Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 18:00 32

Buigbaar scherm en slimme gamingmonitors

Woledmonitors van LG op CES

14-01-2025 • 18:00

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LG woledmonitors op CES 2025

Waar er op de CES van 2024 veel nieuwe monitors verschenen met een woledpaneel van LG Display, was de CES van 2025 wat dat betreft aanzienlijk rustiger. De meeste fabrikanten die op de CES een oledmonitor toonden, kwamen met een QD-oledscherm, bijvoorbeeld op basis van het nieuwe 27"-paneel met 4k-resolutie. Her en der was was echter nog wel een nieuwe woledmonitor te vinden. Zo presenteerde Lenovo zijn Legion Pro 34WD-10, een met 800R sterk gekromde 34"-ultrawide met 3440x1440 pixels, een 240Hz-refreshrate en een USB-C-poort die liefst 140W kan leveren. Het is de eerste Legion-monitor met een oledpaneel en daarmee een belangrijke introductie voor het merk, maar de specificaties zijn verder niet grensverleggend. De ASUS ROG Swift PG34WCDM van 2024 had bijvoorbeeld al hetzelfde beeldpaneel.

Het was dus aan LG zelf om echt nieuwe woledschermen te presenteren. In een hotelkamer in Las Vegas stond het volledige 2025-aanbod uitgestald, met naast updates van bestaande monitors ook een compleet nieuw scherm: de 45GX950, gebaseerd op een nieuw 45"-woledpaneel met 5120x2160 pixels. Op de beursvloer was ook nog het buigbare broertje te vinden, de 45GX990. In deze preview bekijken we het nieuwe aanbod. Terwijl de prijzen van veel QD-oledmonitors nog onbekend zijn, kon LG ons van de meeste nieuwe modellen al wel vertellen wanneer en voor hoeveel ze in de winkels liggen.

Slimme 34"-, 39"- en 45"-monitors: 34GX90SA-W, 39GX90SA-W en 45GX90SA-B

In 2024 introduceerde LG zijn eerste 34"-, 39"- en 45"-ultrawides, met een resolutie van 3440x1440 pixels en een refreshrate van maximaal 240Hz: de UltraGear OLED 34GS95QE-B, 39GS95QE-B en 45GS95QE-B. In 2025 krijgen deze monitors een update met nieuwe functies, in de vorm van de 34GX90SA-W, 39GX90SA-W en 45GX90SA-B. De eerste twee hebben een witte poot en achterkant, het grootste model heeft een donkergrijze behuizing. De panelen blijven hetzelfde als bij de 2024-schermen. Dat betekent dat deze schermen nog de oude rood-wit-blauw-groen-subpixelindeling hebben, in plaats van het meer op lcd-schermen lijkende 'rood, groen, wit, blauw', dat LG introduceerde met het 32"-4k-woledpaneel. Kleine tekst en sommige fijne grafische details op de ultrawides worden daarmee net iets anders weergegeven dan op een lcd-monitor. Het is een subtiel verschil, zeker in vergelijking met de duidelijker aanwezige paarse en groene randjes op een QD-oledscherm, waarbij de subpixels niet alleen anders zijn geordend, maar ook niet op dezelfde hoogte zitten.

LG UltraGear 34GX90SA-W en 39GX90SA-WLG UltraGear 34GX90SA-W en 39GX90SA-WLG UltraGear 34GX90SA-W en 39GX90SA-WLG UltraGear 34GX90SA-W en 39GX90SA-W

LG UltraGear 34GX90SA-W (eerste twee foto's) en 39GX90SA-W

De eerste upgrade die de 34GX90SA-W, 39GX90SA-W en 45GX90SA-B ten opzichte van de 2024-monitors krijgen, betreft de connectiviteit. LG voorziet al zijn nieuwe oledgamingschermen van een USB-C-poort met 65W Power Delivery. Dat is niet zoveel als sommige andere nieuwe (QD-)oledmonitors, maar de 2024-oledschermen van LG hadden helemaal geen USB-C. Bovendien is de DisplayPort-ingang geüpdatet naar DisplayPort 2.1. Waar fabrikanten van QD-oledmonitors op de CES kiezen voor de hoogst mogelijke bandbreedte van 80Gbit/s, kiest LG voor 54Gbit/s. Dat is voldoende om een beeld van 3440x1440 pixels op 240Hz ongecomprimeerd weer te geven. Je videokaart moet daarvoor natuurlijk ook DisplayPort 2.1 hebben.

