lineup een slag in kunnen slaan , is dat duidelijk het slimmere pad.
SG
@Mattes16 januari 2025 23:22
Mogelijk is de software niet klaar. Drivers en vooral FSR4. Dan moeten ze schatten. En we weten hoe men dan AMD afgefakkeld vooral als de prijs hoger is dan vergelijkbare concurrerende kaart. Ik denk dat AMD hoe dan ook afgefakkeld wordt. En voor dumpprijzen moet dumpen in de markt. Dus goede idee om niks te beloven. Want brand het intenser . Dit beter want 5% of 10% en worden ze extra hard afgezeken.
Ze wachten op NV of softwarestack drivers en FSR4 is nog niet af. En dan kan je beter geen beloftes doen. Met dan schattingen. Misschien hebben ze geleerd om dat niet te doen. Dan moet je maar braaf wachten.
Gezien reacties. Nee ze kunnen het niet goed doen.
MelvinGr @aval0ne7 januari 2025 22:02
Ik heb al ruim 7 jaar AMD kaarten en nooit last van drivers gehad en nee drivers zijn nooit finaal en upgraden altijd.
theduke1989 6 januari 2025 20:47
Heeft AMD niet een fout gemaakt met de benaming? Want een 10000 is een veel grotere getal en zou je denken is super goed/hoge prestaties.

Want in principe is het net als de Nvidia niveau. Maar die hebben nog gewoon 5xxx getal.

Voor mij niet echt een Strategische zet.

Never mind er overheen gelezen. Met al die ads midden in van het artikel is echt een drama.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 6 januari 2025 20:49]

Xxana @theduke19896 januari 2025 20:52
Dan beginnen ze gewoon met X-prefix, zoals in de vroege jaren 2000.

De Radeon RX X070 XTX heeft exxxtra veel X-en, voor exxxtra veel performance.
grimmute @Xxana6 januari 2025 21:32
Ik kan niet wachten tot XFX RX X070 XTX te koop is.
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @grimmute6 januari 2025 22:03
Voor een X-bedrag natuurlijk. ✅
SG
@grimmute6 januari 2025 22:27
XTX RX 9070 XTX Xtreem XXX
dabrainz @grimmute6 januari 2025 22:32
Je vergeet AI MAXXXX+++
Martinspire @theduke19897 januari 2025 07:48
Waarom stoppen bij 10000? 10000000 is een nog veel groter getal!
nandervv @Martinspire7 januari 2025 08:42
e10070
theduke1989 @Martinspire7 januari 2025 09:45
OmdG Nvidia noch bij xxxx zit en AMD al bijna op 10k zit. Dan moet je dus gaan denken als ze op 10k zitten dat de performance gap super groot is tussen die van AMD en NVIDIA.
watercoolertje @theduke19897 januari 2025 11:11
Ik zou echt niet weten waarom de nummering van product A van merk X ook maar iets zegt over hoe het zich verhoudt tot een product van product van merk B van merk Y...

Zijn er echt mensen zo dom dat ze niet weten dat elke fabrikant ELK nummer kan/mag gebruiken wat ie wilt en dat het in basis dus werkelijk NIKS zegt tegenover een nummertje van een ander merk?
Skyline GT-R 6 januari 2025 20:51
'AI' gezegd: 153 keer.
GPUs getoond: 0
madcow22 @Skyline GT-R6 januari 2025 20:56
Als ze dat niet doet stort waarschijnlijk hun beurswaarde in. Ook al is er bijna niks echt nuttigs getoond er van.
Jensw19 @madcow226 januari 2025 21:39
Inderdaad wel de realiteit, investeerders sinds de AI opmars willen vooral AI-gerelateerde onderwerpen zien, want "dat is de toekomst" en heeft goede kansen in ontwikkeling volgens vele resultaten als je op het AI/investment topic googled.
SG
@Jensw196 januari 2025 22:36
Dell HP etc samen met microsoft copilot Laptops is AI zeer belangrijk en kern point in en voor de marketing. Wat ik heir zie is dat AMD intel aan weg drukken als OEM en prominent als partners. Intel had 80% OEM dus hun beleid is dan meer gericht op OEM. Die eisen nieuwe mobo mem dus nextgen features. Op zijn minst hoger nummer.
MS eis van zijn nu belangrijk geworden partner AMD voor copilot support en AI in sku naam. AI is hot dus marketing pakt dat uiteraard groots op.
Jensw19 @SG6 januari 2025 22:41
AMD wilt inderdaad Intel wegdrukken, nu zeker met Intel's nieuwe videokaart.. die best goed gaat zijn voor de prijs.. Ik heb al jaren het idee gekregen via o.a google dat AMD ook beter is met game performance, en Intel juist met office performance / o.a 3D rendering

en alles rondom AI.. AMD ziet natuurlijk bij Nvidia hoe goed investeerders bijten op de beloftes met AI dus ik begrijp het ergens wel.


