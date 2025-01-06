HP kondigt nieuwe OmniDesk-desktop-pc's voor consumenten aan

HP introduceert verschillende desktop-pc's voor consumenten tijdens de CES-beurs in Las Vegas. De systemen komen beschikbaar in de OmniDesk-serie en krijgen verschillende cpu's. De eerste modellen komen in januari uit, maar een compacter Slim-model volgt in maart.

HP toont onder andere OmniDesk-pc's met een AMD Ryzen 8000G-processor op basis van de Zen 4-architectuur. Deze beschikt over maximaal 32GB DDR5-5200-geheugen en 2TB ssd-opslag, en kan optioneel worden uitgerust met een Nvidia GeForce RTX 3050-videokaart. Verder beschikt deze OmniDesk over twee USB-C-poorten, acht USB-A-poorten, een 3,5mm-jack aan de voorkant, audio-inputs en -outputs aan de achterkant en een ethernetpoort.

HP komt ook met een variant op deze OmniDesk, die beschikt over een Intel Raptor Lake-cpu. Deze pc kan maximaal worden uitgerust met een Core i7-14700-processor, maar kan niet geleverd worden met een losse videokaart. Ook deze pc beschikt verder over maximaal 32GB DDR5-geheugen en 2TB-ssd-opslag en heeft iets minder USB-poorten aan de voorkant.

Verder toont HP nog een AI-variant van de OmniDesk, die beschikt over een Intel Arrow Lake-processor en daarmee een npu krijgt. Die npu is echter niet geschikt voor de Copilot+-functies in Windows 11, aangezien deze maximaal 13Tops aan int8-rekenkracht haalt, waar Copilot+ minimaal 40Tops vereist. Verder heeft deze pc een houten voorkant en kan hij eventueel geleverd worden met een RTX 4060 van Nvidia. De behuizing van deze drie varianten meet ongeveer 33,7x15,5x31,5cm.

Tot slot komt HP met een OmniDesk Slim, met een kleinere behuizing van ongeveer 30,4x10,0x29,5cm. Dit specifieke systeem wordt geleverd met Intels Raptor Lake-processors en beschikt maximaal over een Core i7-14700. Het systeem krijgt maximaal 16GB DDR5-geheugen en een PCIe 4.0-ssd van maximaal 1TB. De desktop gebruikt de geïntegreerde Intel UHD Graphics-gpu's van de gebruikte processors. HP spreekt van een release in maart.

De OmniDesk, OmniDesk AI en OmniDesk Slim. Bron: HP