In gebruik is een nog duidelijker merkbaar verschil dat de nieuwe schermen webOS 24 draaien, hetzelfde besturingssysteem als LG-televisies van vorig jaar. Hiermee kunnen deze monitors vrijwel alles wat een televisie ook kan, behalve op zenders afstemmen. Je kunt bijvoorbeeld streamingdiensten zoals YouTube en Netflix gebruiken zonder pc, maar ook foto's en video's vanaf een USB-stick afspelen, en gebruikmaken van ingebouwde kantoorapps, cloudgamingdiensten en smarthomefuncties.

LG UltraGear 45GX950SA-W
De interface van webOS wordt beeldvullend weergegeven op de LG UltraGear 45GX90SA-W

Bij de nieuwe monitors wordt een kleine afstandsbediening meegeleverd en je kunt ook een smartphone gebruiken voor de bediening. De Magic Remote die bij duurdere LG-televisies zit, wordt niet meegeleverd, maar is wel te gebruiken. Met het meegeleverde exemplaar navigeer je via de d-pad, in plaats van het zwevende pijltje bij de luxe afstandsbediening. De interface draaide op de testmodellen zonder te veel irritante haperingen, al zal de interface op duurdere televisies ongetwijfeld nog wat vloeiender werken. Wat mij meteen opviel is de lage resolutie waarmee de interface op de monitors wordt gerenderd. Letters en iconen zien er een beetje kartelig uit en ik vermoed dat de verticale resolutie weleens 720 pixels zou kunnen zijn. Als je een filmpje start via bijvoorbeeld YouTube, kan dat wel op de resolutie van het paneel worden weergegeven. Prettig is ook dat de interface zonder zwarte balken wordt getoond op deze extra brede schermen.

Waar het menu met beeldinstellingen op LG-monitors zonder smartfuncties niet veel opties bevat, beschikken de 34GX90SA-W, 39GX90SA-W en 45GX90SA-B juist over veel extra functies. In de galerij zie je een overzicht van de schermen die ik tegenkwam. De webOS-monitors hebben bijvoorbeeld een Filmmaker Mode, Auto Low Latency Mode en functies voor ruisonderdrukking en beeldverbetering. Interessant is ook de aanwezigheid van een OLED Motion-functie in het aparte gamingmenu. Hiermee kun je een vorm van black frame insertion activeren; voorgaande LG-woledmonitors hadden dat niet. Bij huidige LG-oledtelevisies met webOS werkt dat op maximaal 60Hz, waarmee de functie alsnog niet erg bruikbaar is voor wat hij moet doen: bewegend beeld scherper laten lijken. Helaas kon ik op het event niet nagaan welke mogelijkheden de monitors precies hebben. De schermen werden aangestuurd op slechts 50Hz, waarbij bfi weliswaar werkt, maar nog irritanter knippert dan op 60Hz.

Update 23-1: LG liet ons weten dat de black frame insertion-optie van de demomodellen niet op de uiteindelijke productieversie van de 34GX90SA-W, 39GX90SA-W en 45GX90SA-B zal zitten. De webOS-interface wordt op een resolutie van 1920x804 pixels getoond, zo zegt de fabrikant.

WebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-WWebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-WWebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-WWebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-WWebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-WWebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-WWebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-WWebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-WWebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-WWebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-WWebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-WWebOS-instellingen op de LG UltraGear 39GX90SA-W

LG verwacht alle drie de nieuwe ultrawides vanaf april te leveren in de Benelux. De 34GX90SA-W, 39GX90SA-W en 45GX90SA-B krijgen adviesprijzen van respectievelijk 1399, 1599 en 1799 euro. Dat is prijzig. De voorgangers van deze schermen kosten nu honderden euro's minder, terwijl 34"-QD-oledultrawides met lagere refreshrate zelfs minder dan de helft kunnen kosten van wat de 34GX90SA-W kost. De 45GX90SA-B steekt prijstechnisch ongunstig af bij het nieuwe 45"-topmodel van LG, dat honderd euro duurder zal zijn.

27"-wqhd-monitor met 480Hz: 27GX790A-B

Elders op de CES stonden MSI, Gigabyte en Samsung met hun eerste 500Hz-QD-oledmonitors, die naar verwachting pas na de zomervakantie geleverd zullen worden. Wil je deze winter al een snel 27"-scherm met 2560x1440 pixels, dan is de UltraGear 27GX790A-B een optie. Deze monitor is strikt genomen niet nieuw, want hij is al in november aangekondigd. Hij is gebaseerd op hetzelfde matte 480Hz-paneel als de ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP. In tegenstelling tot de 3440x1440-ultrawidepanelen heeft dit scherm de nieuwe rood, groen, wit, blauw-subpixelindeling.

