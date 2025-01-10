Geekom gaat 'kleinste watergekoelde game-pc' upgraden naar Nvidia RTX 50-gpu

Geekom toont op de CES de 'kleinste watergekoelde game-pc'. De fabrikant startte in het najaar van 2024 een Kickstarter-campagne voor de Megamini G1 en gaat deze maand de eerste exemplaren leveren aan backers. Later dit jaar komt het bedrijf met een geüpgraded model.

De Megamini G1 beschikt over een Intel Core i9-13900H of i7-13620H en een Nvidia RTX 4060-laptop-gpu. Geekom heeft voor later dit jaar een geüpgradede versie in de planning met een 'modernere processor' en een Nvidia RTX 50-series-gpu, maar deelt geen details. De koeling van beide componenten verloopt via waterkoeling met een 120mm-radiator. Het chassis van 5,74 liter bevat meerdere raampjes, waardoorheen gebruikers het koelsysteem en de rgb-verlichting kunnen bewonderen.

Het compacte systeem kan overweg met maximaal 64GB DDR5- geheugen met snelheden tot 5200MT/s. Het bevat twee M.2-slots voor PCIe 4.0-ssd's. De connectiviteit bevindt zich onderaan en bestaat uit zes USB Type-A-poorten, tweemaal Type-C waarvan eentje met Thunderbolt, een OCuLink-poort en een SD-kaartslot. Voor beeld en geluid zijn er een hoofdtelefoonaansluiting en twee HDMI 2.0-connectors ingebouwd. De netwerkopties bestaan uit 2,5Gbit-ethernet en Wi-Fi 6E. Het systeem beschikt ook over Bluetooth 5.2.

Het chassis van de Megamini G1 is vervaardigd uit aluminium. De pc meet 255x150x150 millimeter en weegt 3,7kg. Geekom heeft een kleine display bovenop ingebouwd die verschillende gegevens weergeeft, waaronder de belasting van de gpu, cpu en het geheugen, evenals de temperatuur van de cpu, gpu en binnenkant van het systeem.

De Megamini G1 verscheen afgelopen september op Kickstarter, waar 404 backers samen 649.676 dollar hebben uitgegeven. Begin deze maand maakte Geekom op het platform bekend dat systemen onderweg zijn naar overzeese distributiecentra. Het bedrijf verwacht deze maand de eerste exemplaren te versturen naar backers. De losse verkoop volgt in het tweede kwartaal van dit jaar.