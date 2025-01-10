Corsair komt met compacte 14,5"-'monitor' met 32:9-aspectratio en touchscreen

Corsair heeft zijn Xeneon Edge-touchscreen aangekondigd tijdens de CES. Het betreft een compact 14,5"-scherm met een beeldverhouding van 32:9, dat bijvoorbeeld kan worden geplaatst onder een primaire monitor of in een compatibele pc-behuizing.

De Corsair Xeneon Edge heeft een ips-paneel met een resolutie van 2560x720 pixels en een helderheid van 350cd/m², zo bevestigde Corsair deze week op de CES-beursvloer. Het apparaat heeft daarbij een refreshrate van 60Hz met HDMI of USB-C voor de input. Het scherm wordt op een pc gedetecteerd als een 'gewone' monitor en kan dan ook als zodanig gebruikt worden.

Corsair Xeneon Edge - CES 2025Corsair Xeneon Edge - CES 2025Corsair Xeneon Edge - CES 2025Corsair Xeneon Edge - CES 2025

Met zijn compacte vormgeving kan het scherm volgens de fabrikant op meerdere manieren gemonteerd worden. Corsair schrijft dat het scherm gemonteerd kan worden op 'iedere plek waar een 360mm-radiator' past. Het scherm is volgens de fabrikant dunner dan een gewone casefan, die doorgaans 25mm dik is, en dus moet de installatieruimte 'een minimale zorg' zijn. Corsair schrijft dat het scherm bijvoorbeeld gemonteerd kan worden in cases die verticaal gemonteerde 360mm-radiators naast de moederbordtray ondersteunen. Daarmee zou het scherm goed zichtbaar zijn via het zijpaneel van de behuizing.

Daarnaast heeft de Xeneon Edge ingebouwde magneten. Volgens de fabrikant kan het scherm daarmee gemonteerd worden op metalen oppervlakken, zoals een stalen zijpaneel van een behuizing of een bureau. Corsair levert overigens ook een bureaustandaard mee, zodat het scherm op een plat oppervlak gezet kan worden. Verder is er nog een 1/4-20"-schroefdraad.

Naast gebruik als een 'standaard' monitor krijgt het apparaat ook integratie met Corsairs iCUE-software. Daarmee kunnen onder andere de cpu- en gpu-temperatuur, ventilatorsnelheden en meer getoond worden op het paneel. Het touchscreen kan ook gebruikt worden om iCUE-profielen te wisselen, rgb-leds aan te passen of de snelheid van fans te verhogen of verlagen.

De Corsair Xeneon Edge komt 'zeer binnenkort' beschikbaar, maar de fabrikant deelt geen daadwerkelijke releasedatum. Het scherm krijgt een adviesprijs van 249 dollar. Omgerekend en inclusief btw is dat ongeveer 292 euro.

Corsair Xeneon Edge - CES 2025
Corsair Xeneon Edge - CES 2025

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-01-2025 15:05
30 • submitter: LoboVR

10-01-2025 • 15:05

30

Submitter: LoboVR

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Corsair Xeneon Edge

vanaf € 259,-

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Reacties (30)

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CAPSLOCK2000 10 januari 2025 15:18
Leuk ding, ik denk al een tijd over een dergelijk scherm om tussen mijn monitor en toetsenbord in te plaatsen en dit lijkt een aardige kandidaat. Dit scherm zou als een soort opgevoerde start-balk werken.

