Geekom gaat 'kleinste watergekoelde game-pc' upgraden naar Nvidia RTX 50-gpu

Geekom toont op de CES de 'kleinste watergekoelde game-pc'. De fabrikant startte in het najaar van 2024 een Kickstarter-campagne voor de Megamini G1 en gaat deze maand de eerste exemplaren leveren aan backers. Later dit jaar komt het bedrijf met een geüpgraded model.

De Megamini G1 beschikt over een Intel Core i9-13900H of i7-13620H en een Nvidia RTX 4060-laptop-gpu. Geekom heeft voor later dit jaar een geüpgradede versie in de planning met een 'modernere processor' en een Nvidia RTX 50-series-gpu, maar deelt geen details. De koeling van beide componenten verloopt via waterkoeling met een 120mm-radiator. Het chassis van 5,74 liter bevat meerdere raampjes, waardoorheen gebruikers het koelsysteem en de rgb-verlichting kunnen bewonderen.

Het compacte systeem kan overweg met maximaal 64GB DDR5-Geekom Megamini G1geheugen met snelheden tot 5200MT/s. Het bevat twee M.2-slots voor PCIe 4.0-ssd's. De connectiviteit bevindt zich onderaan en bestaat uit zes USB Type-A-poorten, tweemaal Type-C waarvan eentje met Thunderbolt, een OCuLink-poort en een SD-kaartslot. Voor beeld en geluid zijn er een hoofdtelefoonaansluiting en twee HDMI 2.0-connectors ingebouwd. De netwerkopties bestaan uit 2,5Gbit-ethernet en Wi-Fi 6E. Het systeem beschikt ook over Bluetooth 5.2.

Het chassis van de Megamini G1 is vervaardigd uit aluminium. De pc meet 255x150x150 millimeter en weegt 3,7kg. Geekom heeft een kleine display bovenop ingebouwd die verschillende gegevens weergeeft, waaronder de belasting van de gpu, cpu en het geheugen, evenals de temperatuur van de cpu, gpu en binnenkant van het systeem.

De Megamini G1 verscheen afgelopen september op Kickstarter, waar 404 backers samen 649.676 dollar hebben uitgegeven. Begin deze maand maakte Geekom op het platform bekend dat systemen onderweg zijn naar overzeese distributiecentra. Het bedrijf verwacht deze maand de eerste exemplaren te versturen naar backers. De losse verkoop volgt in het tweede kwartaal van dit jaar.

Geekom Megamini G1Geekom Megamini G1Geekom Megamini G1Geekom Megamini G1

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 10-01-2025 14:40 13

10-01-2025 • 14:40

13

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Reacties (13)

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Boxman 10 januari 2025 15:56
Zou er niet teveel van verwachten, Der8auer had al een video review van dit ding gemaakt met de 4060 waar je alleen maar uit kan concluderen dat het een plastic speelgoedje is dat veel lawaai maakt en totaal niet presteert.

Verder heeft het de nadelen van een laptop zonder de voordelen ervan, maar ook geen van de voordelen van een desktop. Maar wel flashy en relatief klein natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 10 januari 2025 15:58]

NeverSettle 10 januari 2025 14:46
Het idee is leuk, een kleine compacte water gekoelde build. Ik kan mij wel herinneren dat de meeste reviews niet bepaald positief waren.
ilaurensnl @NeverSettle10 januari 2025 15:16
Dat kwam waarschijnlijk omdat desktop pc's cpu's en gpu een stuk warmer werd, in dit geval is het een laptop (of mini pc) in desktop vormfactor met waterkoeling, deze hoeft niet zo sterk te zijn verwegen lage tdp.

Niet bepaald goedkoop voor een super early bird, als het een 5070 series was dan wellicht nog te doen.

[Reactie gewijzigd door ilaurensnl op 11 januari 2025 06:29]

mr_evil08 @ilaurensnl10 januari 2025 15:55
Laptop processors zijn niet vergelijkbaar met desktop processors kwa performance.
The Zep Man
10 januari 2025 14:48
De Megamini G1 verscheen afgelopen september op Kickstarter, waar 404 backers samen 649.676 dollar hebben uitgegeven.
Gemiddeld 1608 EUR per backer. Da's niet goedkoop voor effectief een notebook in een flashy PC case, zonder toetsenbord, scherm en accu.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 10 januari 2025 16:19]

DLSS 10 januari 2025 15:48
Leuk zo compact, maar het design staat me niet zo aan. Ik zit al een poosje te overwegen om een ‘Fractal Design Terra’ aan te schaffen voor in de woonkamer.

Zou leuk zijn om zo’n kleine pc voor gaming te gebruiken via bazzite (of wellicht Steam OS als dat tzt mogelijk is)
Alxndr 10 januari 2025 16:10
Als je dan toch laptop componenten gebruikt, waarom dan de waterkoeling? Hoe klein de kast ook is, je hebt sowieso 100x meer airflow dan in een platte laptop waar 0 ruimte tussen de componenten zit.

Ik zou denken dan een enkele 200 mm fan aan de onderkant genoeg zou moeten zijn? Ik bedoel, dit systeem trekt onder full load net 160W (45W CPU + 115W GPU).
Dekar 10 januari 2025 15:15
Onder Game PC versta ik een computer met niet-laptop onderdelen. Een i9-13900H of i7-13620H is een laptop CPU en de videokaart is ook de laptop versie, dus vele malen trager dan de normale variant.

Als het compact moet zijn, bouw dan een mini-ITX PCtje of laat dat doen door een kennis, of eventueel een partij als Azerty. Kost minder en presteert veel beter.
NatteKrant @Dekar10 januari 2025 16:36
Vele malen is ook een beetje overdreven nietwaar?

GPU: 4060 vs 4060 laptop praat over 10 tot 15% in verschillende benchmarks/tests
13gen I7: 13700K vs 13620H is ongeveer 25%

Ik heb de verschillen altijd juist verassend klein gevonden.
toekie 10 januari 2025 14:45
Ze mogen er wel een doekje over halen als ik die bovenkant zo zie. Wel authentiek natuurlijk.
mr_evil08 10 januari 2025 15:53
Dit is een laptop in pc behuizing, ik vind hem daarom lomp groot.

Ik had verwacht dat om ITX pc ging met werkelijk desktop hardware.
Baserk 11 januari 2025 00:44
Tsk. Dat led element met % en °.
Dat zegt mij, 'form over function'.
Not my cup of tea.
SuperDre 11 januari 2025 00:45
Nou, dan nog maar een xx60 variant. Wat een kermis ding met die leds. Blijf het jammer vinden dat Microsoft niet de Xbox series X ook als gewone PC variant hebben uitgebracht, zo'n klein mooi zwart kastje is wat ik het liefst heb.

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