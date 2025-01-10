Corsair komt met compacte 14,5"-'monitor' met 32:9-aspectratio en touchscreen

Corsair heeft zijn Xeneon Edge-touchscreen aangekondigd tijdens de CES. Het betreft een compact 14,5"-scherm met een beeldverhouding van 32:9, dat bijvoorbeeld kan worden geplaatst onder een primaire monitor of in een compatibele pc-behuizing.

De Corsair Xeneon Edge heeft een ips-paneel met een resolutie van 2560x720 pixels en een helderheid van 350cd/m², zo bevestigde Corsair deze week op de CES-beursvloer. Het apparaat heeft daarbij een refreshrate van 60Hz met HDMI of USB-C voor de input. Het scherm wordt op een pc gedetecteerd als een 'gewone' monitor en kan dan ook als zodanig gebruikt worden.

Met zijn compacte vormgeving kan het scherm volgens de fabrikant op meerdere manieren gemonteerd worden. Corsair schrijft dat het scherm gemonteerd kan worden op 'iedere plek waar een 360mm-radiator' past. Het scherm is volgens de fabrikant dunner dan een gewone casefan, die doorgaans 25mm dik is, en dus moet de installatieruimte 'een minimale zorg' zijn. Corsair schrijft dat het scherm bijvoorbeeld gemonteerd kan worden in cases die verticaal gemonteerde 360mm-radiators naast de moederbordtray ondersteunen. Daarmee zou het scherm goed zichtbaar zijn via het zijpaneel van de behuizing.

Daarnaast heeft de Xeneon Edge ingebouwde magneten. Volgens de fabrikant kan het scherm daarmee gemonteerd worden op metalen oppervlakken, zoals een stalen zijpaneel van een behuizing of een bureau. Corsair levert overigens ook een bureaustandaard mee, zodat het scherm op een plat oppervlak gezet kan worden. Verder is er nog een 1/4-20"-schroefdraad.

Naast gebruik als een 'standaard' monitor krijgt het apparaat ook integratie met Corsairs iCUE-software. Daarmee kunnen onder andere de cpu- en gpu-temperatuur, ventilatorsnelheden en meer getoond worden op het paneel. Het touchscreen kan ook gebruikt worden om iCUE-profielen te wisselen, rgb-leds aan te passen of de snelheid van fans te verhogen of verlagen.

De Corsair Xeneon Edge komt 'zeer binnenkort' beschikbaar, maar de fabrikant deelt geen daadwerkelijke releasedatum. Het scherm krijgt een adviesprijs van 249 dollar. Omgerekend en inclusief btw is dat ongeveer 292 euro.