Ik wil zo'n scherm met name voor chat, muziek en bediening van home-automation. Dingen die ik altijd in beeld wil hebben, ook als ik aan werken of aan het gamen ben. Dat doe ik nu met een tweede full-size monitor maar die zou ik liever voor andere zaken gebruiken.
frankwopereis @CAPSLOCK200010 januari 2025 15:23
Same here, hij had alleen nog iets hoger mogen zijn, zodat er geen ruimte tussen bureau en beeldscherm zit :) en vind de prijs nog redelijk stevig maar dat komt natuurlijk door touch, wat ik zelf niet echt nodig heb..
JRB201 @frankwopereis10 januari 2025 15:58
Ik gebruik hier zelf een portable monitor voor, een 14" inch van Alie met 1440p resolutie.
Deze zijn vaak gewoon 16:9 of zelfs 16:10, en met een beetje geluk voor onder de 100 euro te krijgen.
enige waar je dan mee zit is een mini-hdmi connector (en usb-c, maar lang niet alle desktops hebben dp-alt), maar daar heb ik een adaptertje voor bijgekocht zodat ik gewoon een hdmi kabel kan gebruiken
PCG2020 @JRB20110 januari 2025 16:26
Mocht je geen monitor beschikbaar hebben maar wel een tablet (of een telefoon), dan kun je spacedesk proberen. Daarmee tover je de tablet om tot een tweede monitor. Je hebt op het apparaat dat je als tweede scherm wilt gebruiken de app voor Android of iOS nodig en op je laptop of PC de driver voor Windows. Die laatste kun je downloaden van de spacedesk-website.
Masimo @PCG202011 januari 2025 08:52
Ik doe dat hier met een S9 Ultra via de second screen / Wireless display functionaliteit in Windows zelf.
PCG2020 @Masimo11 januari 2025 10:31
Die mogelijkheid zit inderdaad ingebouwd in OneUI, las ik daarnet. Maar mocht je geen Samsung-tablet of -telefoon met OneUI hebben, dan is spacedesk het proberen waard. Voor mij werkt het goed, ik gebruik nu mijn Lenovo-tablet als tweede scherm(pje, hij is 10 inch) voor bijvoorbeeld Teams en Outlook.
Xfade @frankwopereis10 januari 2025 16:45
Dat is nog wel weg te knutselen toch ?
DLSS @CAPSLOCK200010 januari 2025 15:52
Hoe doe je dat met software? Het is niet fijn om te moeten alt-tabben als je aan het gamen bent om iets op dat scherm te doen. Of draait het op een apart systeem?
CAPSLOCK2000 @DLSS11 januari 2025 15:44
Hoe doe je dat met software? Het is niet fijn om te moeten alt-tabben als je aan het gamen bent om iets op dat scherm te doen. Of draait het op een apart systeem?
Dat is waarom ik dit scherm wil want dit is een touch-screen.
Naruske @CAPSLOCK200013 januari 2025 11:25
Zover ik wel begrijp, indien je game niet in windowed (full-screen) zet, gaat die dus wel gewoon een alt-tab achtig gedrag vertonen. Mensen met schermen die DSC actief hebben en/of meerdere schermen hebben (en geen 24H4) gaan dit gedrag wel merken dat alt-tab/verlies van focus toch enkele seconden zwart beeld vertonen vooraleer je met andere toepassingen kan interacteren
CAPSLOCK2000 @Naruske13 januari 2025 13:04
Zover ik wel begrijp, indien je game niet in windowed (full-screen) zet, gaat die dus wel gewoon een alt-tab achtig gedrag vertonen. Mensen met schermen die DSC actief hebben en/of meerdere schermen hebben (en geen 24H4) gaan dit gedrag wel merken dat alt-tab/verlies van focus toch enkele seconden zwart beeld vertonen vooraleer je met andere toepassingen kan interacteren
Bedankt voor de waarschuwing. Voor de trage strategische games die ik meestal speel zal het geen probleem zijn. Alt-tab werkt hier onmiddellijk zonder zwarte schermen. Onder Linux, wat ik gebruik, is het onderscheid tussen Windowed en Full-Screen sowieso wat minder belangrijk en kan ik ook op dingen klikken zonder de focus te verplaatsen of te moeten switchen van resolutie of zo iets. Ik denk dat ik het vrij naadloos in mijn setup kan integreren, ik gebruik nu ook al meerdere monitoren.
Kecin 10 januari 2025 15:15
Als ik naar alle RGB producten kijk die er bestaan (en worden verkocht+gebruikt) is dit een logische volgende stap. Er zijn al merken (o.a. ook Corsair) met een AIO die een LCD/OLED scherm heeft, voedingen, etc. Dit is best wel een redelijke resolutie en kan je leuke dingen op toveren met Wallpaper Engine als je het alleen in je kast wil gebruiken, of als een alternatief voor een Elgato StreamDeck (die zijn ook zeker niet goedkoop, je hebt dan weliswaar meerdere losse knoppen + schermpjes en dus is dat makkelijker 'blind' te bedienen), maar hier zal zeker een markt voor wezen.

[Reactie gewijzigd door Kecin op 10 januari 2025 15:15]

HollowGamer 10 januari 2025 15:19
Leuk ding, maar had toch eerder gehoopt tot max. 160 euro.
Hopelijk zakt de prijs wat later.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @HollowGamer12 januari 2025 17:34
Ik vind de prijs ook wat hoog voor de dimensies als ik eerlijk ben. Het zal voor velen "een schermpje erbij" zijn of worden gebruikt in een case om wat statistieken weer te geven. Daarvoor vind ik de prijs echt wat te hoog.
DhrRob 10 januari 2025 15:20
Heb nu een klein jaartje een vergelijkbaar touchscreen onder mijn hoofdscherm hangen, soort DIY project geweest (back-up staat in mijn vraag en aanbod :X ), op ~5cm afstand van mijn toetsenbord. Het is echt ideaal om bijvoorbeeld WhatsApp op te hebben en wat home automation spulletjes. Altijd eenvoudig binnen handbereik.
JustFraKe 10 januari 2025 15:26
Vond het cool totdat ik de prijs zag.
Enige alternatieve product op de markt is volgens mij de Hyte Y60 lcd DIY kit, kost ~€160 en heeft lagere resolutie, geen touchscreen en komt zonder standaard.
Denk dat ik maar weer zelf aan de knutsel ga met ome Ali.
jep 10 januari 2025 15:40
Wij gebruiken op kantoor voor iedere werkplek een iPad voor een dashboard. Dit zou een mooi (en voordeliger) alternatief voor zoiets kunnen zijn.
LoboVR 10 januari 2025 15:43
Ziet er hartstikke goed uit maar helaas hangt er een pijnlijk prijskaartje aan, kan niet wachten om het in actie te zien!
Ample Energy 10 januari 2025 15:43
Ouch, als je de vensters op je render al niet uitgelijnd krijgt doet het me vrezen voor de kwaliteit van de software.
Verder wel een mooi apparaat, maar zelf heb ik fysieke knoppen nodig. Anders kan ik het net zo goed met de muis in een ander venster doen.
sIRwa3 10 januari 2025 15:44
lijkt een beetje op een iets completere versie/ spec bump van wat waveshare doet:

https://www.waveshare.com...-oled/8.8inch-dsi-lcd.htm
LogiForce 10 januari 2025 15:45
Begrijp ik het goed dat het zich hier om de eigenlijk opvolger handeld van de iCue Nexus companion screen die je op je Corsair toetsenbord kon bevestigen onder andere, maar welke gruwelijk faalde vanwege de bizar slechte kijkhoek van het LCD paneel?

Zo ja, wat voor paneel zit hier in en hoe groot is de kijkhoek?

[Reactie gewijzigd door LogiForce op 10 januari 2025 15:45]


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