...En AI is ook de toekomst als je nu bijv Tesla's, GPU Performance, de gebruikstatistieken van ChatGPT ziet, die.. tesla robots?
achondar 6 januari 2025 20:52
Helaas dus nog niks van prijzen en technische specs.
waarvan de prijs het beangrijkst gaat worden. Gaan ze de kaarten weer te hoog plaatsen kwa prijs zoals vakerom vervolgens er weer korting op te geven?
Sem1 @achondar6 januari 2025 21:31
De prijzen zijn niet zeker, bij AMD ook nog niet. Ze wachten af wat NVidia gaat doen.
SG
@achondar6 januari 2025 22:43
De kosten van GPU is niet alleen wafer kosten en BOM en PCB. Het is ook R&D en wafer allocatie van top end nodes. Als je ooit AMD Radeon high-end wilt zien.
Als 10% marge hebt dek garantie ,25% break even tov vaste lasten. 30% komt R&D redelijk mee.Ben benieuwd hoe ARC nog volhoud of intel er stekker uit trekt. Komt celeste of druid ooit wel of wordt puur cpu igpu tile. Ik hoop dat met URDNA beter mee kunnen komen. De kracht van RTX is dat ze pro features voor gamen gebruiken de tensor en RT cores.
FireBladeX 6 januari 2025 20:55
Tja als AMD fan, vind ik dit toch best jammer.
Ik snap ze heel goed hè. Er wordt gemiddeld meer mid-range kaarten verkocht dan high-end. Maar dat Nvidia nu concurrentie vrij is op de hoogte van 4080 super / 4090 en straks met 5070/5080 en 5090 is echt niet bevordelijk voor de gem. consument/gamer.
SpamLame @FireBladeX6 januari 2025 21:14
Was dat uberhaupt met nVidia dan?
Denk dat als AMD niet het op het hoogste nivo kan meedoen, ze beter kan focussen op volume, ergo de midmarket.
SG
@FireBladeX6 januari 2025 22:51
De gemiddelde consument laat de 2de speler vallen als baksteen. Dus AMD heeft meer baad bij hun resources goed te besteden. Nvidia heeft de goedwil gewonnen van massa die gaan blind voor nV zolang je de kroon niet stevig pakt op rij breek je dat niet door. Software stack cude mind set in pro semipro markt. Is ook niet meer in te halen. En als proberen is dat vele jaren traject om in te lopen. Dat maakt dat nV komende generaties streepje voor heeft. Kan zien als cuda is core onderdeel van nvidia ecosysteem. Zo rollen ze ook AI uit. Als die sdk software tools. Maar dat geld ook voor games het is eco systeem wat je moeilijk kan doorbreken.
Spoonher 6 januari 2025 20:56
Nou duidelijk dat Nvidia in de high end (5070 kaarten en daarboven) maximaal de premium kan vragen, aangezien er geen competitie is. Snap enigzins dat AMD heeft besloten om meer te focussen op de midrange, maar als de nieuwe top modellen langzamer worden dan de 7900XTX, dan is prijs het enige waarop ze middensegment nog kunnen winnen. Ben benieuwd naar de MSRP
SG
@Spoonher6 januari 2025 23:02
9070 is 5070 tegenhanger 7900xtx is 4080 tegenhanger dat uper midrange sub high-end oftewel performance klasse. Afhankelijk waar performance valt zal dat de prijs bepalen. Als RT performance ook goed is. ML FSR4 goed tegen DLSS kan. Dan kunnen ze niet al te ver onder hun directe tegenhanger zitten kwa prijs.
Lethalshot 6 januari 2025 20:57
Jammer dit, geen release datum, geen prijzen, geen power en slechts een hele grove performance indicatie. Dit is meer een aankondiging van een aankondiging (en dan nog vaag ook met Q1) dan echt een presentatie van de nieuwe serie.

Had gehoopt dat AMD goede kaarten zou neerzetten tegen een schappelijke prijs. 7900XT prestaties tegen €400-450 zou echt een goede midrange kaart zijn. Maar nu blijft het gissen en ik gok dat ze de prijzen van het groene kamp afwachten om daar op in te spelen.
SG
@Lethalshot6 januari 2025 23:11
Performance raw oftewel conventioneel rasterizer midrange.
Maar het nextgen midrange met mogelijk flinke verbetering op RT. En concurreert met RT tegen nV midrange. En net als nv extra vraagt voor RT performance en features zal je daar ook braaf voor betalen misschien met iets betere bang for tha buck. Als die ML FSR4 mogelijk nog niet klaar. Met de tijd ook aardig tegendruk geeft tegen latest DLSS gen. Dan directer tegen nv midrange. Directer tegen 5070.
Raster 7900XTX > RX9070XT
RT & FSR4 7900XTX < RX9070XT
Valt 9070 xt tegen, zal dat ook te merken in prijs.
Max|Burn 6 januari 2025 21:05
Ben ik de enige die denkt dat AMD bewust last minute koers wijzigt omdat ze de NVIDIA pricing willen afwachten ? NV komt vandaag/morgen naar buiten met de 5000 series. De 9070 XT kan misschien interessant worden als 5070 tegenhanger als de prijs er ook naar is. (eg 499-549 ipv 700-850) Initieel wou ik aan de 5080/5090 gaan maar als de geruchten kloppen misschien toch voor een 9070 XT en dan maar in een kortere cycle upgraden als ik meer wil… tijd om de marges van Nvidia niet verder te drijven..

[Reactie gewijzigd door Max|Burn op 6 januari 2025 21:06]

hooibergje @Max|Burn6 januari 2025 21:58
Ze hadden prijzen zelfs niet eens hoeven te noemen. Alleen plotjes met performance, leuke demo op een enorm scherm, dat zou al genoeg zijn geweest.

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