LG UltraGear 27GX790A-B

LG heeft deze monitor niet voorzien van webOS zoals de hierboven genoemde schermen, maar wel van DisplayPort 2.1 met 54Gbit/s-connectiviteit. Twee HDMI 2.1-poorten had de 240Hz-voorganger LG UltraGear 27GS95QE ook al. In de Benelux kunnen we deze monitor vanaf volgende maand in de winkels verwachten voor een prijs van 999 euro.

45"-5120x2160-monitor met Dual Mode: 45GX950A-B

De 45GX950A-B kwam hierboven al even voorbij en is dit voorjaar het 45"-oledtopmodel in de line-up van LG. Vanaf april wordt hij aangeboden voor 1899 euro. Gezien de diagonaal zou je denken dat het scherm kleiner is dan de QD-oledsuperwides van 49", maar de oppervlakte is juist iets groter. De 45GX950A-B heeft een 21:9-beeldverhouding, waardoor er veel meer ruimte in de hoogte is. Het scherm is zelfs 'hoger' dan de 57" Samsung Odyssey Neo G9, een van de grootste gamingmonitors van de afgelopen jaren.

LG UltraGear 45GX950

LG had eerder een 45"-scherm in het assortiment, maar met 3440x1440 pixels was de resolutie erg laag. Het nieuwe model heeft een 5120x2160-resolutie, ook wel 5k2k, en dat levert een zichtbaar veel scherper beeld op. Met 120ppi valt de scherpte van dit paneel tussen een reguliere 27"-wqhd-monitor en een 32"-4k-exemplaar. Zelfs bij 125 procent schaling levert dat veel desktopruimte op. In de hoogte én de breedte is er dan ongeveer 20 procent meer ruimte dan op een gebruikelijke 3440x1440-ultrawide, waarbij het beeld ook nog scherper is. Vier vensters naast elkaar is geen probleem. Vorig jaar gebruikte ik al eens een dag een 5k2k-monitor voor dagelijkse werkzaamheden, en sindsdien weet ik waarmee ik mijn huidige 34"-monitor wil upgraden.

De 45GX950A-B is niet primair bedoeld voor kantoorwerk, maar voor gaming. Misschien is het daarom dat LG het scherm heeft voorzien van een 800R-kromming, net zoals de 3440x1440-schermen hierboven. Ik vond dat de kromming in de praktijk minder sterk lijkt dan het getal doet vermoeden, en het past goed bij een monitor zo groot als de 45GX950A-B. Vanaf een centimeter of tachtig heb je echt een blikveldvullend beeld voor je neus.

LG UltraGear 45GX950LG UltraGear 45GX950LG UltraGear 45GX950

LG heeft ook deze monitor voorzien van een matte coating. Volgens het persbericht zou de antiglarecoating verbeterd zijn, maar in de praktijk zag ik geen verschil met de monitors op basis van de oude woledpanelen. Dat betekent dat reflecties effectief worden onderdrukt en het paneel redelijk zwart oogt bij omgevingslicht, maar ook dat er bij weergave van effen kleuren een glinsterend effect optreedt, dat iets duidelijker zichtbaar is dan bij sommige andere schermtypen. Net als het 4k-woledpaneel heeft het nieuwe 5k2k-paneel de rood-groen-wit-blauw-subpixelindeling, waarmee tekst en grafische elementen bijna hetzelfde ogen als op een gewone lcd-monitor. De beloofde helderheid is ook identiek, met pieken tot 1300cd/m² bij hdr-weergave en 275cd/m² op een volledig wit beeld.

In tegenstelling tot de andere ultrawides heeft de 45GX950A-B geen webOS, maar een normale osd. LG voorziet hem wel van een USB-C-poort met 90W Power Delivery, HDMI 2.1-poorten voor je console en een DisplayPort 2.1-poort met 54Gbit/s-bandbreedte voor je pc. Dit is niet altijd genoeg voor ongecomprimeerd beeld. De 45GX950A-B heeft een 165Hz-refreshrate; bij 8bit-kleur is ongeveer 48Gbit/s aan bandbreedte nodig, maar 10bit-kleur vereist ongeveer 60Gbit/s bandbreedte. Gelukkig maakt display stream compression dat verschil goed, op een manier die geen zichtbaar lagere beeldkwaliteit oplevert. Met een DisplayPort 1.4-videokaart kun je, met wat meer compressie, het scherm alsnog op zijn volledige resolutie en 165Hz-refreshrate aansturen.

