Lenovo onthult Legion-gamingmonitoren met 800R- en 1500R-curve

Lenovo heeft tijdens CES twee nieuwe gamingmonitoren aangekondigd: de Legion Pro 34WD-10 en de Legion R34w-30. De Pro 34WD-10 heeft een 800R-kromming en komt in april uit. De R34w-30 een curve van 1500R en verschijnt deze maand.

De fabrikant schrijft in een persbericht dat de Pro 34WD-10 een resolutie heeft van 3440x1440 pixels en een maximale verversingssnelheid van 240Hz kan bereiken. De schermdiagonaal is 34". De oledmonitor heeft een ppi van 110, een grijs-naar-grijsresponstijd van 0,03ms en een contrastratio van 1.500.000:1. Verder geeft het apparaat 99 procent van het sRGB- en 98,5 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weer. Lenovo zegt dat de monitor beschikt over software die het paneel moet beschermen tegen burn-in en TrueSplit, waarmee gebruikers het scherm kunnen opsplitsen in tot vier verschillende digitale monitors.

Qua aansluitingen heeft de Pro 34WD-10 twee HDMI 2.1-poorten, een DisplayPort 1.4-connector en een RJ45-aansluiting. Daarnaast heeft het apparaat zes USB-poorten: drie Type-A-poorten en drie USB Type-C-poorten. De Lenovo Legion Pro 34WD-10 komt in april uit voor de Europese markt vanaf 1299 euro inclusief btw.

Lenovo Legion Pro 34WD-10



Verder heeft Lenovo de Legion R34w-30 laten zien, een beeldscherm dat over een VA-paneel beschikt. De 34"-monitor heeft net als de Pro 34WD-10 een resolutie van 3440x1440 pixels, een ppi van 110 en een gtg-responstijd van 0,03ms. De maximale verversingssnelheid van de R34w-30 is echter 180Hz en de contrastratio is 3000:1. Ook heeft het twee HDMI 2.1-poorten en een DisplayPort 1.4, maar mist de USB-aansluitingen die de Pro 34WD-10 wel heeft. De monitor heeft wel een 3,5mm-jack. De Lenovo Legion R34w-30 komt deze maand beschikbaar voor 399 euro inclusief btw.

Lenovo Legion Pro R34w-30
Lenovo Legion Pro R34w-30

Aanpassing, 18.45 uur: Afbeeldingen toegevoegd.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 17:00 9

07-01-2025 • 17:00

9

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Lenovo Legion Pro 34WD-10

vanaf € 779,-

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Reacties (9)

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TijsZonderH Nieuwscoördinator 7 januari 2025 16:20
Het klopt dat er nog geen afbeeldingen bij dit artikel staan. Lenovo stuurde ons alleen een persbericht, maar daar zaten geen foto's bij. Misschien komen die nog na publicatie, dus we houden dat in de gaten!
Verwijderd @TijsZonderH7 januari 2025 17:20
https://news.lenovo.com/p...gaming-power-at-ces-2025/ Hier wel.
TijsZonderH Nieuwscoördinator @Verwijderd7 januari 2025 20:21
Inderdaad, zijn inmiddels toegevoegd :)
Vliegenier04 7 januari 2025 17:02
Is dat een beetje praktisch, zo’n 1500R voor een 34” scherm? Lijkt me dat dat veelste veel de kamer in komt?
Chindi @Vliegenier047 januari 2025 17:50
1500R is zowat de standaard voor een 34" ultrawide. Als je eens in 1 of andere grote keten bent en je ziet zo ene staan, dan is de kans heel groot dat het 1500R is.
Persoonlijk vind ik heel werkbaar, die 800R is dan veel slechter. Dat is bijna dubbel zo krom.

Wel jammer dat er nergens vermeld wordt of het 8bit of 10bit panelen zijn.

*edit* op een Indonesische site gevonden dat de R34w-30 slechts een 8bit paneel zou zijn
https://www.tokopedia.com...1500r-wqhd-va-panel-180hz

[Reactie gewijzigd door Chindi op 7 januari 2025 18:03]

Applejack @Vliegenier048 januari 2025 00:15
Ik heb zelf een 1500R ultrawide monitor en ik vind dat heel aangenaam. Mijn vorige was ergens rond de 3000, en in het begin was het wel even wennen, maar nu verkies ik de 1500 boven de 3000.
TiezZ_BE @Vliegenier0410 januari 2025 17:30
Die 800R is m.i. veel te krom. 1500R vind ik persoonlijk veel aangenamer en nog te doen.
xtreme_lunatic 7 januari 2025 17:08
Zijn moderne VA-panelen, ondanks de specs, inmiddels geschikt om te gamen zonder te veel ghosting?
Qzar 7 januari 2025 17:52
In jullie artikel stellen jullie "opsplitsen in tot vier verschillende digitale monitors". Dat is echter niet correct vertaald, in het originele artikel hebben ze het over 4 verschillende combinaties voor maximaal 3 digitale monitors.

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