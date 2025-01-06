HP kondigt nieuwe OmniDesk-desktop-pc's voor consumenten aan

HP introduceert verschillende desktop-pc's voor consumenten tijdens de CES-beurs in Las Vegas. De systemen komen beschikbaar in de OmniDesk-serie en krijgen verschillende cpu's. De eerste modellen komen in januari uit, maar een compacter Slim-model volgt in maart.

HP toont onder andere OmniDesk-pc's met een AMD Ryzen 8000G-processor op basis van de Zen 4-architectuur. Deze beschikt over maximaal 32GB DDR5-5200-geheugen en 2TB ssd-opslag, en kan optioneel worden uitgerust met een Nvidia GeForce RTX 3050-videokaart. Verder beschikt deze OmniDesk over twee USB-C-poorten, acht USB-A-poorten, een 3,5mm-jack aan de voorkant, audio-inputs en -outputs aan de achterkant en een ethernetpoort.

HP komt ook met een variant op deze OmniDesk, die beschikt over een Intel Raptor Lake-cpu. Deze pc kan maximaal worden uitgerust met een Core i7-14700-processor, maar kan niet geleverd worden met een losse videokaart. Ook deze pc beschikt verder over maximaal 32GB DDR5-geheugen en 2TB-ssd-opslag en heeft iets minder USB-poorten aan de voorkant.

Verder toont HP nog een AI-variant van de OmniDesk, die beschikt over een Intel Arrow Lake-processor en daarmee een npu krijgt. Die npu is echter niet geschikt voor de Copilot+-functies in Windows 11, aangezien deze maximaal 13Tops aan int8-rekenkracht haalt, waar Copilot+ minimaal 40Tops vereist. Verder heeft deze pc een houten voorkant en kan hij eventueel geleverd worden met een RTX 4060 van Nvidia. De behuizing van deze drie varianten meet ongeveer 33,7x15,5x31,5cm.

Tot slot komt HP met een OmniDesk Slim, met een kleinere behuizing van ongeveer 30,4x10,0x29,5cm. Dit specifieke systeem wordt geleverd met Intels Raptor Lake-processors en beschikt maximaal over een Core i7-14700. Het systeem krijgt maximaal 16GB DDR5-geheugen en een PCIe 4.0-ssd van maximaal 1TB. De desktop gebruikt de geïntegreerde Intel UHD Graphics-gpu's van de gebruikte processors. HP spreekt van een release in maart.

HP OmniDesk CES 2025HP OmniDesk CES 2025HP OmniDesk CES 2025

De OmniDesk, OmniDesk AI en OmniDesk Slim. Bron: HP

Specificaties HP OmniDesk-pc's
Model OmniDesk AMD OmniDesk Intel OmniDesk AI OmniDesk Slim
Processor Ryzen 5 8500G
Ryzen 7 8700G		 Core i3-13100
Core i3-14100
Core i5-13400
Core i5-14400
Core i7-13700
Core i7-14700		 Core Ultra 5 236V
Core Ultra 7 256V
Core Ultra 7 258V		 Intel 300
Core i3-13100
Core i3-14100
Core i5-13400
Core i5-14400
Core i7-13700
Core i7-14700
Videokaart RTX 3050 of geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd
Geheugen 8GB tot 32GB, DDR5 8 tot 32GB, DDR5 16 of 32GB, Lpddr5x 8 tot 16GB, DDR5
Opslag 256GB tot 2TB, ssd, PCIe 4.0 256GB tot 2TB, ssd, PCIe 4.0 256GB tot 2TB, ssd, PCIe 4.0 256GB tot 1TB, ssd, PCIe 4.0
Aansluitingen Voorkant:
2x USB-C
4x USB-A
1x 3,5mm
Achterkant:
4x USB-A
3x audio (input, output, microfoon)
1x RJ45 (GbE)
1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4a		 Voorkant:
2x USB-C
4x USB-A
1x 3,5mm
Achterkant:
4x USB-A
1x 3,5mm
1x RJ45 (GbE)
1x HDMI 1.4b
1x DisplayPort 1.4a		 Voorkant:
2x USB-C
4x USB-A
Achterkant:
4x USB-A
3x 3,5mm
1x RJ45 (2,5GbE)
1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4a		 Voorkant:
1x USB-C
3x USB-A
1x 3,5mm
Achterkant:
4x USB-A
1x 3,5mm
1x RJ45 (2,5GbE)
1x HDMI 1.4b
1x DisplayPort 1.4a
Draadloos Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3; of
Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.4		 Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.4
Voeding Max. 500W, 80 Plus Platinum 180W, 80 Plus Gold 180W, AC-adapter 180W, 80 Plus Gold
Afmetingen en gewicht Afmetingen: 33,7x15,5x31,5cm
Gewicht: 6,35kg		 Afmetingen: 33,7x15,5x31,5cm
Gewicht: 6,35kg		 Afmetingen: 33,7x15,5x31,5cm
Gewicht: 6,35kg		 Afmetingen: 33,7x15,5x31,5cm
Gewicht: 3,80kg

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-01-2025 20:45 0

06-01-2025 • 20:45

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