LG UltraGear 45GX950 - Dual ModeLG UltraGear 45GX950 - Dual Mode

Met Dual Mode ingeschakeld (rechts) is het beeld gekarteld

Interessant is dat de 45GX950A-B, net als de eerdere 32"-4k-woledmonitors zoals de LG UltraGear 32GS95UE, ook een hogere refreshrate kan gebruiken bij een lagere resolutie, in dit geval 2560x1080 bij 330Hz. LG noemt dit Dual Mode en het werkt ongeveer hetzelfde als bij de 32GS95UE. LG heeft enkele nieuwe presets aan het menu toegevoegd om een kleinere monitor te simuleren, zoals een 34"-ultrawide. Bij gebruik van de lagere resolutie ziet het beeld er, net als op andere monitors met Dual Mode, gekarteld uit.

Krom en (niet helemaal) recht: 45GX990A-B

Hoewel de 45GX950A-B hierboven is genoemd als het nieuwe topmodel van LG, staat de 45GX990A-B daar naamgevingstechnisch boven. Dit woledscherm heeft hetzelfde 45"-paneel met 5120x2160 pixels, maar bij dit scherm is de kromming instelbaar van vlak tot 900R, bijna net zo krom als de 45GX950A-B.

LG UltraGear 45GX990
LG UltraGear 45GX990 vlak en maximaal kromLG UltraGear 45GX990 vlak en maximaal kromLG UltraGear 45GX990 vlak en maximaal kromLG UltraGear 45GX990 vlak en maximaal krom

LG UltraGear 45GX990 - OsdEen woledscherm met variabele kromming is op zichzelf niets nieuws. Corsair trok een paar jaar geleden veel bekijks met de Xeneon Flex 45WQHD240, die je met handgrepen aan de zijkant van het paneel zelf kon kromtrekken. LG introduceerde destijds de LG OLED TV 4k Flex 42LX3Q6LA, een 42"-televisie met een gemotoriseerd buigsysteem.

Het mechanisme in de 45GX990A-B lijkt op dat van de eerdere LG-televisie, en dat is misschien maar goed, want het handmatig buigen voelde bij de Xeneon Flex doodeng. Bij de 45GX990A-B kun je vanuit de osd drie voorkeuze-instellingen definiëren, in twintig stapjes van vlak tot maximaal krom, om daar met één druk op de knop naar te schakelen. Helemaal van de ene naar de andere positie buigen duurt ongeveer acht seconden.

LG UltraGear 45GX990 - Flauwe buiging in 'vlakke' stand
De 45GX990 is in 'vlakke' stand nog een klein beetje krom

Aan de achterkant, die schijnbaar van plastic is, zit een constructie van schuivende platen die meebewegen met het paneel. Het is niet mogelijk om alleen één kant te laten buigen en de andere niet, wat wel kon bij de Xeneon Flex. In de praktijk valt het ook op dat de 45GX990A-B in 'vlakke' stand nog steeds niet helemaal plat is. De Xeneon Flex vertoonde ook altijd een lichte buiging. LG kon ons niet vertellen of het mechanisme in zijn monitor is getest om een bepaald aantal buigingen mee te gaan, waar fabrikanten van vouwbare smartphones zo'n belofte wel vaak doen.

Behalve de variabele kromming zijn de verdere eigenschappen van de 45GX990A-B gelijk aan het 'reguliere' model. Dit scherm biedt ook de 165Hz/330Hz-Dual Mode-optie en een 1300cd/m²-piekhelderheid, de gebruikelijke osd en de HDMI 2.1-, DisplayPort 2.1- en USB-C-poorten. Alleen de hoeveelheid stroomleverantie via USB-C is nog onbekend en kan afwijken. Prettig is dat je ondanks de buigbare eigenschappen niet hoeft in te leveren op een hoogteverstelbare voet, wat wel het geval is bij de Xeneon Flex.

De 45GX990A-B komt voorlopig niet uit: volgens een medewerker op de stand moet hij pas eind 2025 in de winkels liggen en prijsinformatie kon de medewerker dan ook nog niet geven, behalve dat de 45GX990A-B nog duurder zou gaan worden dan de 45GX950A-B.

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Reacties (32)

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The Zep Man
14 januari 2025 19:20
Kleine tekst en sommige fijne grafische details op de ultrawides worden daarmee net iets anders weergegeven dan op een lcd-monitor. Het is een subtiel verschil, zeker in vergelijking met de duidelijker aanwezige paarse en groene randjes op een QD-oledscherm, waarbij de subpixels niet alleen anders zijn geordend, maar ook niet op dezelfde hoogte zitten.
Zolang de makers van besturingssystemen weigeren om andere subpixelindelingen te ondersteunen voor anti-aliasing wacht ik wel totdat dergelijke monitoren met een 4k-resolutie beschikbaar zijn. Dan is het geen probleem meer omdat de pixels klein genoeg zijn zodat de oneffenheden van tekst onzichtbaar zijn voor het blote oog op een redelijke afstand.

