Lenovo onthult Legion-gamingmonitoren met 800R- en 1500R-curve

Lenovo heeft tijdens CES twee nieuwe gamingmonitoren aangekondigd: de Legion Pro 34WD-10 en de Legion R34w-30. De Pro 34WD-10 heeft een 800R-kromming en komt in april uit. De R34w-30 een curve van 1500R en verschijnt deze maand.

De fabrikant schrijft in een persbericht dat de Pro 34WD-10 een resolutie heeft van 3440x1440 pixels en een maximale verversingssnelheid van 240Hz kan bereiken. De schermdiagonaal is 34". De oledmonitor heeft een ppi van 110, een grijs-naar-grijsresponstijd van 0,03ms en een contrastratio van 1.500.000:1. Verder geeft het apparaat 99 procent van het sRGB- en 98,5 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weer. Lenovo zegt dat de monitor beschikt over software die het paneel moet beschermen tegen burn-in en TrueSplit, waarmee gebruikers het scherm kunnen opsplitsen in tot vier verschillende digitale monitors.

Qua aansluitingen heeft de Pro 34WD-10 twee HDMI 2.1-poorten, een DisplayPort 1.4-connector en een RJ45-aansluiting. Daarnaast heeft het apparaat zes USB-poorten: drie Type-A-poorten en drie USB Type-C-poorten. De Lenovo Legion Pro 34WD-10 komt in april uit voor de Europese markt vanaf 1299 euro inclusief btw.





Verder heeft Lenovo de Legion R34w-30 laten zien, een beeldscherm dat over een VA-paneel beschikt. De 34"-monitor heeft net als de Pro 34WD-10 een resolutie van 3440x1440 pixels, een ppi van 110 en een gtg-responstijd van 0,03ms. De maximale verversingssnelheid van de R34w-30 is echter 180Hz en de contrastratio is 3000:1. Ook heeft het twee HDMI 2.1-poorten en een DisplayPort 1.4, maar mist de USB-aansluitingen die de Pro 34WD-10 wel heeft. De monitor heeft wel een 3,5mm-jack. De Lenovo Legion R34w-30 komt deze maand beschikbaar voor 399 euro inclusief btw.

Lenovo Legion Pro R34w-30

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