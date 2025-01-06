HP komt met ZBook Ultra-laptop met Ryzen AI Max+ Pro-cpu en EliteBook-laptops

HP heeft tijdens de CES-beurs verschillende nieuwe zakelijke laptops aangekondigd. De fabrikant toont onder meer een nieuwe ZBook, die beschikt over een nieuwe AMD Ryzen AI Max+ Pro 395-processor. HP komt ook met twee nieuwe EliteBook-modellen.

De HP ZBook Ultra G1a wordt het zakelijke topmodel van HP. Deze beschikt over maximaal een nieuwe Ryzen AI Max+ Pro 395-cpu, die AMD op maandagavond aankondigde. Deze cpu zestien Zen 5-cores en heeft een krachtige RDNA 3.5-igpu met 40 compute-units. De ZBook Ultra wordt daarnaast geleverd met maximaal 128GB ram, 4TB aan ssd-opslag en heeft standaard een npu met 50Tops.

De laptop beschikt verder over een 14"-scherm, waarbij HP varianten levert met resoluties van 1920x1200 of 2880x1800 pixels, beide optioneel met touchscreen. Daarnaast beschikt de laptop over een 74,5Wh-accu, die met maximaal 140W opgeladen kan worden via USB-C. HP claimt dat de accu daarmee binnen een halfuur met 50 procent is opgeladen. De ZBook Ultra G1a heeft daarbij nog een 5-megapixelwebcam met infrarood voor gezichtsherkenning en draait op Windows 11. De laptop verschijnt deze lente. HP deelt later een adviesprijs.

Er komt daarnaast een desktopvariant van deze laptop. De Z2 Mini G1a krijgt een compacte behuizing van 8,55x16,8x20cm, met een gewicht vanaf 2,3kg. De desktopvariant wordt eveneens geleverd met maximaal een Ryzen AI Max+ Pro 395-processor, een geïntegreerde gpu met maximaal 40 RDNA3.5-CU's en tot 128GB geheugen. Ook van deze desktop deelt HP later een adviesprijs en een concrete releasedatum.

HP ZBook UItra en Z2 CES 2025HP ZBook UItra en Z2 CES 2025

Nieuwe EliteBook-laptops met Intel Lunar Lake-cpu's

Verder komt HP met drie nieuwe EliteBook-series. Het bedrijf toont onder meer een EliteBook X en EliteBook X Flip. Die hebben nagenoeg dezelfde specificaties, maar laatstgenoemde variant heeft een scherm dat 360 graden gekanteld kan worden. Beide varianten beschikken over Intels Lunar Lake-cpu's en hebben daarmee een geïntegreerde Arc-gpu en 16 tot 32GB aan geïntegreerd Lpddr5x-8533-geheugen.

Beide laptops hebben daarnaast een 14"-scherm, waarvan HP varianten met resoluties van 1920x1200 en 2560x1600 pixels levert. De laptops worden voorzien van maximaal 2TB-ssd-opslag en accu's van maximaal 68Wh, afhankelijk van het model. HP voorziet beide notebooks van twee Thunderbolt 4-poorten, een USB-C-poort en een USB-A-aansluiting. Beide varianten ondersteunen Wi-Fi 7 en hebben een 5-megapixelwebcam met IR. De EliteBook X en X Flip verschijnen volgende maand, respectievelijk vanaf 1999 en 2249 dollar.

Tot slot komt HP met een EliteBook Ultra G1i. Ook deze laptop krijgt een Intel Lunar Lake-processor met 16 tot 32GB geheugen. Deze variant beschikt echter over een 14"-scherm met een resolutie van 2880x1800 pixels, een extra Thunderbolt 4-poort en standaard een 64Wh-accu. Daarnaast heeft de webcam een hogere 9-megapixelresolutie. De EliteBook Ultra G1i verschijnt later deze maand met een adviesprijs vanaf 2019 dollar.

HP EliteBook CESHP EliteBook CESHP EliteBook CES

De EliteBook X, EliteBook X Flip en EliteBook Ultra G1i. Bron: HP

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-01-2025 20:45 7

06-01-2025 • 20:45

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Reacties (7)

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Balance
6 januari 2025 22:46
De HP ZBook Ultra G1a wordt het zakelijke topmodel van HP.
...
De laptop beschikt verder over een 14"-scherm,
Hmmm, persoonlijk verwacht ik bij een topmodel wat als "Ultra" gebrand wordt dan toch wel een groter scherm, tussen de 15" en 16". Ook ben ik benieuwd hoe lang die 74,5Wh-accu het vol gaat houden, bij zo'n laptop zou ik eerder een 99Wh-accu verwachten, die dus 33% langer mee gaat. Een groter chassis is ook goed voor de hitteafvoer.

Maar goed, laat me graag verrassen. Ben benieuwd naar de benchmarks!
barco @Balance6 januari 2025 22:57
Dit is de opvolger van de Zbook Firefly 14 en is dus een slank model.
Als je meer wil zijn er nog grotere broers met de Zbook Power en Fury maar die zijn tot nu toe enkel met Intel.
arjandijk162 @Balance6 januari 2025 23:33
Ze zullen een opvolger van de Fury aankondigen met een AMD, want zoals het eruit ziet zijn de AMDs veel sneller dan de Intels, dus HP zou dom zijn om Intel only te blijven bij de topmodellen.
joco 6 januari 2025 21:29
Nu een zo'n klein en licht mogelijke 17 inch laptop met een mooie resolutie zonder dedicated gpu en ik ben een klant
arjandijk162 @joco6 januari 2025 23:29
"This spring, HP will launch its first-ever 18-inch mobile workstation, delivering more power for pro-graphics and massive memory and storage, at nearly the same size as a 17” workstation."
Licht zal het niet zijn...
Dela487 @joco7 januari 2025 07:18
Klein én licht wordt lastig, wacht er ook al te lang op. Deze week komt er daarom een 16” mobiel scherm hier binnen (voeding via videokabel), dan hoeft de laptop niet meer aan de eisen te voldoen. Bovendien heb ik die eis niet altijd nodig, komend jaar maar eens bekijken of dit bevalt.
WVL_KsZeN 6 januari 2025 23:03
Tijd om eens bij de baas te vragen om een upgrade voor de Firefly! Ik wordt er ook gestoord van dat de delete en power knop op de nieuwe ultrabooks (prive laptop) andersom zitten dan bij de firefly (werk laptop). Ik zit constant verkeerd als ik delete moet hebben. Wie heeft dat bedacht?

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