Probleem van ClearType (Windows)
Probleem van FreeType (Linux).

De problemen kan je mogelijk oplossen met patches of third-party software, maar het zou gewoon door het OS ondersteund moeten worden (inclusief een database van de subpixelindelingen van monitoren/panelen).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 januari 2025 11:04]

n00bs @The Zep Man14 januari 2025 22:31
Een ander groter probleem wat ze bij rtings goed en uitgebreid hebben onderzocht, dat al die OLED schermen die er tot nu toe zijn gebouwd, niet geschikt zijn voor dagelijks desktop/office werk.
Er treden al vrij snel inbrandingsplekken op. Met gaming is dat totaal niet het geval. Ik wacht dus helaas wel tot er een betere techniek is, omdat mijn game monitor ook mijn office monitor is.
Zeerob @n00bs15 januari 2025 16:03
Een ander groter probleem wat ze bij rtings goed en uitgebreid hebben onderzocht, dat al die OLED schermen die er tot nu toe zijn gebouwd, niet geschikt zijn voor dagelijks desktop/office werk.
Er treden al vrij snel inbrandingsplekken op. Met gaming is dat totaal niet het geval. Ik wacht dus helaas wel tot er een betere techniek is, omdat mijn game monitor ook mijn office monitor is.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Mijn OLED TV van LG uit 2017 is inmiddels behoorlijk ingebrand:
https://tweakers.net/i/Gr...rFXquQ17.jpg?f=user_large
Voor een PC monitor die de hele dag aan staat met vaak vaste items, zou ik geen OLED kiezen.

[Reactie gewijzigd door Zeerob op 15 januari 2025 16:04]

The Zep Man
@n00bs15 januari 2025 11:45
Let op dat RTINGS test onder extreme omstandigheden (maximale helderheid, geen technieken ingeschakele die inbranden beperken), en dat die zich met name richt op TV's en niet monitoren.

Zo heb ik bijvoorbeeld een notebook OLED-scherm dat geen tekenen van inbranden vertoont na vijf naar. Ook in de tests van RTINGS lees je dat het ene OLED-scherm en aansturing de ander niet is. Je kan dus niet uitgaan van dat je met regulier dagelijks gebruik een kans hebt op inbranden. Dit in tegenstelling tot color fringing, waar alle monitoren zonder standaard subpixelindeling last van hebben.
n00bs @The Zep Man15 januari 2025 12:19
Nee ze testen niet enkel onder max helderheid. Ik zou toch even hun uitgebreide testen dan opnieuw bekijken ;)

Ze testen puur onder normale werkomstandigheden bij gebruik van bv Word, Excel, Websites (veel statische gegevens met weinig refresh). Met daarbij met en zonder beeld refreshing en ook meer frequente geforceerde refreshing met en zonder fw updates.

OLED is niet geschikt op dit moment als office monitor, tenzij jij het acceptabel vindt dat het paneel al na een paar maanden slijtage begint te vertonen en na 2 jaar mogelijk teveel beeldafwijkingen heeft dat dit nog normaal bruikbaar is voor dat doel. Lekker voor het milieu, weer een stapel grofvuil dat we kunnen verhogen.

Dus nogmaals de problemen met leesbaarheid tekst is op dit moment niet relevant omdat deze nieuwe generatie monitoren gebouwd is voor gaming en daar zijn ze uitermate geschikt voor met fantastisch beeld met nauwelijks ghosting en een giga contrast en kleurechtheid.
The Zep Man
@n00bs15 januari 2025 12:48
Ze testen puur onder normale werkomstandigheden bij gebruik van bv Word, Excel, Websites (veel statische gegevens met weinig refresh). Met daarbij met en zonder beeld refreshing en ook meer frequente geforceerde refreshing met en zonder fw updates.
Geef eens wat links, want wat ik vind relateert aan TV's.
OLED is niet geschikt op dit moment als office monitor, tenzij jij het acceptabel vindt dat het paneel al na een paar maanden slijtage begint te vertonen en na 2 jaar mogelijk teveel beeldafwijkingen heeft dat dit nog normaal bruikbaar is voor dat doel.
Je kan mijn reactie lezen. Een OLED-monitor van vijf jaar oud zonder tekenen van inbranding. Wat jij als absoluut neerzet is niet absoluut.
n00bs @The Zep Man15 januari 2025 13:13
Rtings monitor + TV test: YouTube: 10 Month Update! Permanent Burn-In On OLEDs & QD-OLED Monitors
Zie na deze video verwijzing naar uitgebreide beschrijving:
https://www.rtings.com/tv...-test-updates-and-results

Let ook op dat een WOLED of QDOLED TV of Monitor niets uitmaakt qua inbranden. De techniek voor TV en monitor is hetzelfde paneel.

https://www.reddit.com/r/...sults_for_1st_gen_qdoled/

Verder:
YouTube: 1 Year Longevity Update! LCD Models & Future Failures
YouTube: 4 Month Update! QD-OLED Burn-in & 4 Failures From 100 TV Test
YouTube: 8 Month Update! OLED Burn-in vs. Temporary Image Retention & Buggy C...
YouTube: 10 Month Update! Permanent Burn-In On OLEDs & QD-OLED Monitors
Achtergrond over de opzet van de tests: YouTube: How We Designed Our BIGGEST TV & OLED Longevity Test Ever

Ook nog een leuke is het VRR flicker probleem met OLED monitoren. Daar is ook nog genoeg over te vinden
The Zep Man
@n00bs15 januari 2025 13:42
Let ook op dat een WOLED of QDOLED TV of Monitor niets uitmaakt qua inbranden. De techniek voor TV en monitor is hetzelfde paneel.
Hetzelfde paneel zegt op zich niets, aldus jouw bron.
Roel1966 @n00bs15 januari 2025 21:41
Er treden al vrij snel inbrandingsplekken op.
Inmiddels zitten er al heel wat tooltjes die dat inbranden zoveel mogelijk voorkomen, althans op mijn nieuwe O-led monitor zitten een aantal tools zoals logo detectie, werkbalkdetectie etc....

En tja, als je nog van het CRT tijdperk bent dan ben je er eigenlijk wel een beetje gewend aan en weet je ongeveer wat te doen. Weer ouderwets een screensaver aan zetten, beetje erop letten dat als je niet bij de pc bent de monitor in slaapstand zetten etc... Of ja ik gebruik nu een screensaver die gewoon het beeld op zwart laat gaan.
Roel1966 @The Zep Man15 januari 2025 21:36
Ik gebruik inmiddels al zo sinds 2 maanden een O-led monitor ( QD-led panel ) maar ik vind die oneffenheden bij tekst eigenlijk wel reuze mee vallen. Laat ik zo zeggen dat dit niet meer of minder is als bij mijn vorige monitor met IPS panel.
Catrinus 14 januari 2025 19:04
Ben ik de enige die echt niks moet hebben van een OS (lees: advertentie hub) op een monitor?

Is dat trouwens iets wat je handmatig in/uit moet schakelen bij het opstarten van je pc?
Orky Rulez @Catrinus14 januari 2025 19:39
Als het is zoals bij hun tv's starten ze gewoon op de input waar ze op stonden bij het uitschakelen, en zijn eventuele ads niet intrusief (enkel 'promoted apps' bovenaan hun store)
kevz @Orky Rulez15 januari 2025 05:46
Ik kan je vertellen dat ik een maand geleden een LG tv hebt aangeschaft en dat hij niet te gebruiken was tenzij ik alle voorwaarden accepteerden, inclusief data uitwisseling met LG Korea geloof ik, of iets in de richting van 'data naar buitenland versturen'. Neem het wel met een korreltje zout want ik heb geen lappen text onthouden sindsdien, maar het laat wel even zien dat al deze grote schermbouwers geen reet geven om privacy, maar je moet wat als je een tv wil hebben :+

Overigens word hij ook constant geupdate, en dat kan betekenen dat LG (of welk bedrijf dan ook) de boel om kan gooien als ze daar zin in hebben. De enige reden waarom de mens niet 60 minuten in een uur naar reclame zit te kijken is dat ze dan geen tv's meer verkopen, te veel negatieve publiciteit. Dus het pushen gaat wel stapsgewijs door kwa privacy/ads etc.

Just my 2 cents.
The Zep Man
@kevz15 januari 2025 11:24
Ik kan je vertellen dat ik een maand geleden een LG tv hebt aangeschaft en dat hij niet te gebruiken was tenzij ik alle voorwaarden accepteerden,
Zo'n TV is volgens mij prima te gebruiken zonder het accepteren van voorwaarden door het toestel nooit een internetverbinding te geven.
diedie2 @The Zep Man15 januari 2025 11:46
Dan is die plots niet meer zo smart he, wat heb je er dan nog aan?

En ze kunnen trouwens prima iets inbouwen die bijhoudt hoelang geleden het is sinds laatste contact met internet, en als dat te lang geleden is alsnog andere functionaliteit gaan beperken. Ze zouden hiermee niet de eerste zijn.
The Zep Man
@diedie215 januari 2025 11:58
Dan is die plots niet meer zo smart he, wat heb je er dan nog aan?
De discussie gaat over of een TV te gebruiken is. Dat kan prima zonder "smart". TV's werken zo al decennialang.

Aan die van mij hangt via HDMI een mediaspeler die veel beter is dan het ingebouwde prutje. Bediening van beide apparaten is transparant voor de gebruiker.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 januari 2025 12:22]

kevz @The Zep Man15 januari 2025 13:20
Prima is relatief. Kijk je betaald ook voor WebOS bij aanschaf, en de functionaliteit die het aanbied. Tuurlijk kan je het negeren en een extern apparaat er op aan sluiten, maar TV bouwers zijn echt heel sneaky hoor als je even rondgoogled naar de stiekeme trucjes die ze uithalen.
Het belangrijkste is nog dat ze deze policies on the fly aan kunnen passen, en een product dat je jaren geleden hebt aangeschaft functioneert ineens anders of niet daardoor. Dat irriteert me nog het meeste aan moderne tech. Al die snufjes, maar als ze geen zin meer hebben in ondersteunen dan kan een product ineens nutteloos worden, of zelfs gebrick'd met een foute update.

Ik heb hem ook aangesloten aan PC, als 3e monitor. Werkt opzich heel fijn. Alleen elke keer als er een update is dan mag ik hem weer opnieuw instellen op mijn PC. En die updates zijn 'all in one' als het ware. Firmware updates die bugfixes over de hardware functionaliteit bevatten zitten in dezelfde updates als de WebOS updates, en de 'er is een update' popups krijg je te vaak naar mijn mening als je op nee blijft klikken.

Het zijn eigenlijk zo veel kleine irritaties die grote tech bedrijven toepassen om mensen maar over stag te krijgen. Net als een muur aan cookies die je niet automatisch kan negeren, maar wie gaat er nou 1000 cookies handmatig blokkeren voordat ze een website gaan gebruiken...? Ethisch? Mwah.
The Zep Man
@kevz15 januari 2025 14:14
je betaald ook voor WebOS bij aanschaf,
WebOS wordt gesubsidieerd via gepersonaliseerde reclame. Koop maar eens een TV zonder "smart" prutje dat je data steelt. Die TV's zijn (met dezelfde hardware specs) duurder in plaats van goedkoper.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 januari 2025 14:15]

ZpAz @Catrinus15 januari 2025 14:20
Nee, elke monitor met "smart" sla ik over. Er hangt al een machine aan waar ik prima Youtube of Netflix mee kan bekijken zou ik dat willen. Daar hoef ik geen extra OS voor welke mij advertenties voorschotelt, waarschijnlijk allerlei telemetrie verzameld en als kers op de taart waarschijnlijk binnen 3 jaar zo lek als een mandje is.
Rumblebumble 14 januari 2025 18:41
De verstelbare LG snap ik wel. Heb nu een gekromde monitor en als ik niet game stoort de kromming mij soms wel. Gamen aan de andere kant is super, ik word echt in de games getrokken.
MPIU8686
@Rumblebumble14 januari 2025 19:09
De verstelbare LG snap ik wel. Heb nu een gekromde monitor en als ik niet game stoort de kromming mij soms wel. Gamen aan de andere kant is super, ik word echt in de games getrokken.
Dit dus, met een 1800R kromming kan ik zowel gamen als werken.
Maar heb even op een 1000R gewerkt en dit lukte niet, het leek of je op zee was en wegdreef ..
Gamen vond ik ook niet aangenaam overkomen.

Nu lees ik hier al 900R tot 800R, dan zit je straks met je hoofd helemaal ingekapseld in de curve .. :D
MPIU8686
14 januari 2025 18:49
Zo presenteerde Lenovo zijn Legion Pro 34WD-10, een met 800R sterk gekromde 34"-ultrawide met 3440x1440 pixels, een 240Hz-refreshrate en een USB-C-poort die liefst 140W kan leveren.
Is 800R niet veel te krom .. ?


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Hoewel de 45GX950A-B hierboven is genoemd als het nieuwe topmodel van LG, staat de 45GX990A-B daar naamgevingstechnisch boven. Dit woledscherm heeft hetzelfde 45"-paneel met 5120x2160 pixels, maar bij dit scherm is de kromming instelbaar van vlak tot 900R, bijna net zo krom als de 45GX950A-B.

Een woledscherm met variabele kromming is op zichzelf niets nieuws. Corsair trok een paar jaar geleden veel bekijks met de Xeneon Flex 45WQHD240, die je met handgrepen aan de zijkant van het paneel zelf kon kromtrekken.
Het kromtrekken van een scherm .. ?? Zelfs al zou dit motorisch zijn.
Waarom klinkt het alsof dit geen goed idee is .. 8)7

.. Dan stel ik me wel vragen bij de kwaliteit gevolgd door de levensduur van zo'n producten .. sommige platte schermen beginnen al spontaan te flikkeren of hebben backlight bleed als ze nieuw uit de verpakking komen. Om vervolgens dan schermen te gaan kromtrekken en rechttrekken lijkt me niet echt "gezond" te noemen.

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Behalve de variabele kromming zijn de verdere eigenschappen van de 45GX990A-B gelijk aan het 'reguliere' model. Dit scherm biedt ook de 165Hz/330Hz-Dual Mode-optie
Dual Mode-optie van 21:9 naar 16:9
Is dit dan 5K2K (5120x2160) 21:9 op 165 Hz
en 16:9 op 330Hz ? .. :)

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The 45GX990A and 45GX950A are 45-inch, 21:9 gaming monitors featuring ultra-high 5K2K resolution (5,120 x 2,160) – a first for OLED monitors.* Their 21:9 aspect ratio offers a more immersive gaming experience than standard 16:9 displays, while maintaining better content compatibility than 32:9 monitors. With generous screen real estate, these monitors are a great choice not only for gaming but for various different uses.

Both products feature LG’s second-generation Dual-Mode, offering customizable aspect ratios (21:9 or 16:9) and picture sizes (39-, 34- or 27-inches) with one-touch switching between preset screen-resolution and refresh-rate combos. With eight configurations, users can personalize their gaming setups to suit their preferences or adapt to different game genres, including FPS, RPG, MOBA and racing simulators.

https://www.lgnewsroom.co...three-awards-at-ces-2025/
Auteurdeepvreezo Redacteur @MPIU868614 januari 2025 19:04
Dual Mode is een beetje van allebei, je kunt dus kiezen voor 5120x2160@165Hz en 2560x1080@330Hz, maar ook om het beeld kleiner weer te geven om een kleiner scherm te simuleren, vanuit één menu.
Dragons @MPIU868615 januari 2025 17:30
Het kromtrekken van een scherm .. ?? Zelfs al zou dit motorisch zijn.
Waarom klinkt het alsof dit geen goed idee is .. 8)7

.. Dan stel ik me wel vragen bij de kwaliteit gevolgd door de levensduur van zo'n producten .. sommige platte schermen beginnen al spontaan te flikkeren of hebben backlight bleed als ze nieuw uit de verpakking komen. Om vervolgens dan schermen te gaan kromtrekken en rechttrekken lijkt me niet echt "gezond" te noemen.
Helemaal eens, ben ook benieuwd naar de levensduur van zo'n scherm.
SjonSaus 14 januari 2025 22:42
Die 45 inch 5k2k schermen lijken mij top voor Microsoft Flight Simulator 2020/2024. Momenteel heb ik een 38 inch 3840x1600 en dan vond ik de upgrade naar 5k2k op 40 inch het toch niet waard. Maar dit is een mooie stap vooruit.
1Joshua5 14 januari 2025 23:38
De recht stand is nog steeds krom :+
chiefchain 15 januari 2025 06:49
Ik hoop dat LG eens stopt met een brakke fan inbouwen voor de koeling van het scherm. Ik heb nu 2 maanden een oled 27gsqe-b wilde scherm en echt alles is perfect maar wat een coilwhine en geluid van de fan zeg…. Met pijn en mijn hard ga ik m wegdoen en een passief gekoeld oled scherm zoeken want in stilte even op internet zitten of in Word werken is niet mogelijk. Ik had dit niet verwacht in een monitor van 700 euro
Limpem 15 januari 2025 09:59
Ik had eigenlijk gehoopt dat LG een 27” 4k woled monitor zou aankondigen met Dual-mode op de CES.
Het idee van een keuze tussen 4k 240hz of 1080p 480hz in een enkel scherm lijkt mij ideaal zodat je per game een keuze kan maken.
Ze hebben dit al op 32” beschikbaar, maar dat is mij net een maatje te groot.

De aangekondigde qd-oled panelen ogen erg indrukwekkend, maar beschikken niet over zo’n modus.
glaasjewater 15 januari 2025 13:10
Een 39" OLED 4K oled-scherm is interessant. Jammer van die vreselijke smart-software, ik kan me echt niet voorstellen welke enigszins tech-onderlegde consument hier op zit te wachten.
Termy 15 januari 2025 13:32
Huh? De nieuwe WOLEDs van 2024 zoals de 480Hz pg27aqdp van Asus hebben een RGWB layout en niet meer de 1e generatie RWBG. Als dit hetzelfde scherm is en dat lijkt me logisch, dan is dit dus ook RGWB.

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